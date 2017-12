Neustadt ist neugierig: Jetzt kommt die Gelbe Tonne

In einer engen Abstimmung setzen sich die Befürworter der Umstellung durch - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die "Gelbe Tonne" für Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunststoff oder Verbundmaterialien ist im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim beschlossene Sache.

Schwarz-Rote-GroKo im Kreistag für die Gelbe Tonne. Der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim stellt seine Abfallwirtschaft vom Bring- auf ein Holsystem um. Foto: Harald Munzinger



Mit 31 gegen 23 Stimmen setzten sich im Kreistag die Befürworter der Umstellung vom Bring- auf das Holsystem durch. In Kraft treten wird diese zum 1. Januar 2020. Das Thema wird seit 2013 kontrovers, gelegentlich "kämpferisch emotional diskutiert" wie Landrat Helmut Weiß beiden Seiten ihre auch die kürzlich im Umweltausschuss ausgetauschten Argumente zugestand. Selbst pro Gelbe Tonne, schlug er bei einem möglichen knappen Ergebnis die namentliche Abstimmung vor, die denn auch gegen die Stimmen der UWG erfolgen sollte.

Nachdem im letzten Jahr auch die SPD-Fraktion die Gelbe Tonne befürwortete, für die nach den Ausführungen von Sachgebietsleiter Peter Kreß auch die Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes sprechen sollte, waren deren Gegner aus den Reihen der Grünen und ÖDP sowie der Freien Wähler auf "verlorenem Posten".

Dennoch wurden noch einmal leidenschaftlich die gegensätzlichen Positionen vertreten, wie es auch schon 2015 der Fall war, als die CSU mit ihrem Antrag für das Holsystem – trotz 5000 von Landfrauen gesammelten Unterschriften – gescheitert war. Nun um 180 Grad umgeschwenkt, wurden seitens der Grünen der SPD ihre damaligen Gegenargumente gegen Gelben Sack oder Tonne detailliert vorgeworfen.

Dass es niemanden verboten sei, klüger zu werden, meinte dazu Fraktionsvorsitzender Walter Billmann, der sehr ausführlich den Meinungswandel begründete und von einem Paradigmenwechsel in der Abfallwirtschaft sprach. Der Systemwechsel, so seine Überzeugung sei jetzt nötig. CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Hummel stimmte dem mit einem süffisanten Dankeschön an die ins Boot gestiegene SPD gerne zu.

Argumente Punkt für Punkt widerlegt

Dass mit dem Holsystem eine deutliche Erhöhung der Sammelquote von Leichtverpackungen zu erwarten sei, es für Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine wesentliche Erleichterung bedeute und mit weniger Reinigungsaufwand verbunden sei, wurde von den Verfechtern des ausgezeichnet funktionierenden Bringsystems – wie schon in vielen Diskussionen zuvor - Punkt für Punkt widerlegt.

Da wurden erhebliche Zweifel an höheren Erfassungsquoten angemeldet, verschmutzte und im Sommer stinkende Abfälle in den Tonnen beschworen. Zudem Vorwürfe gegen den Kreis erhoben, das Heft des Handelns aus der Hand zu geben, gewinnbringende Teile der Abfallwirtschaft privaten Profiteuren zu überlassen und auf dem Rest sitzen zu bleiben, auf einen "Millionen-Transfer von außen" zu verzichten.

Dass letztlich nur die Bequemlichkeit zähle, die Gesellschaft die Ziele der Müllvermeidung endgültig aufgebe und der Systemwechsel einen "riesigen Rückschritt" bedeute, ergänzten sich sich gegen die Gelbe Tonne positionierte Kreistagsmitglieder, die mit den Bringsystem nicht zuletzt eine Stärkung des Umweltbewusstseins verbanden.

Daran änderte auch ein sehr ausführlicher Vortrag von Sachgebietsleiter Peter Kreß nichts, der auf die Rahmenvorgaben des novellierten Verpackungsgesetzes einging, aus dem er das Recht des Landkreises ableitete, "den Dualen Systemen die Einführung eines Holsystems mit Gelben Tonnen zur LPV-Erfassung vorzugeben". Der Mahnung an die soziale Verpflichtung des Landkreises für die 140 Beschäftigen in Wertstoffhöfen und -sammelstellen wurde von Kreß entgegen gehalten, dass es sich überwiegend um Minijobs von Schülern, Hausfrauen oder Rentner handele und es schwer sei, Personal zu bekommen.

Nur vorgeschobene Argumente?

Dass genau diese Personengruppe vielfach dringend auf einen Zuverdienst angewiesen sei, wurde erklärt und das Argument als "vorgeschobenen" kommentiert, ältere Menschen würden durch das Holsystems entlastet, sein sie es doch, die in der Coffee-to-go-Gesellschaft am wenigsten Verpackungsmüll erzeugten. So ging es beim Pro und Contra hin und her, musste Landrat Weiß schließlich die "Vortragszeiten" begrenzen, um zu einer von Kreß vorgeschlagenen "ausgewogenen vernünftigen Entscheidung" zu kommen. Die sei im restlichen Franken schon überwiegend getroffen, stellte er fest.

Bayreuth als einer der letzten wenigen Landkreis mit dem Bringsystem führe zum 1. Januar die Gelbe Tonne ein. Dass diese platzsparend sein könne, wurde mit der Frage gekontert, wie in vielen Häusern eine weitere große Tonne untergebracht werden soll. Und dass in diese weit weniger Stoffe rein dürften, als draußen bleiben müssten, setzte sich die "Mängelliste" fort.

Reduzierte Probleme und Risiken

Für das Pro brachte Kreß die Vermeidung des Fahrverkehrs zu den 38 Wertstoffhöfen und Sammelstellen ebenso vor, wie die Vermeidung von Problemen steigender Anforderungen an Arbeitsschutz und Infrastruktur wie auch finanzieller Risiken bei Kostensteigerungen. Mit der Empfehlung des Ausschusses für Umwelt-und Abfallwirtschaft sowie dem Mehrheitsbeschluss der schwarz-roten "Kreistags-GroKo" wird Landrat Weiß ermächtigt, "die gegenwärtige Abstimmungsvereinbarung sowie die Wertstoffhofmitbenutzungsvereinbarung gegenüber dem Dualen System fristgerecht zu kündigen".

Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Dualen Systemen mit dem Ziel in Verhandlungen zu treten, "ab dem 1, Januar 2020 im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ein Holsystem zur Erfassung der restentleerten Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen mit Gelben Tonnen einzurichten". Ferner soll sie, "Konzepte zur Umgestaltung der Wertstoffhöfe und -sammelstellen" erarbeiten, über die dann die Kreisgremien zu befinden haben werden.

Harald J. Munzinger