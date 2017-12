Neue Ladesäulen für mehr Elektromobilität

Neustadtwerke wollen CO2-Emissionen im Landkreis verringern - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ladesäulen für den Landkreis: Vor dem Landratsamt können Elektrofahrer ab sofort Strom tanken. 2018 wollen die Neustadtwerke noch weitere Ladepunkte schaffen.

Christopher Stirling (NeustadtWerke), Christian Hübner (Kommunalbetriebe), Erster Bürgermeister Klaus Meier, Hannes Meyer (Auto-Meyer), Werksleiter Karl Heinz Kolb und Markus Roschlau von der Mercedes-Niederlassung Nürnberg (v. l.) bei der Schlüsselübergabe für die neue E-Mobil-Flotte. © privat



Die Neustadtwerke rüsten bei der Elektromobilität auf. Inzwischen betreiben sie fünf öffentliche Ladepunkte zum Betanken von Elektrofahrzeugen, zwei weitere folgen im ersten Quartal 2018. Als gemeinsames Projekt zwischen dem Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim, der N-Ergie Aktiengesellschaft und den Neustadtwerken wurden beim Landratsamt zwei öffentliche Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten in Betrieb genommen. Eine weitere wird im ersten Quartal 2018 in Betrieb gehen. Pro Ladepunkt kann ein maximaler Ladestrom von 22 Kilowatt (kW) bezogen werden.

Neue E-Autos für den Fuhrpark

Aufgerüstet wird auch der Fuhrpark der Neustadtwerke. Bisher haben diese ein reines Elektrofahrzeug und einen Hybriden im Einsatz. Jetzt folgen drei weitere rein elektrisch betriebene Autos für den Fahrzeug-Pool. Davon stehen je eines auch dem Pool der Stadt Neustadt und der Kommunalbetriebe für deren behördliche und betriebliche Fahrten zur Verfügung.

Die Bundesregierung hat erkannt, dass Elektromobilität gefördert werden muss. Und auch die Automobil-Fahrzeughersteller ziehen mit den Elektroantrieben nach, wurde bei der Übergabe der neuen Flotte erklärt. Dank eines Leasing-Angebotes von Mercedes habe man sich für die Anschaffung von drei Smart for Two coupe electric drive entschieden. Trotz sehr langer Lieferzeiten hätten es die Partner Mercedes Auto Meyer aus Neustadt in Zusammenarbeit mit der Niederlassung in Nürnberg geschafft, dass die Fahrzeuge noch rechtzeitig vor den Feiertagen zugelassen und beschriftet werden konnten. Das grafische Layout kam von Dominik Kastelan, welcher die Neustadtwerke seit mehreren Jahren in deren werblichem Auftritt begleitet.

Elektromobilität ist Teil der Zukunft

"Vielleicht ist der elektrische Antrieb nicht der Antrieb der Zukunft, aber zumindest wird uns die Elektromobilität mittelfristig noch lange begleiten. Ohne die Umstellung auf den Elektroantrieb ist es nahezu unmöglich, die gesetzten Ziele in der CO2-Einsparung zu erreichen“, erklärte Christopher Stirling, der Leiter von Marketing und Vertrieb der NeustadtWerke. Diese hätten "die gestellte Aufgabe an ihr Unternehmen erkannt. Als regionaler Energie-und Wasserversorger stünden sie sie in der Pflicht, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Diesen Weg hätten sie schon vor einigen Jahren eingeschlagen. Bereits im Jahre 2011 seien sie dem Ladeverbund Franken+ beigetreten, welcher heute zu den Top Ten der Ladeverbände in Deutschland zähle.

"Wären wir dem Ladeverbund nicht beigetreten und hätten die Elektromobilität mit vorangetrieben, stünden wir heute mit de Ladeinfrastruktur nicht so gut dar", so Karl Heinz Kolb, Geschäftsführer der Neustadtwerke. "Inzwischen haben wir in der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus eine einheitliche Ladeinfrastruktur mit rund 160 Ladesäulen. Durch das einheitliche Zugangs- und Abrechnungssystem wird Elektrofahrern im Nahverkehr keine Komplexität und kein Tarifdschungel aufgebürdet."

Ausbau der Ladeinfrastruktur

"Wir werden auch in Zukunft in unserer Investitionsplanung den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie den des eigenen Fuhrparks berücksichtigen und weiter fördern." So würden die Neustadtwerke auch im kommenden Jahr ihr eigenes CO2-Minderungsprogramm fortführen. Kunden hätten Anspruch auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Fördermöglichkeiten, darunter auch für die Elektromobilität.

Die Anschaffung eines rein elektrisch betriebenen Fahrzeuges werde beispielsweise im Rahmen dieses Programmes mit 600 Euro gefördert, ein sogenannter Plug-In-Hybrid immerhin mit 300 Euro bezuschusst. Diese Zuschüsse werden zusätzlich zu der vom Bund aufgelegten Kaufprämie für Elektrofahrzeuge oder sonstigen Umweltprämien der Automobilindustrie gewährt. Auch die Ladeinfrastruktur zu Hause ist nach Auskunft der Neustadtwerke Teil der Förderprogramme.

So wird die Anschaffung einer ihrer Wallbox-Wandladestation zum Aufladen von Elektrofahrzeugen mit 200 Euro gefördert. "Man hat zwar die Möglichkeit, sein Elektrofahrzeug über eine herkömmliche Schuko-Steckdose aufzuladen, allerdings wird immer empfohlen, seine eigene Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen zu lassen."

Nicht vergessen werden dürfe, dass so ein Elektrofahrzeug mehrere Stunden die volle Leistung über so eine Standard-Steckdose entnehme. Da könne "so manche Installation schon ins Schwitzen geraten und gegebenenfalls einen Kabelbrand verursachen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Installation einer eigenen Wallbox, welche durch einen Fachmann in Betrieb genommen wird“, führte Karl Heinz Kolb aus.

Weitere Informationen zur Elektromobilität, dem Ladeverbund und dem CO2-Minderungsprogrammen finden Interessenten auf der Internetseite der Neustadtwerke unter www.neustadtwerke.de.

