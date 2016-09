Neue Gesellschafterstruktur bei Onlineprinters GmbH

Unternehmen hat im vergangenen Jahr 2,1 Milliarden Produkte produziert - vor 2 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Bei der Onlineprinters GmbH, einer der größten europäischen B2B-Onlinedruckereien, verändert sich die Gesellschafterstruktur. "Bregal Unternehmerkapital" übernimmt alle von TA Associates Management LP gehaltenen Unternehmensanteile und wird damit Mehrheitsgesellschafter.

Unternehmensgründer Walter Meyer (r.) wechselt von der Geschäftsführung in den neu geschaffenen Beirat und wird von dort aus die Gesellschaft weiterhin aktiv unterstützen. Dr. Michael Fries wird das Unternehmen wie bisher als "CEO" führen. © Harald Munzinger



Unternehmensgründer Walter Meyer (r.) wechselt von der Geschäftsführung in den neu geschaffenen Beirat und wird von dort aus die Gesellschaft weiterhin aktiv unterstützen. Dr. Michael Fries wird das Unternehmen wie bisher als "CEO" führen. Foto: Harald Munzinger



Das globale Private-Equity-Unternehmen TA Associates war seit 2013 als Partner von Onlineprinters tätig. "Ich möchte mich bei TA Associates sehr für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren bedanken, in denen wir Managementstrukturen und Prozesse aufgebaut und Produktionsabläufe weiter optimiert haben", erklärt Unternehmensgründer Walter Meyer. "Damit haben wir eine starke Basis geschaffen, um neue Investitionen zu tätigen, weiter zu wachsen und unsere Rolle als ein europäischer Marktführer im E-Business-Print zu festigen.

Bregal ist selbst Teil eines Familienunternehmens und hat dadurch eine hohe Fachkompetenz für die Entwicklung mittelständischer Unternehmen wie Onlineprinters. Der Investor strebt eine langfristige, partnerschaftliche und an unternehmerischen Werten orientierte Zusammenarbeit an, was Bregal zu einem idealen Partner macht."

Im Rahmen der Transaktion wechselt der Unternehmensgründer Walter Meyer von der Geschäftsführung in den neu geschaffenen Beirat und wird von dort aus die Gesellschaft weiterhin aktiv unterstützen. Er hält auch weiterhin Anteile an Onlineprinters. Dr. Michael Fries wird das Unternehmen wie bisher als CEO (Chief Executive Officer; geschäftsführendes Vorstandsmitglied) leiten

Achte Transaktion innerhalb von zwölf Monaten

Die aktuelle Übernahme ist bereits die achte Transaktion (inklusive Ergänzungsakquisitionen) für Bregal Unternehmerkapital innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate. Das Unternehmen investiert derzeit aus einem Fonds mit einem Volumen von rund 550 Millionen Euro.

Zu den jüngsten Transaktionen gehören der Erwerb der Binder-Gruppe, eines baden-württembergischen Automobilzulieferers, die Übernahme der Leipziger INTER-FORUM, die Abrechnungsdienstleistungen für gesetzliche Krankenkassen anbietet, oder die minderheitliche Beteiligung an dem Karlsruher Online-Marketing-Unternehmen Sovendus. Von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds sind ebenfalls beteiligt an dem Oberpfälzer Automobilzulieferer Novem, dem Kosmetikvertrieb LR Health & Beauty oder proALPHA, einem Softwareanbieter für den Mittelstand.

2004 von Walter Meyer gegründet

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Die Firma wurde 2004 von Walter Meyer als Start-up unter dem Namen diedruckerei.de gegründet. Im Zuge der Internationalisierung wurde das Unternehmen in Onlineprinters GmbH umfirmiert. In Deutschland tritt die Firma nach wie vor als "diedruckerei.de" auf, in über 30 anderen europäischen Ländern ist das Unternehmen als Onlineprinters aktiv. Im letzten Jahr hat Onlineprinters über 2,1 Milliarden Druckprodukte vom klassischen Flyer bis zum kompletten Messestand produziert und über 500.000 Kunden beliefert.

"Onlineprinters ist einer der First Mover im Onlinedruck und hat den Markt für gedruckte Werbemittel in den letzten Jahren geprägt", so Pressesprecher Patrick Piecha. Das Erfolgsrezept der Produktion individueller Drucksachen im industriellen Maßstab basiere auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegrierten Produktion von der Bestellung bis zum Versand und dem Sammeldruck.

In Letzterem seien auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträge gemeinsam produziert worden, was Kosten minimier und die Umwelt schone. Die Onlineprinters GmbH beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde von den Publikationen Handelsblatt, DIE WELT, FOCUS und COMPUTER BILD für seinen deutschen Onlineshop ausgezeichnet.

Beteiligungen im Bregal-Fokus

Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens. Im Fokus stehen Beteiligungen, die frei sind von institutionellen Zwängen, offen für langfristige Engagements und unabhängig von Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bregal Unternehmerkapital identifiziert Unternehmen, die über starke Management-Teams verfügen und in ihrem jeweiligen Segment als Marktführer oder "Hidden Champions" gelten.

Dank flexibler Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen angestrebt. Dabei ist Bregal Unternehmerkapital in der Lage, auch komplexe Industrieausgründungen, Management-Buy-outs oder Nachfolgesituationen sensibel und ergebnisorientiert zu gestalten. Bregal Unternehmerkapital strebt danach, die Unternehmen bei der Steigerung ihres Umsatzes und ihrer Ertragskraft nachhaltig zu unterstützen und begleitet sie mit Kapital, langjähriger Finanzierungsexpertise und einem breiten Netzwerk an Unternehmern und Industrieexperten.

nb

Mail an die Redaktion