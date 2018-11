Neustadt erstrahlen lassen

Christkind erfreute viele Kinder mit dem „süßen" Gabenkorb

NEUSTADT/AISCH - "Neustadt erleuchte", sprach Christkind Anna die magischen Worte, mit denen Abertausend Lichter der Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt sowie am Christbaum auf dem Marktplatz erstrahlten, auf dem viele Besucher ihrem Staunen und unter ihnen insbesondere die Kinder ihrer Freude Ausdruck verliehen.

Die magischen Worte von Christkind Anna haben gewirkt: Neustadt leuchtet. © Harald Munzinger



Die Mädchen und Jungen des „Louise-Scheppler-Kindergartens“ hatten zuvor die „Tausend Lichtlein in der Nacht“ besungen und die „Liedertafel“ dazu aufgefordert, gerade in der Weihnachtszeit Friede in die Welt zu tragen, ehe Christkind Anna Frühwald noch vor dem Nürnberger Christkind Rebecca Ammon auf die Adventszeit und ihren besonderen Reiz einstimmte. Allerdings drängten sich auf dem Christkindl-Markt Tausende Besucher, während in Neustadt eine deutlich kleinere Gästeschar dem Prolog lauschte. Viele hatten sich dabei ebenso wie der muntere Kinderchor ein trockenes Plätzchen in den Rathausarkaden gesucht, während andere unter den Schirmen dem lange ersehnten, aber zur Unzeit einsetzenden Regen trotzten.

Er habe den Schneeschalter nicht gefunden, meinte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft „NEA Aktiv“, Reinhard Wendel, den die Wetterlaunen zum Improvisieren zwangen. Der Pianist Thomas Scheytt, der sein Blues- und Boogie-Woogie-Konzert am Abend in der Rathaus-Ehrenhalle vorbereitete, half mit der Lautsprecheranlage, so dass Christkind Anna zum dritten Mal auf den Lichterzauber des Advents einstimmen konnte. Es war ihr dabei eine besondere Freude, für die Werbegemeinschaft „die schöne Stadt im Lichterglanz erstrahlen“ lassen und die Kinder beschenken zu dürfen. Alle durften in ihren Naschkorb greifen, mit dem sie auch beim Weihnachtsmarkt wieder unterwegs sein wird. Den kleinen Sängerinnen und Sänger wurden zudem mit einem großen Schoko-Nikolaus gedankt.

Wundersame Zeit zu spüren

In einer Stadt wie Neustadt spüre man ganz besonders die wundersame Weihnachtszeit, in der man gerne an Freunde und die Menschen in der Umgebung denke, so Christkind Anna, die allen ein frohes, gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest wünschte. Zum sechsten Mal hatte die Werbegemeinschaft des Neustädter Einzelhandels zu diesem stimmungsvollen Event eingeladen, bei dem der Elternbeirat des „Louise Scheppler-Kindergartens“ verlockende Dürfte über den Marktplatz zauberte und dafür sorgte, dass sich Groß und Klein bei Getränken und Würstchen aufwärmen konnten.

Reinhard Wendel erinnerte daran, dass die Werbegemeinschaf „NEA Aktiv“ schon vor 37 Jahren der Initiator der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt gewesen sei. Dass der Christbaum auf dem Marktplatz schöner als der (weltgrößte) in New York sei, wurde mit Schmunzeln quittiert. Ein liebevolles Lächeln bei zahllosen Bildern der staunenden Kleinen mit dem Christkind machte Anna Frühwald keine Mühe, die es mit den kleinen Kindern besonders gut kann und deshalb nach dem Abitur im nächsten Jahr mit dem Grundschul-Lehramt liebäugelt.

Zunächst aber ist ihre himmlische Rolle zu erfüllen, wozu es auch gehört, die Post in ihrem „Christkind-Briefkasten“ in den Rathaus-Arkaden zu beantworten. Ebenso wie die Eröffnung des Neustädter Weihnachtsmarktes am zweiten Adventswochenende und die Bescherung der kleinen Passanten an den Adventssamstagen.

Harald J. Munzinger