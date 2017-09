Neustadt: Bauleitplanung gegen Fehlentwicklungen

NEUSTADT/AISCH - Für das weiträumige Areal zwischen Schiller- und Paracelsusstraße entlang der Nürnberger Straße soll eine Bauleitplanung erstellt werden. Mit ihr strebt Neustadt ein zukunftsorientiertes Quartier für Wohnen und Gewerbe an und will mögliche Fehlentwicklungen verhindern.

Eine Bestandsgarantie kann ein Bebauungsplan nicht leisten, auch wenn man sich diese für den „Edeka-Markt“ an der Nürnberger Straße fraktionsübergreifend wünschte. Nun ist auch für den weiträumigen Umgriff eine Bauleiplanung als Steuerungselement für die Stadtentwicklung vorgesehen. © Harald Munzinger



Der Stadtratsbeschluss resultierte aus einem Antrag der CSU-Fraktion auf Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gelände, auf dem sich der "Edeka-Markt" befindet. Damit verbunden sollte die Festsetzung "als sonstiges Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel mit dem Sortiment des Nahversorgungsbedarfs" sein. Dies zielte nach den Ausführungen von Fraktionsvorsitzendem Christian Köstner und Wilfried Westhauser auf "eine langfristige Bestandsgarantie der Nahvorsorge für die angrenzen Wohngebiete" ab.

Dass diese in einem Bebauungsplan nicht abgesichert werden könne, machte Bauamtsleiter Gerald Schorr deutlich. "Eine ‚Betriebsverpflichtung‘, dass tatsächlich eine Einkaufsmöglichkeit für die Anwohner besteht, kann über einen Bebauungsplan leider nicht erreicht werden". Wie alle Fraktionen betonte auch Erster Bürgermeister Klaus Meier, dass der Erhalt des "Edeka-Marktes" an der Nürnberger Straße im Interesse der Stadt sei, da er aus den angrenzenden Siedlungsgebieten gut fußläufig erreichbar sei. Dass über den langfristigen Bestand des Marktes "mit den Füßen", also vom Verbraucher, entschieden werde, ist Meier überzeugt.

Potential zur Stadtentwicklung

Schorr verwies auf die Möglichkeit der Steuerung künftiger Entwicklungen mit der Bauleitplanung, die er für das mehrere Grundstücke umfassende Quartier an der Nürnberger Straße vorschlug, das mit Verbrauchermarkt, Autohaus, Spielhalle, Handel und Gewerbe "durch eine unvollständige und städtebaulich, eher ‚zufällig‘ entstandene Nutzungsmischung geprägt" sei. Mit "gewissen Mängeln im Baubestand" sowie benachbarten, derzeit wenig attraktiven Frei- sowie auch einigen privaten Grünflächen geht man im Rathaus von interessanten Potentialen für eine Auffrischung des Areals und die Innenstadtentwicklung aus, was auch im Stadtrat "mit jeder Menge Planungs- und Gestaltungsbedarf" auf breite Zustimmung stieß.

Er stimmte der Vergabe eines städtebaulichen Rahmenplanes mit der Bestandsaufnahme des Gesamtkomplexes zu. Der Bauleitplanung vorgeschaltet sollen damit städtebauliche Entwicklungen und Potentiale ermittelt werden. Mit der Bauleitplanung könnte dann "im Falle einer Veränderung im bebauten Bereich reglementierend eingegriffen werden, wenn dies aus städtebaulichen Gründen zulässig ist". Da damit auch die Anliegen im CSU-Antrag berücksichtigt seien, sah Bürgermeister Meier die Angelegenheit "gut gelöst". Dies könnte nach seiner Einschätzung sowie der im Ratsgremium auch für einen weiteren Markt auf dem "Ziegler-Areal" an der B8/470-Umgehung und Markgrafenstraße mit der Nahversorgerfunktion für die Alt- und Nordstadt der Fall sein, wenn die "Edeka"-Verwaltung mit einem Pachtvertrag Bestand und Sanierung den Standort Nürnberger Straße sichere.

Bebauungsplan „Brauhaus 2.0“ steht

Zum guten Ende gebracht wurden die Beratungen über die Aufstellung des Bebauungsplanes "Brauhaus 2.0". Nachdem keine Einwände von Behörden und Verbänden oder Bürgern vorlagen, wurde er als Satzung beschlossen, die nun "zeitnah in Kraft gesetzt" werden soll. Grünen-Stadtrat Günther Leidenberger wähnte allerdings die natur- und artenschutzrechtlichen Belange in dem Bebauungsplan nicht ausreichend festgelegt. Bauamtsleiter Schorr mochte "das Grundmisstrauen nicht verstehen" und verwies darauf, dass die diversen Gutachten Anlagen des Bebauungsplanes seien. Man könne wohl dem Bauherrn das Vertrauen entgegenbringen, dass diese beachtet würden, und bei Verstößen den Bau stoppen.

Bürgermeister Meier würdigte einmal mehr die Reaktivierung der Industriebrache "Brauhaus", dankte dem Investor, diese angepackt zu haben, und erwartete sich aus der Behördenverlagerung von "Bayern-Lab" sowie Luftbildarchiv positive Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Während die Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand sichtbare Fortschritte machen, ist die der Baubeginn für Einfamlien- und Doppelwohnhäuser Ende 2017 geplant, entsteht am „Brauhausberg“ zentrumsnah ein "komplett neues Bau-Areal mit neuer Infrastruktur".

Keine Einwände hatte der Stadtrat gegen ein 6,14 Hektar großes Neubaugebiet von Markt Erlbach am westlichen Ortsrand des Ortsteiles Eschenbach. Dass dort auch einige Mehrfamilienhäuser geplant seien, griff Stadträtin Monika Gaubitz als Anregung für Neustadt auf. Bürgermeister Meier konterte mit Beispielen am "Gärtnersberg", an der "Weißen Marter" oder an der Nürnberger Straße, dass sich "Neustadt keineswegs verstecken" müsse.

