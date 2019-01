NEA Aktiv: Gedankenaustausch in schöner Atmosphäre

Positive Entwicklungen in Neustadt - "Mutig ins Neue Jahr" - vor 53 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Auch wenn es bei den großen Projekten der Kreisstadt in der kommenden Zeit einige Hürden und Hindernisse zu überwinden gelte, gehe er "doch sehr mutig in dieses Neue Jahr“. Dazu ermunterte Erster Bürgermeister Klaus Meier auch die zahlreichen Gäste aus Politik und Wirtschaft, Verwaltung, Kirchen, Schulen, Vereinen und Verbänden sowie den Hilfs- und Rettungsdiensten.

Erneut waren zahlreiche Gäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens der Einladung zum Neujahrsempfang der Kreisstadt gefolgt. © Harald Munzinger



Erneut waren zahlreiche Gäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens der Einladung zum Neujahrsempfang der Kreisstadt gefolgt. Foto: Harald Munzinger



Mit dem Vorsitzenden des IHK-Gremiums, Dr. Norbert Teltschik, Kreishandwerksmeister Roland Mannke und dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft „NEA Aktiv“, Reinhard Wendel, hieß er jeden Gast am Eingang der „NeuStadtHalle am Schloss“ willkommen. Besonders freute sich der Bürgermeister über den Besuch von Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer, Bezirkstagsvizepräsidentin Christa Naaß und Landrat Helmut Weiß. Bundes- und Landespolitiker hatten sich allesamt entschuldigen lassen, dafür war die Kommunalpolitik stark vertreten, was Gelegenheit zum regen Gedankenaustausch bot. Wie fruchtbar dieser in der Kommunalen Allianz sowie zwischen Neustadt und Bad Windsheim sei, würdigte Meier, der einen peinlichen, die Kurstadt diskreditierenden Fauxpas beim letztjährigen Neujahrsempfang ausgeräumt sah und dem Kollegen Bernhard Kisch für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit dankte.

"Äußerst positive Entwicklung"

Mit dem Blick in die Historie der Stadt, die 2018 das Jubiläum 700 Jahre Stadtrechte feierte und mit dem Gedenken an den vor 400 Jahren begonnenen 30-jährigen Krieg mit den Verheerungen zu „Neustadt an der Aschen“, verband der Bürgermeister die Freude über die heutige Situation mit dem historischen Höchststand von 13.364 Einwohnern. Eine äußerst positive Entwicklung, die eindrucksvoll dokumentiere, dass „die Kreisstadt Neustadt an der Aisch heute - nach wie vor und vielleicht mehr denn je - ein höchst attraktiver Wohnstandort ist!“ Belegen sollten dies auch das ausverkaufte Baugebiet „Neustadt Süd“ und aktuell 220 Anfragen nach einem Baugrundstück.

Meier zeigte die vielfältigen Projekte der Stadt im Hoch- und Tiefbau auf und würdigte die Behördenverlagerungen von „Bayern LAB“ und Deutschlands größtem Luftbildarchiv auch als touristische Impulse, denen noch das „Servicezentrum Finanzen“ mit zahlreichen qualifizierten Arbeitsplätzen in der Stadt folgen wird, von der einst rund 25 Millionen Briefsendungen versandt werden. Stolz zeigte er das positive Einpendler-Salto mit rund 1.800 Menschen und die Arbeitslosenquote von 1,5 Prozent auf, „womit wir in Bayern ganz weit vorne liegen!“ Die Pflege der heimischen Wirtschaft liege ihm besonders am Herzen, führte der Bürgermeister aus und warb nachdrücklich für die Sicherung des Einzelhandels mit den Arbeits- und Ausbildungsplätzen durch den Einkauf am Ort. Eine funktionierende Innenstadt sei „elementar wichtig für die Attraktivität einer Stadt als Wohnstandort“.

Hoffen auf barrierefreien Bahnhof

Da diesen auch ein intakter „Öffentlicher Personennahverkehr“ ausmache, setzt der Bürgermeister auf den „längst überfälligen barrierefreien Ausbau unseres Hauptbahnhofes“, begrüßte es, dass dieser nun bis 2026 erfolgen soll, und dankte allen am Hoffnungsschimmer Beteiligten.

