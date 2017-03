Neustadt: Goldene Gulden verzaubern Schlossgewölbe

Münzen der Burggrafen Friedrich V. und Johann III konnten bewundert werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT AN DER AISCH - Das Schlossgewölbe verwandelte sich für zwei Tage in eine Schatzkammer. Sammler gaben mit Raritäten Einblick in das Münzrecht und die Geschichte der Prägeorte Neustadt/Aisch und Langenzenn.

Museumskuratorin Silvia Perstchi (r.) ließ sich von der spannenden Münzgeschichte „anstecken“. © Harald Munzinger



Museumskuratorin Silvia Perstchi (r.) ließ sich von der spannenden Münzgeschichte „anstecken“. Foto: Harald Munzinger



Darunter waren die Goldgulden der Burggrafen Friedrich V. und Johann III. zu bewundern. Museumskuratorin Silvia Pertschi freute sich über diesen abschließenden Höhepunkt ihrer "Kabinettausstellung" zum Münzrecht, das Kaiser Karl IV Neustadt verliehen hatte. Diese hatte sie im Begleitprogramm der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 700 Jahre Karl IV. im Zusammenwirken mit dem Langenzenner Museum und fachlicher Beratung des Sammlers Roland Grüber aus Wilhermsdorf unter dem Titel "Ein Heller, ein Gulden – Karl IV verleiht Neustadt an der Aisch das Münzrecht" initiiert.

Obwohl man mit Leihgaben von privater Seite und einigen Museumsbeständen nur einen kleinen Überblick zur (regionalen) Münzgeschichte geben konnte, stieß dieser auf erfreulich großes Interesse. Das sollte sich noch steigern, als Sammler die seltene Gelegenheit boten, die ersten Exemplare zu bewundern, die nach der Verleihung des Münzrechts für Goldgulden 1372 in Langenzenn und Neustadt durch Kaiser Karl IV. geprägt worden waren.

Bis zu 20 Gulden Monatsmiete

Ein 3,49 Gramm schwerer Goldgulden des Burggrafen Johann III. kam damit für ein paar Stunden an seinen Prägeort Neustadt zurück, von dem lediglich noch zwei Exemplare existieren. Staunend vernahmen die Besucher, dass für einen Karpfen zu jener Zeit acht Goldgulden bezahlt werden mussten, er somit nur dem begüterten hohen Stand vorbehalten war.

Kehrte für ein paar Stunden nach Neustadt zurück: Der hier 1372 geprägte Goldgulden des Burggrafen Johann III. © Harald Munzinger



Kehrte für ein paar Stunden nach Neustadt zurück: Der hier 1372 geprägte Goldgulden des Burggrafen Johann III. Foto: Harald Munzinger



Unerschwinglich für den normalen Bürger sollten Wohnungsmieten zwischen sechs und 20 Goldgulden sein und ein Sammler wusste vom Kaufpreis eines Abbruchgrundstückes in Nürnberg in (astronomischer) Höhe von 176 Goldgulden zu berichten. Die Sammler gaben einen Überblick über die umfangreiche Münztätigkeit der Hohenzollern in ihren beiden fränkischen Fürstentümern und zeigten Münzen der Burggrafen sowie der Markgrafen von den ersten Pfennigprägungen 1361 sowie Goldgulden von 1372 bis 1457, ferner spätere Prägungen der Markgrafen, darunter Taler aus dem fränkischen Reichskreis."Eine äußerst spannende Materie, je mehr man sich damit befasst", so Museumskuratorin Pertschi.

"Fremde in Neustadt"

Schon am 17. März wird im Gewölbe der Schlossmuseen der Blick auf ein weiteres interessantes Thema der Regionalgeschichte gelenkt. Die Wanderausstellung des Bezirks Mittelfranken "Fremde in Franken" und Ausstellung des Geschichts- und Heimatvereins "Fremde in Neustadt" zeigen bis 30. April 1500 Jahre Zuwanderungsgeschichte auf und vermitteln Migration am Beispiel des Instrumentenbaues und des Stickereigewerbes im 20. Jahrhundert. Die Besucher erfahren, aus welch unterschiedlichen Motiven und Gründen Menschen ihre Heimat verlassen haben, um in Franken eine neue zu finden. Geschichte, die sich aktuell wiederholt.

Bezirksheimatpflegerin Dr. Andrea Kluxen eröffnet die Sonderausstellung am 17. März um 17 Uhr mit einem Vortrag im Schlossgewölbe. Am 28. März spricht im Rahmen der Sonderausstellung die stellvertretende Kulturreferentin des Bezirks Mittelfranken, Julia Krieger M.A. ab 19 Uhr im Schlossgewölbe über "Pfeffer, Pomeranze, Pizza - Einflüsse auf die Ernährung in Franken".

hjm