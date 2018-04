Neustadt bereitet Frühlingsfest mit vielen Attraktionen vor

NEUSTADT/AISCH - Die "Werbegemeinschaft NEA Aktiv" hat die Vorbereitungen für das "Frühlingsfest" getroffen, zu dem sie mit der Stadt und den "Wirten rings um den Marktplatz" am 5. und 6. Mai einlädt.

Die Automeile wird wiederum ein besonderer Anziehungspunkt sein. Foto: Harald Munzinger



Einen Vorgeschmack auf den offiziellen Start in die neue Biergartensaison gab es schon mit dem Frühlingserwachen an sonnigen Apriltagen. "Feiern Sie mit uns in den Mai" hat die Werbegemeinschaft ihr Frühlingsfest überschrieben, das mit der Band "Volldampf" startet, die am Samstag, 5. Mai, ab 18 Uhr auf dem Marktplatz ihren Namen einmal mehr mit mitreißenden Rhythmen zum Programm machen wird. Der Eintritt zu dieser zugkräftigen Open-Air-Veranstaltung ist – wie bei den NEA-Aktiv-Events im Zusammenwirken mit den bestens auf das Fest vorbereiteten Marktplatzwirten gewohnt – frei.

"Der Höhepunkt unseres Festes ist der Sonntag", weist der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Reinhard Wendel, auf viele Attraktionen "in der größten Fußgängerzone im Landkreis" hin. Diese erstreckt sich vom "Walpurgi"-Jahrmarkt in der Bahnhofstraße bis zum Zentrum der Kids am "Altstadt-Markt" in der Bamberger Straße. Mit den auf eine Perlenkette gereihten, offenen Geschäften wird die ganze Innenstadt von 12.30 bis 17.30 Uhr zur Shoppingzone.

Die offizielle Eröffnung des Frühlingsfestes um 13 Uhr durch Ersten Bürgermeister Klaus Meier und "Nea-Aktiv"-Vorsitzendem Reinhard Wendel umrahmt die "Stadtkapelle Frankenland" zum Auftakt ihrer musikalischen Ausgestaltung des Biergarten-Nachmittages und Unterhaltung der erneut aus der ganzen Region zahlreich erwarteten Gäste.

Neuste Autos, Hausrat und Bücher

"Die Geschäfte und der Einzelhandel sind bestens ausgestattet und präsentieren natürlich - wie soll es auch anders sein - neben Hausrat, Geschenkartikeln und Büchern auch die neueste Frühlings- und Sommermode", wirbt Wendel für den Einkaufsbummel. Ein großer Anziehungspunkt werde wieder Wilhelmstraße mit dem "Neustädter Autosalon" sein, in dem örtliche Autohäuser ihre neuesten Modelle präsentieren.

Bei den Festen der Werbegemeinschaft ist stets auch an die Kinder gedacht. Die können sich am "Altstadtmarkt" in der Hüpfburg austoben und sich ferner an einer Kinder-Eisenbahn sowie an den Ponny‘s des Reitvereines erfreuen. Klein und Groß kann sich beim THW von dessen Schlagkraft überzeugen lassen, so dass sich das Frühlingsfest für den erlebnisreichen Familienausflug anbietet. Dafür sollte man sich schon mal den 5. und 6. Mai vormerken, rät Reinhard Wendel mit der Einladung in die 1a-Einkaufsstadt sowie in den "Genussort Bayerns", als der Neustadt erst kürzlich ausgezeichnet wurde.