Kofferförderbänder an den steilen Treppen wünschte er sich als „Übergangslösung“. Um endlich Klarheit zu haben, ob die Planungen für das neue Feuerwehrhaus in der vorgesehenen Form weitergeführt werden können, hoffe man, dass die Unterschriftenlisten eines gegen den Standort initiierten Bürgergehrens bald eingereicht würden. Auch wenn er der angestrebte Bürgerentscheid „ohne Frage eine Vorgehensweise ist, die unsere Demokratie vorsieht“, dürfte die damit „eingetretene Zeitverzögerung bei den Planungen des neuen und unbestritten mehr als notwendigen neuen Feuerwehr-Gerätehauses, nicht gerade förderlich für die Motivation dieser uneigennützigen Helfer in der Not“ sein, so Klaus Meier.

Tolle Arbeit von "Unterstützerkreis Asyl“

Unter dem Stichwort „hervorragende ehrenamtliche Arbeit“ würdigte er die Freiwillige Feuerwehr mit der 24 Stunden Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr für die Sicherheit aller Mitbürger. Besondere Anerkennung zollte er dem „Unterstützerkreis Asyl“, „der durch seine sehr hilfreichen Aktivitäten zu einer wirklich gelungenen Integration beiträgt und dessen Arbeit überhaupt nicht mit Geld zu bezahlen ist“. Ohne dessen tollem Wirken, für das dem „Unterstützerkreis Asyl“ Ende letzten Jahres die Sozialmedaille verliehen worden war, „wäre die Stadt definitiv überfordert, „da diese segensreiche Arbeit von der Verwaltung in keiner Weise zu bewältigen wäre“.

Strahle auch bei Sorgen über mancherlei Entwicklungen Optimismus für 2019 aus: Erster Bürgermeister Klaus Meier. © Harald Munzinger



Strahle auch bei Sorgen über mancherlei Entwicklungen Optimismus für 2019 aus: Erster Bürgermeister Klaus Meier. Foto: Harald Munzinger



Der Bürgermeister bezog in den Dank für großartiges ehrenamtliches Wirken ebenso den Jugendtreff „Lazarett“ und den Verein „integra“ unter anderem für die Durchführung der „Feste der Begegnung“ ein, wie die Verantwortlichen „unseres ungeheuer aktiven Geschichts- und Heimatvereins“ mit den Museums- und Stadtführern und die rührige Werbegemeinschaft „NEA Aktiv“, die mit ihren Festen Tausende Besucher in die Stadt bringe. Die gesamte Stadt lebe zu einem gehörigen Teil von dem hohen persönlichen Engagement und vorbildlichen Einsatz der ehrenamtlich wirkenden Mitbürger, denen man es verdanke, „dass unsere Stadt so besonders lebens- und liebenswert ist“, so der Bürgermeister, der dazu aufrief, „die Sprache der Begeisterung und des Einsatzes mit Liebe und Hingabe sprechen zu lassen. Wenn wir diese Sprache sprechen, dann wird auch unsere Politik glaubwürdig sein“.

Sorge um Verrohung der Gesellschaft

„Ganz große Sorge“ bereiteten ihm „die immer mehr zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft“, führte Meier weiter aus. Dabei sprach er Beleidigungen und tätliche Übergriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter ebenso an, wie das „widerliche und menschenverachtende Verhalten an Unglücksorten, wenn statt zu helfen, Opfer aus Sensationsgier fotografiert oder gefilmt würden, um die Aufnahmen in sogenannten „Sozialen Medien“ zu verbreiten.

Den Verlust an „Anstand und an den Werten, die früher vom Elternhaus vermittelt wurden“ machte Meier auch in dem ungeniert im Internet gegen Andersdenkende verbreiteten Hass und verbalen Hetzjagden unter Fantasienamen aus. Es gelte deshalb „aufmerksam darauf zu schauen, was in unserer Umgebung vor sich geht, in einer Kleinstadt wie der unseren hat dies bisher eigentlich immer funktioniert“.

Besorgt zeigte sich das Stadtoberhaupt auch beim Blick auf die „große Politik“, in der Vorbilder wie der amerikanische Präsident den in der Gesellschaft inzwischen weit verbreitete Egoismus nährten. Trump warf er vor, völlig rücksichtslos die Eskalationsspirale im Handelskonflikt mit China zu drehen und auch zu versuchen, die Europäische Union mit immer neuen Behinderungen zu spalten.

