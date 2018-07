Neustadt: Grundschule "Neues Schloss" feiert Sommerfest

Viele Ideen für vielfältige Aktionen - vor 54 Minuten

NEUSTADT - Unter dem Motto: "Kunst + Kultur + Natur" feierte die "Grundschule Neues Schloss" ihr großes Schulfest. Drei Schlagwörter für das Leben und Lernen.

Junge Künstler und alte Meister fanden viel Beachtung. © Manfred Potrykus



Junge Künstler und alte Meister fanden viel Beachtung. Foto: Manfred Potrykus



Da die Generalsanierung im Gebäude des Neuen Schlosses mittlerweile "Fahrt aufnimmt", entschloss sich das Kollegium, alle Darbietungen und Aktionen in das neue Mehrzweckgebäude zu verlegen.

Auf Grund des sommerlich freundlichen Wetters bezog man auch noch den davorliegenden Schlossplatz sowie den Pausenhof der Mittelschule und für sportliche Aktionen noch die Turnhalle mit ein. Das von den einzelnen Klassen ausgearbeitete Programm bot viele verschiedene Darbietungen und Mitmach-Aktionen: So bastelten die Kinder der Klasse 1a Pfeifenputzer-Bienen und die Klasse 1b bepflanzte hübsch bemalte Dosen.

Ebenfalls mit der oft bedrohten Natur beschäftigte sich die Klasse 4c in der Mensa: Gemeinsam mit den Besuchern formte man Blumensamenkugeln, konnte verschiedene Honigsorten probieren und kaufen, zeigte Wildbienenhotels, die man übrigens auch ganz einfach nachbasteln kann, denn leere Dosen gibt es in jedem Haushalt sicher reichlich. Auch der Imkerverein war beteiligt und so wurde dem interessierten Publikum das Honigschleudern gezeigt. Mit Hilfe von Postern auf zahlreichen Stellwänden konnte man sich über die Honig- und Wildbienen informieren- vielleicht gehen wir alle doch etwas vorsichtiger mit unserer Umwelt um!

Junge Künstler und alte Meister

Die Klassen hatten sich viele Aktionen ausgedacht, mit denen sie beim Schloss-Schulfest begeisterten. © Manfred Potrykus



Die Klassen hatten sich viele Aktionen ausgedacht, mit denen sie beim Schloss-Schulfest begeisterten. Foto: Manfred Potrykus



Die Klasse 2a hatte sich schon vor dem Schulfest mit Miró beschäftigt und fertigte mit den Besuchern an diesem Tag Lesezeichen und Gemälde an. Auch die Klasse 4a hatte sich der Kunst verschrieben: Frei nach Albrecht Dürer hatten die Kinder Selbstportraits gemalt und diese als Memory aufbereitet. Des Weiteren hatten sie sich mit Vincent van Goghs "Sonnenblumen" beschäftigt und pflanzten aus Liebe zu Natur und Umwelt auch kleine Exemplare vor Ort ein. Brücken bauen- im übertragenen, wie auch im direkten Sinn, ist für den Menschen immer wichtig.

So zeigte die Klasse 2b neue Unterrichtsmaterialien, die im Zuge des Lehrplans PLUS erforderlich waren und neu angeschafft worden waren. Die Klassen 2a und 4b "belagerten" mit ihren etwas wilderen Darbietungen die Turnhalle: "Mädchen gegen Jungs", eine Tanzvorführung aus dem Film „Bibi und Tina" begeisterte nicht nur die Familien der Akteure, sondern auch – wie schon beim Kinderfest auf dem Marktplatz -viele andere Kinder der Schule. „Rangeln und Raufen"- oft eine nicht gerne gesehene Tatsache auf allen Pausenhöfen dieser Erde! Aber nicht bei in der Grundschule "Neues Schloss". Denn auch das kann eine sportliche Disziplin sein, wenn man sich dabei an Regeln hält: Stopp heiß auch wirklich sofort Halt, ich tue keinem anderen weh. Da staunten viele Eltern und Großeltern, wie es in der Schule „abgeht“ und "was wir uns alles trauen- man muss es uns nur zutrauen!"

Benefizverkauf für Bedürftige

Wer es etwas ruhiger haben wollte, den zog es zur Arena in den Hof der Mittelschule: Dort wurde aus dem Buch von "Malala" vorgelesen, es gab eine Buchausstellung zum Thema "Flucht und Heimat" und zudem wurden noch einige Artikel aus fernen Ländern verkauft, die bedürftigen Menschen zu Gute kommen sollen. Durch den Pausenhof der Mittelschule zog sich die selbst gemalte "Kunstmeile" der Klassen 3a und 3b: Mit Stoffmalkreiden hatten die Kinder riesige Gemälde auf den Bauzaun gezaubert. Christo würde vor Neid erblassen!

Die AG Musical zeigte im Mehrzweck-Gebäude zweimal den Klassiker "Der dicke, fette Pfannkuchen". Für das leibliche Wohl sorgte in bewährter Form der Elternbeirat mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee, Limo und Pizza. "Am Ende des Fests waren alle irgendwie geschafft, aber auch voll von vielen verschiedenen Eindrücken, netten Begegnungen und Gesprächen. Ein guter Start in ein sonnig- sommerliches Wochenende", stellte Konrektorin Elke Potrykus fest.

nb