Neustadt: Basar des Vereins KATZE startet am Montag

Herbst-Winter-Basar bietet gute und günstige Bekleidung für Kinder an - vor 42 Minuten

Der gemeinnützige Verein KATZE e.V. startet am Montag, 4. September, seinen "Herbst-Winterbasar". Dieser findet bis 28. September in der "Loscher-Festhalle" am Neustädter Festplatz statt und ist jeweils Montag bis Freitag von 8:30 bis 11 und 15 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Beim Herbst-Winter-KATZE-Basar lässt es sich gut und günstig auf die kalte Jahreszeit einstellen. © Harald Munzinger



Beim Herbst-Winter-KATZE-Basar lässt es sich gut und günstig auf die kalte Jahreszeit einstellen. Foto: Harald Munzinger



Angenommen und zum Verkauf angeboten werden nur modische und fleckenreine Herbst- und Winterbekleidung von Größe "Baby" bis maximal Größe 164, betont Karin Meier aus dem Team der ehrenamtlichen Helferinnen des gemeinnützigen Vereins zur Jugendpflege und -fürsorge, das wieder alle Hände voll zu tun haben wird, die Second-Hand-Artikel zu sortieren und in übersichtlicher Aufmachung attraktiv zu präsentieren. Dies trägt seit vielen Jahren zur überregionalen Resonanz der "KATZE"-Basare mit dem weit über die Landkreisgrenzen hinausreichenden Einzugsgebiet für "Angebot und Nachfrage".

Auch während des "Herbst-Winter-Basars" ist es möglich, täglich bis zu zehn "sperrige" Kinderbedarfsartikel, wie beispielsweise Kinderwägen, Autositze oder Fahrräder ohne Terminabsprache und ohne Verkaufsliste in der Festhalle abzugeben. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen. dass es sich hierbei wirklich um Großteile handeln sollte. Ebenso besteht noch die Möglichkeit, an den ersten Verkaufstagen - aber nur solange der Vorrat reicht - eine der wenigen restlichen Verkaufslisten in der "Loscher-Festhalle" zu erwerben.

Wie bei den KATZE-Basaren üblich und mit der Sozialmedaille der Kreisstadt gewürdigt, wird ein prozentualer Anteil des Verkaufserlöses einbehalten, um diesen für die Vereinsziele – die Förderung sozialer Projekte mi dem Fokus auf Kinder und Jugendliche einzusetzen.

An die erneut sehr zahlreiche erwarteten Besucher des Basars richtet der Veranstalter die ausdrückliche Bitte, Halte- und Parkverbote einzuhalten und die gebührenfreien Parkplätze auf dem Festplatz zu nutzen, um den Einkauf nicht unnötig mit einem Knöllchen zu verteuern. Alles Wichtige zum gemeinnützigen Verein und seinem Wirken findet sich unter www.katze-ev.de.

hjm