„Noch mehr Angst als die Geschehnisse in den USA macht mir persönlich die Entwicklung hier in unserem Europa“, so Klaus Meier. Die inzwischen 74 Jahre einen stabilen Frieden und Wohlstand bringende europäische Gemeinschaft werde „momentan fahrlässig aufs Spiel gesetzt, ja von manchen ganz bewusst demontiert“. Zweifel an gemeinsamen Werten und eine mangelnde Übereinstimmung unter den Partnerländern stellten das Gemeinschaftswerk auf eine harte Probe.

Klares Nein gegen Abschottung

Mit einem klaren Nein an eine gegenseitige Abschottung rief Meier dazu auf, „am 26. Mai zur Europawahl zu gehen und die demokratischen Parteien, die auch weiterhin für gemeinsames und friedliches Europa eintreten“, zu wählen. In Deutschland brauche man sich „über die Entwicklung unseres Landes, eingebunden in die europäische Gemeinschaft, wahrlich nicht zu beschweren. Deshalb sollte wieder ein Stück mehr Zufriedenheit in unser deutsches Volk einkehren, dann wäre auch die Anfälligkeit, den Populisten hinterherzulaufen, ein ganz großes Stück weit geringer!“

Ehe die von Bürgermeister Klaus Meier für ihr „tolles Wirken für die Stadt“ gewürdigte „Stadtkapelle Frankenland“ bei der schwungvollen Untermalung des Neujahrsempfanges zum „kleinen Rendezvous“ am reichhaltig gedeckten Büfett „blies“, ging der Vorsitzende des IHK-Gremiums, Dr. Norbert Teltschik, auf die aktuelle Wirtschaftslage mit abgeschwächtem Wachstum und „weiter eingetrübten Erwartungen“ ein. Als Verursacher dafür machte er den Handelsstreit der USA, den auch 822 Firmen in Mittelfranken hart treffenden Brexit sowie den Fachkräftemangel aus.

Letzteren bezeichnete er als gesamtgesellschaftliches Problem und die Zuwanderung als dringend nötig. Wie dies auch schon in der Vergangenheit gewesen sei, es ohne 12 Millionen Vertriebene nach dem Krieg kein Wirtschaftswunder gegeben hätte und auch ohne die von 1954 bis 1960 zugezogenen Ausländer die gute Entwicklung Deutschlands nicht möglich gewesen wäre.

"Die Falschen werden abgeschoben“

Hatte Dr. Teltschik beim Neujahrsempfang 2016 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle ausgeführt, dass eine gelingende Integration ein Gewinn für Alle wäre, hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. 300.000 dieser Flüchtlinge sind in sozialversicherungspflichtiger Arbeit, eine Million Hartz4-Empfänger. Dabei könnte die Wirtschaft noch viel mehr für deren Integration tun, wenn die politischen Voraussetzungen geschaffen wären, so Dr. Norbert Teltschik.

Unter spontanem Applaus prangerte es der IHK-Gremiumsvorsitzende an, dass die Falschen angeschoben würden, Gefährder und Straftäter im Land blieben. Kein Verständnis hatte er dafür, dass Flüchtlinge aus der Arbeit oder Ausbildung gerissen und abgeschoben oder zum Nichtstun gezwungen würden. Dr. Teltschik forderte eine „Stichtagsregelung“ mit der Chance zur Ausbildung und Arbeit mit einer Bleibeperspektive und sprach sich für eine „Zuwanderung nach Bedarf“ aus, da Aufnahme und Integration nicht unbegrenzt seien.

Europa eine Erfolgsgeschichte

Bei allen Problemen bezeichnete er Europa als Erfolgsgeschichte, bei der Deutschland gewonnen habe, und den Euro als Erfolgsmodell. Die europäischen Staaten müssten enger zusammenrücken, um nicht zum Spielball der Weltmächte zu werden, und die Politik alles tun, um zusätzliche Verunsicherungen zu vermeiden. Bürokratieabbau und längst überfällige Steuersenkungen wünschte sich der IHK-Sprecher, der auf den gesunden Menschenverstand und die Lehren aus Fehlern hoffte, um die Lebensgrundlagen zu bewahren. Und darauf, dass politische Entscheidungen von Sachverstand und nicht von Ideologien geleitet würden.

Beim Gedankenaustausch in schöner Atmosphäre sollte mit lokaler wie „großer Politik“ für reichlich Gesprächsstoff gesorgt sein. Die Stadtkapelle bot dazu einen stimmungsvollen Rahmen.

hjm