Neustadt: Herzsportgruppe spendet Bank

NEUSTADT - Ein Herz für die Passanten in der Neustädter Innenstadt hat die "Herzsportgruppe" des TSV Neustadt/Aisch: Sie schlachtete ihr Sparschwein für eine Ruhebank und wurde dafür von Bürgermeister Klaus Meier gelobt.

Bürgermeister Klaus Meier und Abteilungsleiter Michael Kößer (stehend v. r.) weisen auf die "goldene" Spendertafel hin, Willy Denterlein (r.) und Richard Zeinar zeigen, dass es sich auf der Bank gut ausruhen lässt. © Harald Munzinger



Das ganz Jahr über werde das Sparschwein bei den zwei Stammtischen aufgestellt und bei Wanderungen mitgenommen, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln, ließen Abteilungsleiter Michael Kößer der "Koronarsportgruppe" und sein Stellvertreter Willy Denterlein bei der offiziellen Übergabe der Bank wissen. Jeweils zwischen 600 und 700 Euro kämen so zusammen, die man schon zweimal dem Hospizverein gespendet sowie auch schon vier Kindergärten mit einer Spende bedacht habe. Die nächste soll das Tierheim Unternesselbach erhalten, schließlich hätten laut Spendenmotto "auch Tiere eine Seele".

Herz und Seele für die Passanten in der Neustädter Einkaufsmeile begrüßte Erster Bürgermeister Klaus Meier ausdrücklich als "tolle und der Nachahmung empfohlene Sache", als die Herzsportgruppe die vandalismussichere und für das für bequemere Aufstehen älterer Menschen etwas höhere Bank förmlich der Öffentlichkeit übergab. In der Wilhelmstraße, der Einkaufsachse Neustadts, sei diese – nahe der Apotheke - bestens platziert und mit dem Metallgitter gut konstruiert, da sie so nach Regen schnell abtrockne, stellte Bürgermeister Meier fest. "Tue Gutes und rede darüber" nahm er die Gelegenheit gerne wahr, den Spendern zu danken.

2004 mit 18 eingetragen Mitgliedern gestartet, erlebte die "Koronarsportgruppe" des TSV einen so starken Zuspruch, dass sie das Training jeden Mittwoch in der Turnhalle der Grundschule Neues Schloss von 14 bis 18 Uhr in vier Gruppen durchführen muss. 150 Mitglieder habe man aktuell, so Abteilungsleiter Vorsitzender Michael Kößer: "Und es werden immer mehr". Auch die Sportstunden seien sehr gut besucht. Bei der ersten kommen Mitglieder mit abgelaufener Verordnung der Krankenkasse und Seniorensportler zusammen, bei den drei weiteren unter ärztlicher Aufsicht Mitglieder mit einer Verordnung eines Arztes und Genehmigung der Krankenkasse.

