Neustadt: Begegnungsfest ein Spiegelbild gelungener Integration

NEUSTADT - "Von Irland bis Afrika" war der Bogen beim 14. "Fest der Begegnung" gespannt. Musik, Tanz und kulinarische Spezialitäten brachten die Welt in historischer Kulisse des Neustädter Schlosshofes zusammen.

Musik als integrative Kraft brachte Lee Pengh aus Singapur in der fränkischen "Musikantenschänke" am Neustädter Fest der Begegnung schwungvoll zum Ausdruck. Foto: Harald Munzinger



Seit 2005 wird in Neustadt das "Fest der Begegnung" gefeiert. Erneut damit Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen, erschien bei der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingspolitik wichtiger denn je. Neustadt werde weltoffen und bunt auch weiter für eine gute Integration sorgen, versicherte Erster Bürgermeister Klaus Meier unter Beifall.

Besorgnis über Abgrenzung gegenüber Flüchtlingen

Er zeigte sich ebenso wie der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl und stellvertretender Landrat Hans Herold besorgt über die zunehmende Abgrenzung von immer mehr Staaten gegenüber Flüchtlingen, die in der "unbeschreiblichen Unmenschlichkeit" in den USA, Kinder von Migrationsfamilien zu trennen, gipfele. Mit der jüngsten Gesetzgebung in Ungarn, mit der "Flüchtlingshelfer mehr oder weniger kriminalisiert" würden, sah sich Meier an Zeiten erinnert, "die Deutschland vor rund 80 Jahren durchleben musste".

Damit verbunden war seine Sorge über die Abgrenzungen der Regierungsparteien in Deutschland in der Asylpolitik, mit der ein Bruch der Koalition drohe. Der Bürgermeister mahnte, dass die "ewig gestrigen Populisten die großen Gewinner der Misere" sein könnten, wovor Gott das Land bewahren möge. Sowohl Landratsvertreter Hans Herold, als auch MdL Harry Scheuenstuhl schlossen sich Meiers klarer Position für ein friedliches Zusammenleben an.

Man lasse sich durch Hetze nicht spalten, erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete mit der Versicherung, dass man für alle Menschen offen sei und sich für alle einsetze. Herold wünschte Bundeskanzlerin Merkel "großen Erfolg" bei ihren Bemühungen um eine europäische Lösung, die alle wollten. Er würdigte das "Fest der Begegnung" als starkes Zeichen der Verständigung. Es baue mit dem interkulturellen und integrativen Miteinander Brücken und schaffe Freundschaften. Allen die daran mitwirkten, galt die Anerkennung von Herold und Scheuenstuhl für ihre großartige Leistung im Ehrenamt.

Kroatien erst als Endspielgegner

Humorvoll verglich der stellvertretende Landrat die beeindruckenden Darbietungen von Orchester und Folkloregruppe aus der Partnerstadt Lipik mit jener der kroatischen Nationalmannschaft mit dem Wunsch, dass Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft erst im Endspiel auf diese treffen möge.

Dass Integration in die Gesellschaft der Eigeninitiative und Integrationsbereitschaft jedes Einzelnen bedürfe, zitierte Bürgermeister Meier aus dem Referentenentwurf des Bundessozialministeriums und sah dies in Neustadt beispielhaft verwirklicht. Dem "höchst vorbildlich" wirkenden Unterstützerkreis, dem Integrationsverein "integra e. V." sowie dem Caritas-Freiwilligenzentrum galt dafür der Dank an alle, die sich dafür einsetzten. In ihnen hatte Josef Merrath tatkräftige Unterstützer, dem Meier für die Organisation und Durchführung des Begegnungsfestes besondere Anerkennung aussprach, die der Applaus der zahlreichen Gäste in der romantischen Schlosshofkulisse unterstreichen sollte.

Unter dem Motto "Von Irland bis Afrika" bot dieses wieder "ein vielfältiges, ja weltumspannendes Programm", das nach den Worten des Bürgermeisters zeigen sollte, "was Neustadt an der Aisch auch international zu bieten hat". Dabei freute er sich besonders über die Gäste aus der Partnerstadt Lipik, die mit ihrem Musikschule-Orchester und einer Folkloregruppe das Fest bereicherten. Mit ihnen waren der ehemalige Bürgermeister Antun Haramija, auf kroatischer Seite ein Baumeister der Partnerschaft, sowie Zweiter Bürgermeister Slobodan Katunar zum "Gegenbesuch" nach Neustadt gekommen, nachdem eine Delegation aus Franken vor kurzem zur Feier der 20-jährigen Partnerschaft nach Lipik gereist war. Jaqueline Goppelt vertrat mit einem Stand die japanische Partnerstadt Hino und die "Freunde von Montespertoli" stimmten mit Weinen aus der Toskana auf das "Deutsch-Italienische Weinfest" am 13. und 14. Juli "An den Sommerkellern" ein.

Integration nur zwischen Menschen möglich

Integration in die Gesellschaft, die Verständigung untereinander und die Erläuterung der unterschiedlichen Lebensgewohnheiten könne nur zwischen Menschen erfolgen, so Bürgermeister Klaus Meier, der Staaten dazu derzeit nicht in der Lage sah. Bestätigen sollte ihn das bunte Fest im Zeichen der internationalen Flaggenkette, die in der Grundschule Neues Schloss gestaltet worden war, und im harmonischen Miteinander der Gäste aus vielen Nationen und unterschiedlichen Kulturen. Diese boten neben Tänzen aus Kroatien, Lateinamerika, Irland und Israel sowie Hip-Hop und schwungvoller Unterhaltung der fränkischen "Musikantenschänke" auch vielfältige kulinarische Genüsse aus Nigeria, Ecuador, Syrien, Russland oder Japan und Afrika sowie Spezialitäten vom Grill.

Erstmals stellte sich die national wie international erfolgreiche Integra-Boxgruppe mit Einblicken in ihr Trainingsprogramm vor und aus der "Fotobox" des Jugendtreffs "Lazarett" gab es "Erlebnisbilder". Ebenso begehrt war das Kinderschminken der "Geißbock"-Gesellschaft und reger Betrieb herrschte in der Hüpfburg. Beschaulicher ging es am "internationalen Spiele- und Gesprächstisch" des Asyl-Unterstützerkreises, beim Malen oder Stäbchenspiel des "Japan Komitees" oder der Bastel- und Malaktion des Kreisjugendringes zu. Bei der Caritas, drehte sich das Glücksrad, boten Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen und Vereine Informationen an einem erlebnisreichen Tag.

Der sollte deutlich machen, dass man in Neustadt und seinem Umland gut zusammenleben kann, Anerkennung und Respekt herrschen. Darauf dürfe man stolz sein, aber nicht ausruhen, erklärte Bürgermeister Meier: "Vielmehr gilt es, die Ursachen von Flucht und Migration zu ändern, die schon immer in Krieg und Unterdrückung, in Armut und Existenznot zu finden sind".

