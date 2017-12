Neues Programm für "Kultur in alten Mauern"

MÜNCHSTEINACH - Mit dem Motivationsschub eines weiteren erfolgreichen Jahres und viel ehrenamtlichem Engagement sind in Münchsteinach die Weichen 2018 für "Kunst und Kultur in alten Mauern".

Auch 2018 wird die "Kultur in alten Mauern" wieder mit einem anspruchsvollen Programm Gäste aus der Region nach Münchsteinach locken. © Harald Munzinger



Bürgermeister Jürgen Riedel und Dr. Erich Zimmermann von der Kulturarbeitsgemeinschaft stellten das neue Programm vor, das Münchsteinach erneut überregionales Besucherinteresse verspricht. Denn schon längst hat sich "Kunst und Kultur in alten Mauern" im gesamten Bezirk als anspruchsvolle Veranstaltungsreihe auf drei Säulen etabliert.

Das sind die von der Kulturarbeitsgemeinschaft, ein von einem aktiven Helferkreis unterstütztes Organisationsteam, arrangierten Abende in der Kulturscheune und/oder Münster. Ferner die "Festlichen Konzerte bei Kerzenschein" mit ihrem ganz besonderen Charme und erlesenen Programm, verbunden mit Kunstausstellungen. Und schließlich die Veranstaltungen der örtlichen Chöre- und Musikgruppen sowie des Theaterensembles.

Die Fäden laufen im Rathaus zusammen, verantwortlich für das Kulturangebot zeichnen die politische Gemeinde, die Kirchengemeinde sowie die Vereine. Bürgermeister Riedel weiß das vielfältige kulturelle Engagement in Münchsteinach sehr zu schätzen, was er immer wieder bei den Veranstaltungen zum Ausdruck bringt, und weiß, dass er für dieses starke Potenzial im Gemeindeleben von manch einem Kollegen beneidet wird. Einen wesentlichen Part dazu leistet Beate Kaiser mit der immer wieder gelungenen Gestaltung des Flyers, der ab sofort in der Gemeinde und Verwaltungsgemeinschaft Diespeck aufliegt, wo auch der Kartenvorverkauf für die Reihe "Kultur in alten Mauern" erfolgt.

Spitzentreffen der Prominenz

Diese startet sehr früh ins neue Jahr, wenn Bernd Händel mit seiner "Kabarett- und Parodieshow" unter dem Motto "Stimmen und mehr" am Freitag, 12. Januar, für einen heiteren Abend in der Kulturscheune sorgen wird. In sie lädt der Sitzungspräsident der TV-„Fastnacht in Franken“ zum Spitzentreffen der Prominenten aus Sport, Politik und Business ein.

Auch Andrea Lipka groß vorzustellen, hieße Wasser in die Steinach schütten (die es vielleicht manchmal nötig hätte). Als erste Fränkin ist die Kabarettistin Trägerin des "Stuttgarter Besens", mit dem sie durch die Kulturlandschaft fegt und auch am Samstag, 10. November, mit ihrem Programm "Das Schweige der Männer" in der Münchsteinacher Kulturscheune für niveauvolle Unterhaltung sorgen wird; versprochen "über der Gürtellinie".

Der Lionsclub beschert Münchsteinach am Freitag, 21. Dezember, ein Benefiz-Weihnachtskonzert zugunsten der Renovierung des St. Nikolaus-Münsters. Gestalten wird es das Posaunenquartett "Opus 4", das im Juli 2016 mit seinen Darbietungen bei einem Wandelkonzert begeistert hatte. Bei freiem Eintritt lässt der Lionsclub die erbetenen Spenden zu 100 Prozent der Kirchengemeinde für die Außenrenovierung des Münsters zukommen. Dass es bei allen Veranstaltungen neben dem Kultur- auch kulinarische Genüsse gebe, werde mit dem liebevollen Service des Bewirtungsteams "von den Gästen hochgeschätzt", weiß Bürgermeister Jürgen Riedel.

Konzert bei Kerzenschein

Die Reihe der "Kerzenscheinkonzerte" wird am Samstag, 16. Juni, von der "Capella Antiqua Bambergensis" mit einer musikalischen Reise zwischen Orient und Okzident eröffnet. Mit dem Percussionisten Murat Coskun sowie Jule Bauer (Gesang und Nykenharpa) werden die Kulturkreise "klangreich und voller Rhythmus verbunden". Am Samstag, 21. Juli, wird höfische Musik aus Barock und Klassik in dem von Kerzenschein illuminierten Münster erklingen, dargeboten von Karla Schröter (Barockoboe) und Willi Kronenberg (Orgel). Zwei in ganz Europa tätige und mehrfach ausgezeichnete Interpreten in Münchsteinach zu erleben, unterstreicht das hohe Niveau der weithin bekannten und geschätzten Konzertreihe.

Das gilt auch für das "Duo Bozza" aus Köln, das am Samstag, 22. September in Münster gastiert. Seit ihrem Debut in Liceo von Barcelona begeisterten Andreas Evers (Flöte) und Stefan Schäfer (Gitarre) das Publikum schon bei über 500 Konzerten quer durch Europa sowie in Kanada und den USA. Alle drei Konzerte werden wieder mit Galerien in der "Kulturscheune" verbunden sein.

Weihnachtskonzert am 17. Dezember

Gestalten die örtlichen Gesangs- und Musikgruppen in diesem Jahr ein Weihnachtskonzert – dritter Adventssonntag, 17 Uhr im Münster – wird es im Wechsel 2018 ein Herbstkonzert der Kirchengemeinde am Sonntag, 14. Oktober sein. Vormerken kann man sich für Ende Oktober, Anfang November nächsten Jahren die Aufführungen der Theatergruppe Münchsteinach in der "Steinachgrundhalle" sowie die "30 Minuten Orgelmusik" am 4. 11. und 18. August bei freiem Eintritt jeweils um 19 Uhr im Münster. Der Klosterhof bietet am 8. Juli die Kulisse für ein Konzert des Männergesangvereins Münchsteinach mit Gastchören sowie am Sonntag, 2. Dezember, für den traditionellen Adventsmarkt.

