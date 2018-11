Neue Buslinie von Emskirchen nach Herzogenaurach

Bessere Anbindung: Linie 134 nimmt Anfang Dezember ihren Dienst auf - vor 27 Minuten

EMSKIRCHEN - Am 10. Dezember 2018 geht die neue Buslinie 134 zwischen Emskirchen und Herzogenaurach in Betrieb und damit ein im östlichen Landkreis lange gehegter Wunsch einer besseren Anbindung in den Nachbarlandkreis in Erfüllung.

Das Logo "Frankens Mehrregion" fährt mit. Landrat Helmut Weiß (r.) und Armin Reuter (l.), ÖPNV-Beauftragter des Landratsamtes, lassen sich von Michael Hufnagel, Inhaber des Verkehrsunternehmens Hieronymus, die Ausstattungsmerkmale des neu angeschafften Low Entry Linienbusses zeigen und erklären.



Eine erste inoffizielle Fahrt unternimmt Landrat Helmut Weiß mit Abteilungsleiter Ralf Keller, dem ÖPNV-Beauftragter im Landratsamt Armin Reuter sowie den Bürgermeistern Harald Kempe und Rüdiger Probst aus Emskirchen und Wilhelmsdorf. In Herzogenaurach kommen sie mit Alexander Tritthart, dem Landrat des Landkreises Erlangen-Höchstadt, zusammen. Insbesondere für Berufspendler wird der Strecke besondere Bedeutung beigemessen. Mit den Anschlüssen nach Erlangen wird sie auch für Klinikbesuche oder kulturelle Veranstaltungen interessant.

Damit Linienbusse auch leichter als solche zu erkennen sind, verständigten sich die Beteiligten bei der Fortschreibung des lokalen Nahverkehrsplanes im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim auf ein einheitliches Aussehen dieser Busse: weiße Außenfarbe mit einem blauen, unten umlaufenden Farbstreifen. Zudem ist auf allen vier Seiten das Logo "Frankens Mehrregion" angebracht.

Nach Aussagen des Inhabers des Verkehrsunternehmens Hieronymus, Michael Hufnagel, verfügt der neue absenkbare Low Entry Linienbus über mehr als 60 Sitz- und über mehr als 50 Stehplätze. Zudem wird den Bedürfnissen mobilitätseingeschränkter Personen durch eine aufklappbare Rollstuhl- bzw. Kinderwagenrampe für einen leichten Einstieg durch die hintere Doppelflügeltür voll entsprochen.

nb