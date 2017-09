Neustadt: Erinnerungen an das "Alte Krankenhaus"

NEUSTADT/AISCH - Vor 125 Jahren hatte der Neustädter Magistrat das einstige Markgrafenschloss gekauft und damit den ersten Schritt für das „Alte Krankenhaus“ im historischen Gemäuer vollzogen. Ein geschichtsträchtiger Anlass also, an die dortige medizinische Versorgung zu erinnern, ehe für diese 1958 mit dem Kreiskrankenhaus weit außerhalb der Stadt eine neue Ära begann.

Die Ärzte Dr. Peter Pfeiffer (r.) und Bernd Schnizlein vermittelten Eindrücke aus dem „Alten Krankenhaus“, dem Walter Gramming (Mitte) mit einer Künstlergemeinschaft derzeit eine Ausstellung „zwischen Kunst und Dokumentation“ widmet. Foto: Harald Munzinger



Der Künstler Walter Gramming nahm sich des "Alten Krankenhauses" an, in dem er, wie auch Bruder Peter wie Tausende Kinder in den rund 60 Jahren geboren worden war, in denen Ärzte und Pflegepersonal (Augsburger Schwestern) ihr Bestes gaben, um zahllose Patienten zu operieren und zu behandeln. Unter welchen Umständen und mit welchen Mitteln dies geschah, wurde in Zeitzeugenberichten erfasst.

Nur Kindheitserinnerungen haben die Ärzte Bernd Schnizlein und Dr. Peter Pfeiffer, deren Väter in dem Krankenhaus tätig waren, das der Sanitätsrat Dr. Wilhelm Schnizlein (Großvater) von 1905 bis 1941, Dr. Wilhelm Pfeiffer von 1941 bis 1958 leitete. Aus dem Nachlass von Dr. Gustav Schnizlein vermitteln in der Ausstellung medizinische Gerätschaften von Hammer und Meißel bis zur Knochensäge und allerlei OP-Besteck einen Eindruck vom damals modernsten Stand der Technik, der nun ein wenig erschauern und den Luxus schätzen lässt, den Patienten heute genießen. Und das nicht nur in den Hightech-OP’s, sondern auch in geräumigen, hellen Zimmern.

Dass es im "Alten Krankenhaus" zunächst weder Wasser noch Strom geschweige denn Telefon gab, man sich in beengten Verhältnissen "irgendwie durchgewurschtelt" habe, schilderten Bernd Schnizlein und Dr. Peter Pfeiffer an einem Gesprächsabend im Rahmen der "Ausstellung zwischen Kunst und Dokumentation" damalige Zustände.

"Einfach unvorstellbar" sollte alleine sein, wie Schwerkranke, Bewusstlose, OP-Patienten oder Kreißende über eine schmale Holz- oder die Wendeltreppe ins Obergeschoss mit Operations- und fünf mal fünf Meter großem Kreißsaal gebracht worden waren. Die Schwersten seien unten gelassen worden, ließ eine ehemalige Krankenschwester wissen und offen, wie sie dort medizinisch versorgt worden waren.

Die Söhne und Enkel der einstigen Ärzte ließen keinen Zweifel dran, dass die einstigen "Bauerndoktors" die besten Ärzte gewesen seien, alles können und rund um die Uhr "verfügbar" sein mussten.

Vorläufer in "Lazarett" und Gasthaus

Wie sehr sich jene in der Endphase des "Alten Krankenhauses", das wesentlicher Bestandteil ihres Lebens war, auf die neue, funktionstüchtige Klinik gefreut hatten, und wie enttäuscht sie gewesen waren, dass der Landkreis eigenes Personal einstellte, bekamen die jungen Söhne Bernd und Peter in den Familien mit. Ehe das "Alte Krankenhaus" seinen Betrieb aufgenommen hatte, war von 1830 bis 1840 das "Lazarett" als Krankenhaus genutzt worden, danach ein ehemaliges Gasthaus gegenüber dem Brauhaus, berichtete Dr. Peter Pfeiffer nach intensivem Archivstudium.

Er bedauerte, dass nach einem Bombeneinschlag Spital und -kirche "einfach weggeräumt" worden waren, wusste von geplanten Sanierungen im Schloss und dem Vorhaben, im einstigen Reicharbeitsdienstgebäude nahe dem Nürnberger Tor eine Klinik für Innere Medizin und Chirurgie mit 99 Betten einzurichten. Wie schon bei der Vernissage der Ausstellung eines Künstlerkollektivs zum "Alten Krankenhaus" war das Schlossgewölbe bei dem Gesprächsabend in lockerer Atmosphäre vollbesetzt, den Walter Gramming aus seiner Erinnerung mit der Installation des Ameisenweges eröffnete, aus dem einstigen Hühnerstall bunte Dispoclichter blitzten.

Von Besuchern wurden Kindheitserinnerungen insbesondere von Blinddarmoperationen geschildert, bei deren Indikation man damals offenbar recht großzügig gewesen war, wie es Dr. Peter Pfeiffer schmunzelnd anmerkte und wusste, dass der Vater seinen Kurzurlaub zwischen zwei geplanten Geburtsterminen nahm. Bei der schmalen, ausgetretenen Holztreppe aus "alten Krankenhaus-Tagen" wunderte man sich, dass es für das überregional bedeutsame und sehr gut besuchte Museum keinen Außenaufzug gebe – Stichwort Barrierefreiheit - wofür sich in der Region viele technisch gut gelöste Beispiele nennen ließen. Wenn der Denkmalschutz eine Uhr in den Schlossturm installieren ließ, so der sarkastische Einlass, mochte man sich dessen Einwand gegen den Aufzug kaum vorstellen.

"Kunstschnäppchen" bei Finissage

Die Ausstellung im Schlossgewölbe sowie im Markgrafenmuseum, die bisher von Besuchern mit vielen intensiven Gesprächen und Erinnerungen begleitet wurde, ist noch bis 8. Oktober zu besichtigen. Dann laden die zehn Künstler der Neustädter Künstlerinitiative "KiNA" und prominente Gäste, "die ihr Bestes gaben, um die Assoziationskraft der Menschen anzuregen" (Initiator Gramming: Die historischen Bildtafeln mit alten Fotos, Ansichten und Plänen des Alten Schlosses taten ihr Übriges) um 15 Uhr zur Finissage ein. Die bietet dann noch einmal Gelegenheit zu Gesprächen oder "Ergattern eines Kunstschnäppchens" Bleiben werden die Interviews mit Zeitzeugen im Internet auf dem YouTube-Kanal: "Das Krankenhaus im Alten Schloss NEA".

Harald Munzinger