Neustadt: Gymnasium lädt zum Schnuppertag

Schule gestaltete informativen Nachmittag für Kinder und Eltern

Ein breites Informationsangebot bot Viertklässlern und ihre Eltern in der Aula des Neustädter Gymnasiums Einblick in dessen äußerst vielfältiges Bildungsspektrum. Foto: privat



"Modern – vielseitig – sozialkompetent": Diesen Schlagworten machte das Friedrich-Alexander-Gymnasium (FAG) beim traditionellen Schnuppertag alle Ehre. Davon konnten sich bei überwältigendem Andrang Grundschülerinnen und -schüler und deren Eltern überzeugen, denen sich die Schule von ihrer besten Seite zeigte.

Das traditionsreiche Gymnasium hatte wie jedes Jahr alle Viertklässlerinnen und Viertklässler der umliegenden Grundschulen und ihre Eltern zu einem Informations- und Schnuppernachmittag eingeladen, dieses Mal jedoch im neuen Gewand: Kaleidoskopartig präsentierten sich die Fächer in der Aula der Schule an Messeständen und zeigten die bewundernswerten Arbeiten der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der letzten Wochen und Monate. Die Lehrkräfte und einzelne Schüler boten ein etwa 2,5-stündiges Programm, das den zahlreich erschienenen Gästen darüber hinaus die Gelegenheit gab, sich von der Vielfalt des Angebots und dem eindrucksvollen Facettenreichtum des Neustädter Gymnasiums anhand von Schautafeln, Experimentiertischen und anderen Medien zu überzeugen.

Vielfältiges Angebot

Von den vier verschiedenen Fremdsprachen, Englisch, Französisch, Latein und Spanisch, die am FAG angeboten werden, über Deutsch, Mathematik, Geschichte, Geographie und Religion bis hin zu den Fächern der naturwissenschaftlich-technologischen Ausbildungsrichtung wie Chemie, Physik und Natur und Technik war das Angebot schier unbegrenzt. Die Lehrkräfte der Fachrichtung Kunst hatten zu diesem Anlass eine Ausstellung von herausragenden Schülerarbeiten verschiedener Jahrgangsstufen aufgestellt. Manche Arbeitsgruppen nutzten ebenfalls die Gelegenheit, ihre einzigartigen Arbeiten zu präsentieren. Auch die Darstellung der vielfältigen internationalen Kontakte fehlte nicht: der Austausch mit der Ateneo de Naga Universität auf den Philippinen, der Schüleraustausch mit dem Lycée Jules Ferry Versailles, der in diesem Schuljahr sein 33-jähriges Bestehen feiern kann, sowie die im September vergangenen Jahres ins Leben gerufene Kooperation mit der ICS Carlo Fontana in Mailand. Im Hintergrund lief ein Film über die alljährlich stattfindende Abiturfahrt ins Ijsselmeer zum Segeln mit wahrhaft eindrucksvollen Bildern und Szenen, unterlegt mit dem musikalischen Thema aus "Pirates of the Caribbean".

Nachdem die Eltern ihre neugierigen und teilweise sehr aufgeregten Kinder bei der Anmeldung abgaben, wurden sie in der Mensa des Schulzentrums von der Schulleitung und einzelnen Schülerinnen und Schülern der Q12 in Empfang genommen. Bei Kaffee und Kuchen hatten sie zunächst die Gelegenheit, in gemütlicher Runde einen ersten Eindruck vom Schulhaus zu gewinnen, ungezwungen durch die Aula zu schlendern und sich über die Angebote und Räumlichkeiten der Schule in Gesprächen mit den Lehrkräften an den Thementischen zu informieren, aber auch mit dem zukünftigen Schulleiter, Studiendirektor Norbert Zips, "auf Tuchfühlung" zu gehen. Der Elternbeirat war ebenfalls an einem Stand vertreten, so dass ein Gespräch von Eltern zu Eltern möglich war, um auf diese Weise ein objektiveres Bild der Schule zu erhalten und die vielleicht zukünftige Schule ihrer Kinder von einer anderen Warte aus kennenzulernen.

Neuland auch für den Direktor

Eine Informationsveranstaltung im Pädagogischen Zentrum eröffnete der Unterstufenchor mit dem Song "Zusammen", der die Solidarität und das einzigartige Zusammengehörigkeitsgefühl der gesamten Schulfamilie prägnant unterstreichen sollte. Der designierte Schulleiter Norbert Zips machte in der Begrüßung deutlich, dass am FAG, wie die Kinder, Neuland betreten werde und schon jetzt von dem offensichtlich überaus bunten Schulleben des Friedrich-Alexander-Gymnasiums zutiefst beeindruckt sei. Oberstudienrat Matthias Zeidler, Mitglied der Schulleitung, führte durch das Programm, die stellvertretende Schulleiterin Elke Frey lieferte die wichtigsten Informationen zur Stundentafel des neunjährigen Gymnasiums und zu den verschiedenen Ausbildungsrichtungen der Neustädter Schule.

Die Schulpsychologin Maria Wünsche (Mitarbeiterin der Schulleitung) stellte in einem kurzen Vortrag das Angebot der offenen Ganztagesschule, vor. Zu der die Eltern können ihre Kinder für zwei bis vier Nachmittage anmelden können. Die vier wesentlichen Säulen der Mittagsbetreuung sind dabei ein gemeinsam eingenommenes Mittagsessen, die kompetente Hausaufgabenbetreuung, Möglichkeiten zur anschließenden individuellen Förderung, falls einmal Schwierigkeiten in einem Fach auftreten, und eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Die Schulpsychologin erläuterte zudem den Ablauf der Neuanmeldung am Gymnasium – eine Online-Anmeldung sei zudem ab sofort schon möglich, doch ist ein persönliches Erscheinen in der Anmeldewoche vom 6. bis 10. Mai trotzdem noch nötig.

Schulalltag mit Film vermittelt

Nach der Vorstellung des Beratungsteams der Schule bekamen die Eltern einen tieferen Einblick in das Schulleben am Friedrich-Alexander-Gymnasium und begleiteten die Klasse 5d in ihrem Schulalltag anhand eines neuen Films über die Schule. Schließlich präsentierten sich noch einige Wahlkurse und Arbeitskreise. Die Theater-AG unter der Leitung von Oberstudienrätin Barbara Hülbig zeigte exklusiv ein für die Eltern einstudiertes Stück über die spielerische und stets humorvolle Arbeit in dem Arbeitskreis, ehe die "Mittwochmittags-Jazzcombo" einen von den Eltern als kurzweilig, äußerst spannende und informativ empfundenen Nachmittag „ausklingen“ ließ.

Parallel zu dieser Elterninformation kümmerten sich die Lehrkräfte und ältere Schülerinnen und Schüler um die Kinder und begleiteten sie auf einen Rundkurs durch verschiedene Fächer. Anhand von 20-minütigen Kurzstunden durften sie gerade in die Fächer "hineinschnuppern", die sie in der kommenden fünften Jahrgangsstufe erwarten. Das Hauptziel dieser Schnupperstunden lag vor allem darin, den Kindern die Angst vor den vermeintlich hohen gymnasialen Anforderungen zu nehmen und dabei zum Einen aufzuzeigen, wie gut ihre Kenntnisse in vielen Bereichen schon sind, zum Anderen anschaulich darzulegen, wie leicht der fachliche Einstieg ins Gymnasium in der Realität ist.

