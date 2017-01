Naher Osten: Vortrag über Syrienkonflikt

Diplom-Geograf gibt Überblick über Geschichte, Kultur und Politik in Syrien - vor 13 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Rebellen, Islamischer Staat, Krieg, Terror, Flucht…Schlagworte, die seit Monaten die Medien beherrschen, wenn es um Syrien geht. Doch was weiß man eigentlich von den Hintergründen dieses Konflikts? Wie kam es zu den unüberwindbaren Fronten?

Der Vortrag findet am 18. Januar von 19 bis 21 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum statt.



Der Vortrag findet am 18. Januar von 19 bis 21 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum statt.



Diese Fragen erörtert der Diplom-Geograf Ralf Bolz am Mittwoch, 18. Januar, ab 19 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum. Das Netzwerk "Über Zaun und Grenze" lädt Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und interessierte Bürger zum Vortrag "Naher Osten: Einblicke in Geschichte, Kultur & Politik" ein.

Referent Ralf Bolz ist ein Kenner der Region, der über Syrien als "Drehangel zwischen Europa, Asien und Afrika" spricht. Und darüber nachdenkt, wie ein vor 2011 vom Westen kaum beachtetes Land plötzlich zum Schauplatz der Konflikte lokaler, regionaler und globaler Mächte werden konnte, wie tief die Wurzeln des Konflikts reichen und was "wirklich dahinter steckt". Mit seinem Überblick über die jüngere Geschichte des nördlichen Nahen Ostens bis in die heutige Zeit will Referent Bolz die komplizierte Lage verständlicher machen.



Netzwerkmanagerin Anja Haverkoock bittet um formlose Anmeldung bis zum 12. Januar via E-Mail oder Telefon über die Koordinierungsstelle im Freiwilligenzentrum: ueberZaunundGrenze@caritas-nea.de oder 09161/888936.

nb

Mail an die Redaktion