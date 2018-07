Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Feierlich übergeben: Diespecker Kinder bekommen Lernbaumhaus Es ragt sechs Meter hoch in die Höhe und sorgt für Verzückung bei den Kindern: Das neue Lernbaumhaus in Diespeck wurde am Sonntag feierlich zum ersten mal "erklettert".

Neustadt: 10.000 Besucher bei der langen Kultur und Einkaufsnacht Friedliche Invasion in Neustadt: 10.000 Besucher nahmen die Altstadt in der „Langen Kultur- und Einkaufsnacht“ ein. Auf vier Bühnen war für schwungvolle Unterhaltung ebenso wie mit vielfältigen Tanzdarbietungen gesogt. Das Stadtzentrum war in eine einladende Gastro-Zone umgewandelt und Shopping bis Mitternacht ein gut angenommenes Angebot.