Neustadt: Kanalbaustelle verursacht Verkehrsschild-Chaos

"Schöne Grüße aus Schilda": Umleitung sorgt für Verwirrung - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Eine Kanalbaustelle in der Bastei muss umfahren werden. Das sorgt in der Kreisstadt aktuell für allerlei Irritationen bei den Verkehrsteilnehmern und führt immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Ein Ausweichmanöver verhindert einen Zusammenstoß, was beim Neustädter "Verkehrs-Mikado" in der Mühlstraße häufiger zu beobachten ist. Foto: Harald Munzinger



Verursacht sind diese durch die Aufhebung des Einfahrtsverbotes von der Park- in die Mühlstraße, die der Zufahrt in den Äußeren Stadtmauerweg dienen soll, was sich aber nur dem Ortskundigen erschließt und aktuell lediglich den Anwohnern nutzt. Denn wer nach der Einmündung dieser Straße nur knapp zehn Meter nach der Aufhebung vor dem Einbahnstraßen-Sperrschild steht und sich entschließt, über den Stadtmauerweg Richtung Bastei zu fahren, steht an deren Einmündung am nächsten Sperrschild.

Das Durchfahrtsverbot an der Kanalbaustelle zwingt zum Umkehren mit einem neuen Dilemma. Zum einen ist der Stadtmauerweg für den Begegnungsverkehr zu schmal und die Durchfahrt nach der Bebauung verboten. Anwohner überlegten denn auch schon den Opfern des "Neustädter Verkehrs-Mikados" – wer reinfährt hat verloren – Übernachtungsmöglichkeiten, zumindest einen Imbissstand zu bieten. Was wegen der jahrelangen Genehmigungsfrist verworfen und mittlerweile nach Hinweisen aus der Bevölkerung das Durchfahrtsverbot aufgeboben wurde. Geblieben ist eine gefährliche enge S-Kurve, an der es schon zu kritischen Situationen kam; zum Glück nur mit verbalen Kollisionen.

Diebstahl von Schild angezeigt

Nichts verändert hat sich an der verzwickten Situation in der Mühlstraße. Die hatte sich zudem durch den Diebstahl eines Verkehrsschildes an der Einmündung zum Äußeren Stadtmauerweg durch einen Unbekannten noch verschärft, den die Stadt bei der Polizei anzeigte. Die ermittelt wegen Diebstahl und sucht mögliche Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer (09161) 88530 bei der Inspektion Neustadt melden.

Das Schild das verhindern sollte, dass Fahrzeugführer entgegen der Einbahnstraßenregelung in die Mühlstraße einfahren, verfehlte aber nach Augenzeugenberichten schon vor dem mutmaßlichen Diebstahl seine Wirkung und hindert auch danach nicht alle Verkehrsteilnehmer am "kurzen Weg" zur Ludwigstraße. Alle Risiken eines Zusammenstoßes an einer unübersichtlichen Kurve eingehend und den Radweg als Ausweichspur nutzend.

In nur 20 Minuten Beobachtungszeitraum fuhren am Freitagvormittag zwölf Verkehrsteilnehmer in die "Einbahnfalle". Sieben wendeten mit teilweise heiklen Manövern, zwei fuhren in den Stadtmauerweg und kamen kurz darauf mit eindeutigen Fingerzeigen ob der wirren Situation zurück, drei rauschten durch Richtung Ludwigstraße; unbeirrt von Passantenhinweisen, die auch schon mal "mit dem Vogel" quittiert wurden.

"Schöne Grüße aus Schilda", rief ein Autofahrer aus dem Fenster, ein anderer fragte verzweifelt nach einem "Ausweg", nachdem sich der Verkehr in der Parkstraße gerade bis in die Bismarkstraße zurückstaute. Deutliche Kommentare von Beobachtern der Szenerie über Neustadts Verkehrsstrategen mögen diese direkt an sie adressieren. Er werde sich einer Lösung annehmen, ließ Bürgermeister Klaus Meier auf Anfrage noch kurz vor seinem Urlaub wissen. In den sollte er tunlichst den Bereich Mühlstraße weiträumig umfahren.

Harald J. Munzinger