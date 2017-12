Neustadt darf sich nun "Genussort" nennen

Kreisstadt einer von 43 Siegern der ersten Wettbewerbsrunde - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Die Kreisstadt gehört zu den ersten 43 Städten, Gemeinden und regionalen Zusammenschlüssen in ganz Bayern, die sich künftig ganz offiziell "Genussort" nennen dürfen. Im Rathaus herrscht eitel Freuden über den "großartigen Erfolg dieser Auszeichnung".

Viele Gäste wissen die Genüsse Neustadts schon lange zu schätzen. Jetzt haben diese auch eine Jury beim Wettbewerb um Bayerns Genussorte überzeugt. © Harald Munzinger



Viele Gäste wissen die Genüsse Neustadts schon lange zu schätzen. Jetzt haben diese auch eine Jury beim Wettbewerb um Bayerns Genussorte überzeugt. Foto: Harald Munzinger



Ernährungsminister Helmut Brunnerhatte diesen Wettbewerb ausgelobt, um der Öffentlichkeit die kulinarischen Schätze und Traditionen Bayerns näher zu bringen. 150 Bewerbungen gingen für die erste Wettbewerbsrunde ein, an der sich auch Neustadt beteilige und nun die Nachricht erhielt, zu den Siegern zu gehören. Erster Bürgermeister Klaus Meier teilte - wie berichtet - die Freude darüber mit den Besuchern der Weihnachtsmarkt-Eröffnung, bei der er die frohe Botschaft aus München verkündete.

Bei einer unabhängige Jury mit Vertretern aus Gastronomie, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Kirche, Verbraucherschutz und Medien hatte Neustadt mit seiner umfangreichen Bewerbung rund um den Karpfen und den Teichwirt, um die dazugehörige Naturlandschaft und die heimische Gastronomie bis hin zum einmaligen Aischgründer Karpfenmuseum gepunktet. Ferner mit den Bemühungen "rund um die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe mit dem wöchentlichen Bauernmarkt und den verschiedenen ThemenMarktPlätzen".

Regionaltypische Spezialitäten

"Alle Gewinner zeichnen sich durch eine gelungene Kombination aus regionalen Spezialitäten, handwerklicher Herstellung und gelebtem Genuss aus", sagte Staatsminister Brunner bei der Bekanntgabe in München. Mit dem Wettbewerb will er insgesamt 100 bedeutende Genussorte im Freistaat ausfindig machen. Schließlich habe Bayern eine riesige Vielfalt an regionaltypischen Spezialitäten und besonderen Produkten zu bieten. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Freistaats im kommenden Jahr soll dann ein kulinarischer Genussführer aufgelegt werden, der das Augenmerk der Verbraucher gezielt auf die regionalen Besonderheiten lenken soll.

Neustadt wird darin zusammen mit der "Aischgründer Bierstraße", der Stadt Burgbernheim und dem "Weinparadies Franken" vertreten sein, teilte Pressesprecher Andreas Herzog mit. Bürgermeister Klaus Meier, "der sich seit vielen Jahren engagiert für die Regionalbewegung und die lokale Vermarktung unserer fränkischen Produkte einsetzt", freut sich über die Auszeichnung und hoffe, dadurch noch mehr Gäste für einem Besuch in Neustadt an der Aisch überzeugen zu können. "Unsere Stadt hat ungeheuer viel zu bieten. Schön, dass dies nun durch eine überregionale Berichterstattung und entsprechende Publikationen bayernweit nach außen getragen wird", so das Stadtoberhaupt.

nb