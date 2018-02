Neubürger in Markt Erlbach feierlich empfangen

Fuß fassen in der neuen Heimat bei Ortsrundgang, Sekt und Häppchen - vor 8 Stunden

MARKT ERLBACH - Es ist Tradition in Markt Erlbach, den Neubürgern eigens einen Empfang zu bereiten. Rund 300 waren dazu am Wochenende eingeladenen, um ihnen ihre neue Heimat anschaulich zu vermitteln.

Mit den Neubürgern machten sich Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß und Stadtführer Franz Kraus auf den Weg durch Markt Erlbach. © Harald Munzinger



Mit den Neubürgern machten sich Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß und Stadtführer Franz Kraus auf den Weg durch Markt Erlbach. Foto: Harald Munzinger



Die hätte Erste Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß in der zentralen Gemeinde in keinem besseren Licht vorstellen können, als bei einem Ortspaziergang bei strahlend blauem Winterhimmel. Mützen, Schals oder der hochgestellte Jackenkragen schützten die kleine Gruppe vor dem Ostwind, dessen Kälte die spannende Ortsgeschichte an vielen historischen Stätten fast vergessen ließ, die unterhaltsam-informativ Stadtführer Franz Kraus darstellte.

Der Weg führte vom Marktplatz zur Kilianskirche und zum "Rangau-Museum" – einem beliebten Ort für Trauungen - mit dem benachbarten Torhaus – den Wahrzeichen Markt Erlbachs. Weiter ging es zum Rathaus und zur Feuerwehr. Sie war erstmals in den Tourenplan aufgenommen worden, um Kommandant, Hermann Wendel mit KollegInnen Gelegenheit zu geben, die Freiwillige Feuerwehr Markt Erlbach vorzustellen und für das Ehrenamt zu werben. Er machte deutlich, dass man sich aktuell intensiv um die Jugend bemühe, um über die Nachwuchsarbeit den Bestand der Wehr zu sichern.

Mit der "Rangauhalle" und dem "Rangaubad" sowie der "Caspar-Löner-Grund- und Mittelschule" konnte Bürgermeisterin Dr. Kreß stolz zu drei auch überregional bedeutsamen Einrichtungen führen, wonach es vorbei am Hort und Jugendtreff sowie der katholischen Kirche zurück zum „Bürgerhaus“.

Willkommen bei Sekt und Häppchen

In dem waren die Neubürger, überwiegend junge Familien, von der Gemeinde in der Gemeinschaft von rund 5600 Einwohnern der Gemeinde mit 32 über 6100 Hektar verstreuten Ortsteilen mit Sekt und Häppchen willkommen geheißen worden. Dabei gab es auch ein paar "Häppchen" aus der Ortsgeschichte, die zwar über 1200 Jahre zurückreicht, als "Karl der Große" das Land besiedeln ließ, auf dem sich Zeugnisse aus keltischer Zeit fanden, doch zählen – so Stadtführer Kraus – nicht Funde, sondern Urkunden und in denen ist Markt Erlbach erstmals 1132 genannt. Die Markterhebung 1308 wird auch heuer wieder mit einem großen Marktfest gefeiert.

Eine von vielen Festlichkeiten im Jahreslauf, für die auch rund 50 Vereine mit einem breiten Veranstaltungsspektrum sorgen, zu dem Markt Erlbach auch viele sportliche Aktivitäten und Kultur sowie als Familiengemeinde alle nötigen Einrichtungen für Jung und Alt bietet. Darüber informieren auch eine Reihe von Broschüren, die jedem Neubürger als Willkommensgruß zugehen, um sich mit seinem neuen Lebensraum vertraut zu machen. Dass sich dieser als gute Wahl zur Ansiedlung erweist, sollte die Einladung zu den nächsten Veranstaltungen deutlich machen.

Kindertheater und -basar

So gastiert am 11. März (16 Uhr "Ranghaushalle") das "Theater der Altstadt" (Nürnberg) mit dem Märchen "Aschenputtel" frei nach den Gebrüdern Grimm von Heidemarie Alex in der Regie von Ralf Kupfer und Volker Hagen in Markt Erlbach. Kinder ab vier Jahren sind eingeladen, zu erleben, wie ein tapferes Mädchen um sein Recht kämpft, ob es alle Schwierigkeiten überwinden kann und am Ende das Gute siegt.

Am Samstag, 17. März, veranstaltet die "Freie Wählerliste Markt Erlbach" wiederum einen großen Kinderbasar. "Wer Kinderkleidung, Sport- und Spielsachen, Bücher, CDs, Kinderausstattung und vieles andere mehr verkaufen oder kaufen möchte, ist bei uns richtig", so der Ausrichter "einer der größten Börsen für Selbstverkäufer von Kinderausstattung im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim". Sie findet von 10 bis 13 Uhr in der "Rangauhalle" statt. Die Standgebühr beträgt acht Euro und ist zusammen mit der Anmeldung bei Karin Born, (Markt Erlbach, Annaberger Str. 2a, Telefon 09106/6329) zu entrichten. Weitere Infos unter www.fwl-me.de.

Anne Klinges wunderbares "Fußtheater"

Ein außergewöhnliches Theatererlebnis bietet Anne Klinge am Samstag, 24. März, ab 19 Uhr im "Bürgerhaus zum Löwen". Die Künstlerin, die mit unnachahmlichen Fußtheatergeschichten schon die ganze Welt bereiste, zeigt ein witzig-sentimentales Märchen mit dem Titel "HUGO - ein Leben zu Fuß" über den "Traum vom Lachen Machen und die Einsamkeit, die für einen Clown wie Licht und Schatten für den Tag sind". Als Hugo nach einem tragischen Unglück dem Zirkus den Rücken kehrt und in die Welt geht, begegnet er Hunden, Kindern, Dirnen und Liebespaaren aber vor allem begegnet er sich selbst.

Am 28. April "schlägt das Ordnungsamt zurück". Das von Rolf Kindler (Freilandtheater Bad Windsheim) geschriebene Stück bringen Saskia Leder – nach ihrem jüngsten Solo der "erfolgreichen Frau" – mit Schauspielerkollege Petrus Huber bei der Premiere auf die Bühne im "Bürgerhaus-Theater".

Harald J. Munzinger