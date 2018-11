Neustadt ist bereit für die Adventszeit

Großer Weihnachtsmarkt zieht sich durch die Altstadt - vor 44 Minuten

NEUSTADT/ AISCH - Die stimmungsvolle Illumination ist installiert, die stattliche Fichte auf dem Marktplatz aufgestellt, die Kreisstadt für die Adventszeit gerüstet. Deren Höhepunkt bildet wiederum der traditionelle Weihnachtsmarkt, der Neustadt vom 7. bis 9. Dezember erneut zu einem Besuchermagneten in der Metropolregion werden lässt.

Schon bald erstrahlt die Altstadt im festlichen Lichterglanz und lädt zu einem romantischen Weihnachtsmarkt ein.



Schon bald erstrahlt die Altstadt im festlichen Lichterglanz und lädt zu einem romantischen Weihnachtsmarkt ein.



Die Budendörfer auf dem Markt- und Kirchplatz sowie im romantischen Schloss mit ihrem breiten Angebot vom Kunsthandwerk bis zu vielfältigen weihnachtlichen Schmuck- und Geschenkideen sowie den verlockenden Düften verbinden Gassen mit ebenfalls in vorweihnachtlicher Atmosphäre mit märchenhaft anmutenden Häuserkulissen. Zur festlichen Stimmung tragen auch in diesem Jahr Kindergärten, Musikgruppen und Chöre mit ihren Darbietungen bei und das Christkind der Werbegemeinschaft "NEA-aktiv“ darf mit seinen süßen Überraschungen seit vielen Jahren beim Neustädter Weihnachtsmarkt nicht fehlen.

Es wird diesen am Freitag, 7. Dezember, um 16.30 Uhr mit Erstem Bürgermeister Klaus Meier am Rathaus eröffnen. Marktbetrieb ist von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr. Die "Museen im Alten Schloss“ laden am Samstag um 16 und 16.45 Uhr zu einer Lesung weihnachtlicher Geschichten und Texte für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren bei Musik der "Stadtpfeifer“, Tee und Plätzchen ein. Außerdem können am Samstag und am Sonntag die Besucher des Weihnachtsmarktes die festlich beleuchtete Altstadt bei einer romantischen Fahrt mit der Pferdekutsche erleben. Am Sonntag ist von 14 bis 19 Uhr Gelegenheit zum Bummel durch die stimmungsvollen Budengassen.

Abstecher in Museen und Kirchen

Während des Weihnachtsmarktes sind die „Museen im Alten Schloss“ mit dem "Aischgründer Karpfenmuseum“ und dem "Markgrafenmuseum“ mit seiner "Siebenerabteilung“, die "KinderSpielWelten“ sowie die Modellbahnausstellung der Eisenbahnfreunde im "Maschikelesturm“ geöffnet. Im „Torhaus“ findet wieder der große Bücher- und Schallplattenbasar des Geschichts- und Heimatvereins statt. Abstecher lohnen sich zudem in die „Druckstube“ und in die "Drechselstube“ im Schlosshof, zu der von Friedrich Preß handgeschnitztem Krippenlandschaft "Neustädter Stadtbild“ in der katholischen Pfarrkirche, zur Krippe in der Evangelischen Stadtkirche sowie in die Werkstatt der Künstlerin Anette Heller mit handbemaltem, weihnachtlichem Porzellan in der Kirchgasse. Viele der Geschäfte in der Neustädter Innenstadt werden am Samstag bis 16 Uhr geöffnet sein.

Nach der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit dem Prolog des Christkindes gestalten ab 17.30 Uhr der Kindergarten "Kleine Welt“ Schauerheim und ab 18 Uhr der Gesangverein "Liedertafel“ das musikalische Programm auf dem Marktplatz, um 17 sowie um 18.30 Uhr der St. Johannes Kindergarten und der Schlosskindergarten im Schlosshof. Zur Andacht mit Pfarrerin Brigitte Malik unter Mitwirkung des "Gesangsverein Frohsinn“ wird um 17 Uhr in die evangelische Stadtkirche eingeladen.

Adventskonzert zum Abschluss

Am Samstag treten um 16 Uhr das Querflötenensemble und um 18.30 Uhr der Musikverein Diespeck auf, um 15 Uhr im Schlosshof der „Friedrich-Oberlin-Kindergarten“, um 15.30 Uhr die "Musikalische Früherziehung“ und um 17 Uhr der "Louise-Scheppler-Kindergarten“. Ab 14 Uhr findet in der Stadtkirche die öffentliche Probe des Posaunenchores Neustadt/Aisch für das Adventskonzert statt. Pfarrerin Brigitte Malik lädt am Samstag um 17 Uhr Jung und Alt zum "Offenen Singen zum zweiten Advent“ ein. Die "Stadtkapelle Frankenland“ gestaltet das musikalische Rahmenprogramm am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Marktplatz und ab 15.30 Uhr im Schlosshof. Das Adventskonzert für Bläser, Posaune und Gitarre mit Jens Opitz von Grafenstein (Gitarre),Michael Munzert (Posaune) und dem Posaunenchor unter der Leitung von Matthias Eckart lässt dieses erneut glanzvoll ausklingen.

hjm