Neues LAG-Magazin "Aischblicke" erscheint

Broschüre bietet einen vielschichtigen "Streifzug durch unsere Region" - vor 8 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Die Erstausgabe des LAG-Magazins "Aischblicke" wurde dem Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Aischgrund vorgestellt. Der stimmte mit Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm im Kompliment "hervorragend gelungen" überein. LAG-Vorsitzender Werner Stöcker geriet über das "schönste Projekt des Jahres" ins Schwärmen.

Die Macher des LAG-Magazins "Aischblicke" um Sigrid Thiem (l.) erfuhren vom Vorstand einhellige Anerkennung für eine "hervorragend gelungene" Erstausgabe. © Harald Munzinger



Das hatte eine lange Entwicklungsphase, stand ein LAG-Magazin doch bereits im Mai 2015 als Startprojekt auf der Wunschliste, um den Menschen entlang der Aischachse die Lokale Aktionsgruppe bekannt und deren vielfältigen Leader-geförderten Impulse für die Region bewusst zu machen. Anne Billenstein zeichnete den Weg der Vorbereitungen bis zur im Dezember 2016 erfolgten Förder-Bewilligung nach, womit es mit den Laufer Medien in die Realisierung gehen konnte. Nach acht Redaktionssitzung konnte nun das erste Journal mit dem Titel "Aischblicke" präsentiert werden. Je zwei im Jahr sollen folgen und nach sechs Ausgaben im Förderrahmen das Projekt möglichst "werbefinanziert" fortgesetzt werden.

Das LAG-Vorstandsgremium sah von der optischen Gestaltung des Titels mit einem typischen Aischbild als "Blickfänger" bis zum inhaltlichen "Streifzug durch unsere Region" und damit einer guten Darstellung der Aischachse einen "sehr gelungenen Anfang gemacht". Vorsitzender Stöcker bestätigte dem Redaktionsteam "gute Arbeit geleistet" zu haben, um mit Aufmachung und Themenvielfalt den für viele abstrakten Begriff "LAG" bekannt zu machen, wie Neustadts Bürgermeister Klaus Meier mit dem Medium auch die "Aischblicke" auf das gute Zusammenwirken der Kommunen über die Landkreisgrenzen gerichtet sah.

"Gelebtes Europa" an der Aisch

Habe man deren Zusammenwachsen zunächst mit viel Euphorie angegangen, könne das LAG-Magazin – "eine tolle Sache" - nun für ein "neues Aufflackern der Gemeinsamkeit" beitragen, meinte stellvertretende Vorsitzende Carola Kabelitz. Für sie stellt die Lokale Aktionsgruppe Aischgrund "gelebtes Europa" dar, konnte der einst tourismusarmen Region nichts Besseres als dieser Zusammenschluss und die mit ihm erfahrenen Förderung passieren, die sie alleine für das Schlossareal Neustadt auf 325.000 Euro bezifferte.

Das neue Magazin, das nach Einschätzung von Bürgermeister Brehm für "ein starkes Profil" der LAG sorgen wird, kommt nächste Woche in einer Auflage von 35.000 Exemplaren auf den Markt und wird in den Mitgliedsgemeinden erhältlich sein. Diese hatten mit dem Wunsch eines "gemeinsamen Öffentlichkeitsmedium zur besseren Vernetzung" den Anstoß für die "Aischblicke" gegeben und haben in diesen die Gelegenheit, sich von der Aischquelle bis zur Mündung den Menschen in der Region sowie deren Gäste attraktiv zu präsentieren. Denn dieser Landstrich habe "Besonderes zu bieten" und noch "viele Schätze zu heben", wie sich Sigrid Thiem von den Laufer Medien von einer Themenfülle für die weiteren Magazine überzeugt zeigte.

Auch LAG-Vorsitzender Werner Stöcker ist sicher, dass "sich hinter einigen Türen und Toren zwischen Gallmersgarten und Adelsdorf noch weitere interessante und vielleicht wenig bekannte Geschichten verbergen, die es näher zu beleuchten lohnt". Das Magazin solle auf die vielfältige und einmalige Schönheit der Region aufmerksam machen, "die Heimat neu kennenlernen lassen". Die Erstausgabe lässt hinter die Kulissen von Allianz und deren Management sowie den europäischen Leaderfond blicken und zeigt beispielhafte LAG-Projekte von 2004 bis heute ebenso auf, wie in einem Überblick bis Ende Mai 2018 die Veranstaltungsvielfalt. Eine Reportage über die duftende Kräuterwelt um Uehlfeld, Lonnerstadt und Vestenbergsgreuth macht Lust auf weitere Entdeckungen im nächsten Magazin, das im Juni nächsten Jahres erscheinen wird.

Wanderbroschüre noch nicht ausgereift

Sigrid Thiem würdigte die gute Zusammenarbeit im Redaktionsteam mit Anne Billenstein und Irena Kasperowitsch aus dem LAG-Büro sowie Christian Philipp, Alexandra Kraus und Klaus Schrötz von den auch für Layout und Druckvorlagen verantwortlich zeichnenden Laufer Medien. Themenschwerpunkte der "Aischblicke" werden die Leader-Projekte und LAG-Aktivitäten sowie Kultur, Historisches und Traditionelles Freizeit und Wellness, Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit und Kulinarik sein – "und all das, was unseren Aischgrund so besonders macht".

Noch nicht entscheidungsreif ist eine geplante "Wanderbroschüre", die ebenfalls die Aischachse und den Zusammenhalt der Mitgliedsgemeinden stärken soll, wie Irena Kasperowitsch in der Vorstandssitzung das Konzept vorstellte. Danach sollen die Gemeinden auf Doppelseiten ausgewählte Wanderwege vorstellen und eine Übersichtskarte vom Wanderer herausnehmbar sein. Dass hier soziale Einrichtungen in die Produktion eingebunden werden könnten, fand eine Idee von Dr. Michael Thiem breite Zustimmung.

Harald J. Munzinger