"Neustadt b. Schilda": Ärger über blockierte Parkplätze

Verärgerung in der ansonsten "1a Einkaufsstadt" Neustadt an der Aisch - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Kleine Ursache, große Wirkung: Mit Schildern blockierte Parkplätze sorgten am Samstag für Verärgerung in der Kreisstadt Neustadt an der Aisch. Bürgermeister Klaus Meier hat zwar Verständnis, spricht aber auch deutliche Worte.

Hinweisschilder mitten in Parkbuchten: Ein "Schild-Bürgerstreich", der in Neustadt für viel Verärgerung sorgte. © Jürgen Langhammer



Hinweisschilder mitten in Parkbuchten: Ein "Schild-Bürgerstreich", der in Neustadt für viel Verärgerung sorgte. Foto: Jürgen Langhammer



Dass die Parkbuchten am Montag freizuhalten seien, wurde an den Halteverbotsschildern hingewiesen. Dass diese aber ausgerechnet mitten in Parkplätze und nicht etwa an deren Rand gestellt worden waren, stieß auf Unverständnis bei vielen Kunden, die zum Einkauf nach Neustadt gekommen waren. Gehe man mit diesen so als "1a Einkaufsstadt" um? - Es gab verbitterte Kommentare, die nicht alle zitierfähig waren.

Für die Verärgerung hat Bürgermeister Klaus Meier zwar Verständnis und räumt ein, dass man die Schilder sicher besser hätte platzieren können, meint zur Maßnahme selbst aber, dass sie völlig korrekt und auch nötig gewesen sei. Es müsse rechtzeitig auf derlei Verkehrsbeschränkungen hingewiesen werden, erklärte er auf Anfrage.

Nötig geworden war die Sperrung der Parkplätze übrigens zum Beschneiden der Bäumchen im Straßengrün der Haupteinkaufsmeile: Zwei Tage nach dem einkaufsträchtigen Samstag. Ein "Schild-Bürgerstreich", der zur satirischen Namensänderung "Neustadt b. Schilda" führen sollte.

hjm