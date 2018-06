Neustadt: Echte 68er feierten "Goldenes Abitur"

NEUSTADT - Als "echte 68er" feierte der Abiturjahrgang 1968 das "Goldene Abitur". Dazu kam ein Großteil der damals grade mal 32 Abiturienten in Neustadt zusammen, um sich der Schulzeit, aber auch der bereits verstorbenen Klassenkameraden zu erinnern.

An der ehemaligen Schule, heute Stadtverwaltung, trafen sich die "68er" zum "Goldenen Abitur". Foto: privat



Im einstigen Schulgebäude des Friedrich-Alexander-Gymnasium am Peter-Kolb-Platz trafen die die "68er" nach einer Altstadtführung, um sich literarisch und musikalisch noch einmal ins Pennäler-Zeitalter zurückversetzen zu lassen: Dank einer Sondergenehmigung der Stadt konnten Brigitte und Killen McNeill mit Wigbert Winkler dort Ausschnitte aus ihrem "Schulprogramm" präsentieren.

Die Gelegenheit nutzte auch "Hausherr" Klaus Meier, um als Bürgermeister und selbst ehemaliger Gymnasiast die Jubel-Abiturienten zu begrüßen und ihnen Stationen der Fortentwicklung ihrer einstigen Schul- und Heimatstadt in den letzten 50 Jahren aufzuzeigen. Einig waren sich Bürgermeister und Gäste darin, dass die 68er Bewegung mit all ihren politischen und gesellschaftlichen Veränderungen ihren Ausgang gewiss nicht im beschaulichen Städtchen im Aischtal oder gar dem Friedrich-Alexander-Gymnasium /Würzburgerstraße hatte.

Auch der Historiker Prof. Dr. Guido Knopp war ein Mitabiturient des Jubiläumsjahrganges, konnte aber wegen einer Vortragsreise im Ausland nicht am "Goldenen Abitur" teilnehmen. Gekommen war Prof. Dr. Horst Bunke, der 1968 am FAG mit dem Abitur den Grundstein für seine berufliche Karriere gelegt hatte. Bis zu seinem Ruhestand war er Lehrstuhlinhaber in Bern/Schweiz mit dem wissenschaftlichen Schwerpunkt: "Künstliche Intelligenz".

Alte Zeiten und Blicke in die Zukunft

Inzwischen ist er in den Landkreis zurückgekehrt und bot den einstigen Klassenkameraden im erst kürzlich eröffneten "Bayern-Lab" mit dem Fortschreiten der angewandten künstlichen Intelligenz neben dem Erinnern an "alte Zeiten" den Blick in die digitale Zukunft. 1968 hatten sie hier noch das Bier für ihren Abitur-Umzug durch die Stadt gekauft und das Klavier für den Traktoranhänger ausgeliehen. Jetzt, 50 Jahre später, sollten die "20 mittlerweile gereifte Damen und Herren im Rentenalter" als erste Besuchergruppe das "BayernLab" im einstigen Brauhaus besichtigen.

Dabei wurden ihr interessante Einblicke in virtuelle wie reelle Welten zugleich der grundlegende Wandel der Stadt Neustadt im zurückliegenden halben Jahrhundert vermittelt. Vertieft wurde dieser Rückblick durch einen Besuch im Stadtarchiv in den Räumen des alten Schulgebäudes. Der ehrenamtliche Mitarbeiter Dr. Peter Pfeiffer präsentierte den Besuchern historische Kostbarkeiten und ermöglichte ihnen bei Bedarf auch einen Blick in die Geschichte ihrer Familie. Als besondere Überraschung gab es Einblicke in die Schulgeschichte und Zeitungsberichte über das damalige Abitur, berichtete der stellvertretende Landrat Bernd Schnizlein aus der Runde der "echten 68er".

nb