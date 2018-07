Neue Karpfenland-Broschüre in Neustadt vorgestellt

Die Broschüre soll auch auf Messen ausgelegt werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Passend zum Start der Karpfensaison am 1. September veröffentlichte der "Karpfenland Aischgrund e.V." einen neuen Katalog. Dieser soll mit Bildmaterial und Informationen die Neugierde der Leser für Karpfen wecken.

Bürgermeister Klaus Meier, Dr. Silke Krautblatter, Dorothea Jordan, Harald Heinlein und Thomas Oppelt (v. r.) blätterten interessiert in der neuen Broschüre des „Karpfenlandes Aischgrund“. Foto: Harald J. Munzinger



"Kommen, Erleben, Genießen": Dazu lädt das "Karpfenland Aischgrund" mit einem neuen Katalog ein, dessen Inhalt und Gestaltung Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier bei der Vorstellung als "sehr gelungen" würdigte. "Sehr positiv angetan" zeigte er sich von der Darstellung der Aischtalachse mit den Leuchttürmen Bad Windsheim, Neustadt und Höchstadt mit den weiteren attraktiven Gemeinden.

Die Kommunen hatten dem Team des "Karpfenlandes Aischgrund" mit Bildmaterial und Informationen über ihre Besonderheiten zugearbeitet, woraus dieses eine gemeinsame Werbeplattform geschaffen habe, die Touristen wie Einheimische ansprechen soll. Bürgermeister Meier zeigte sich überzeugt, dass die Broschüre in hochwertiger Aufmachung neugierig mache, diese Region zu entdecken. Sein Höchstädter Kollege Gerald Brehm lädt ein, "in eine einmalige Kulturlandschaft einzutauchen".

Broschüre zeigt facettenreiches Karpfenland

Die Broschüre wolle die 21 Mitgliedsgemeinden des "Karpfenland Aischgrund e.V." in all ihrer Pracht und Mannigfaltigkeit sowie ihrem eigenen Charme und Charakter präsentieren. Zudem reizt die Broschüre, sich die Region auf der Vielzahl gut vernetzter Wander- und Radwegen zu erschließen, "oder sich bei einer romantischen Kutschfahrt einfach treiben zu lassen", so Brehm, der auf ausgebildete WanderführerInnen ebenso verweist, wie auf die regionalen, frischen und saisonalen Produkte, "allen voran natürlich der identitätsstiftende Karpfen".

Dass im Aischgrund für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist, seine Gemeinden einfach lebens- und liebenswert sind, möchte Neustadts Stadtoberhaupt gerne "unterzeichnen", stolz auf die Museumslandschaft und die reizvolle Altstadt als Besuchermagnete, für die in der Broschüre attraktiv geworben wird. Der Leser wird auf die Sehenswürdigkeiten ebenso hingewiesen, wie auf Altstadt- und Themenführungen oder die Vielzahl an Märkten und Festlichkeiten.

Mit „KarpfenMarktPlatz“ in die Saison

Zur nächsten, der Eröffnung der Karpfensaison am 1. September mit dem "KarpfenMarktPlatz", lud Wirtschaftsförderer Harald Heinlein das Team des "Karpfenlandes Aischgrund" – Dr. Silke Krautblatter, Dorothea Jordan und Thomas Oppelt - ein, das auch von Karpfenkönigin Nina Hock wieder charmant repräsentiert sein wird. Tags zuvor stellt das "Karpfenland" seine neue Geschäftsstelle in Höchstadt zum Auftakt der Saison des "Aischgründers" vor. Dass dieser von rund 1200 Teichwirten in über 7000 Weihern kultiviert wird, hob Tourismusmanager Oppelt als Alleinstellungsmerkmal der Region heraus.

Verschiedene Verbreitungswege

Mit der neuen 10.000fach aufgelegten Broschüre werde auch auf Messen die Region beworben, kündigte es Dr. Silke Krautblatter an. Zudem ist eine neue Website mit einem gemeinsamen Veranstaltungskalender gestaltet, die eine Region vermittelt, in der sich gut und günstig Urlaub machen lässt, die über viele Sehenswürdigkeiten und reizvolle Landschaften ebenso verfügt, wie über eine gute gastronomische Infrastruktur. Und als Geheimtipp über ganz besondere Orte für romantische Hochzeiten.

So ist mit der Broschüre ein Medium geschaffen, das die lebens- und liebenswerte Region nach außen bekannter, nach innen vielleicht etwas bewusster machen sollte, womit "ein Paket für Touristen wie für Einheimische geschnürt" ist, das die Fischerei-, wie die Kultur-, Genuss- und Ferienregion aufblättert. Von Bad Windsheim als "Frankens Quelle der Gesundheit" bis zum Storchendorf Uehlfeld oder Teeparadies Vestenbergsgreuth, von Adelsdorf bis Marktbergel. "Eine tolle Sache", deren Macher Bürgermeister Meier für ein "sehr gelungenes Projekt" würdigte

Harald J. Munzinger