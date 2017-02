Neubürgerführung durch das sonnige Markt Erlbach

vor 59 Minuten

MARKT ERLBACH - Einmal im Monat ist Markt Erlbachs Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß auf Tour, um die Neubürger willkommen zu heißen. Zum zweiten Mal lud sie diese nun ein, bei einer Führung die neue Heimat kennenzulernen.

Das historische Markt Erlbach und seine Zukunftspläne lernten die Neubürger bei der zweiten Führung durch Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß kennen. © oh



Von rund 220 Neubürgern folgten 35 der Einladung zu einem kleinen Empfang in der Rangauhalle, bei dem Dr. Kreß mit Franz Kraus eine kurze Einleitung zur Gemeinde mit ihrem geschichtlichen Hintergrund gaben. Dann ging es über Schule, Hort, Jugendtreff, Kinderkrippe Spatzennest, Rangaubad und Rangauhalle zum AWO-Seniorenheim und zur barrierefreien Wohnanlage. Danach liefen die Neubürger zum ehemaligen Amtsgericht und ehemaligen Finanzamt, ebenso Zeugnisse der zentralen Bedeutung Markt Erlbachs, wie die einstige Polizeistation, die heute das AWO-Wohnheim für Langzeitkranke beherbergt.

Weiter ging es zur Hauptstraße mit Informationen über die geplante Sanierung und Bestrebungen, alte Gebäude mit neuem kommunalem Leben zu erwecken, wie etwa mit einem Kindergarten oder Räumen für eine Tagespflege. Franz Kraus erzählte vom nicht mehr vorhandenem oberen Torhaus und dem Wassergraben, der einst den gesamten Altort umschloss und der Verteidigung diente.

Markt Erlbach sei aufgrund seiner strategisch guten Lage an der Heerstraße zwischen Rothenburg und Nürnberg und der Achse Würzburg-Ansbach ein beliebtes Angriffsziel gewesen und habe "oftmals eins auf die Mütze" bekommen, erfuhren die Neubürger. Sie wurden auf das Bürgerhaus als Treffpunkt von Vereinen und von Bürger zum Dämmerschoppen aufmerksam gemacht, in dem sich auch die Bücherei befindet und Kulturveranstaltungen stattfinden.

Bürger zeigten großes Interesse

Wenn man zur Innerortsbelebung die Bürger auffordere, ihre Gebäude zu sanieren, müsse die Gemeinde auch Vorbild sein, so Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß. Das Bürgerhaus sollte dazu ein äußerst gelungenes Beispiel sein. Sie zeigte auch die mögliche Zukunft des alten Rathauses auf, in dem sich derzeit noch der Kindergarten befindet, der in die Hauptstr. 57 verlegt werden soll. Kreß hätte das Rathaus gerne wieder in der Ortsmitte.

Mit einem gekauften Nebengebäude könnte die moderne Verwaltung an historischer Stätte Platz finden. Schließlich ging es noch in die Kilianskirche, zum Rangaumuseum und Torhaus, ehe die Neubürger mit vielen Informationen und Eindrücken in den sonnigen Spätnachmittag entlassen wurden.

Bürgermeister Dr. Birgit Kreß freute sich über deren großes Interesse und viel Anerkennung für den aufschlussreichen Spaziergang. Bei dem wurden auch Nachfragen zu Wanderwegen und Flurnamen – etwa dem Gehäuwald, in dem das neue Baugebiet entstand – sowie für die Vereine und Veranstaltungen geworben.

