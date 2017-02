Neustadt: Gastspiel des Kabarettisten Schleich

Helmut Schleich führte sein Programm jüngst in der Neustadthalle vor - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit seinem aktuellen Programm "Ehrlich" gastiert der Kabarettist Helmut Schleich am Samstag, dem 11. März, in der NeuStadtHalle am Schloss.

Der Kabarettist Helmut Schleich besucht Neustadt/Aisch. © oh



Der Kabarettist Helmut Schleich besucht Neustadt/Aisch. Foto: oh



Egal ob auf der Bühne, im Radio oder TV – Helmut Schleich nimmt seine Zuschauer mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit. Seine preisgekrönten Soloprogramme "Brauereifrei", "Das Auge isst man mit", "Mutanfall" und "Der allerletzte Held" gelten als Meilensteine des Typenkabaretts.

Sein Programm "Nicht mit mir" wurde mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2013 ausgezeichnet. Für das aktuelle Solostück "Ehrlich" erhielt Helmut Schleich den Bayerischen Kabarettpreis 2015 und wird im Mai 2017 mit dem renommiertesten deutschen Kleinkunstpreis, dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Sein Gastspiel in der NeuStadtHalle beginnt um 20 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Neustädter Buchhandlung Dorn.

oh