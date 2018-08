Neustadt: Kloster Birkenfeld im Fokus

Führungen und Wanderung im Europäischen Kulturerbejahr 2018 - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die sechs Landkreise im Steigerwald engagieren sich in diesem Jahr innerhalb des Europäischen Kulturerbejahrs 2018 "ECHY" (european cultural heritage year) unter dem Motto "Vielfalt in der Einheit - Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa".

Die Klosterkirche Birkenfeld rückt im Europäischen Kulturerbejahr 2018 unter dem Motto "Vielfalt in der Einheit - Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" in den Fokus. Foto: Harald Munzinger



Zahlreiche Programmpunkte sind das ganze Jahr über geboten. Nach Vortragsveranstaltungen zum Kloster Birkenfeld und der Allianzradtour, die unter dieses Motto gestellt war, finden im September weitere Highlights im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim statt. Am Sonntag, 2. September werden im Rahmen des Kirchweihsonntags die Türen des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Birkenfeld geöffnet und Erich Herndl führt durch Kirche und Klosteranlage.

Treffpunkt ist am Festplatz bei der Kirche. Zwei Führungen sind geboten, die um 14 Uhr und 16 Uhr beginnen und jeweils etwa 1,5 Stunden dauern. Am Sonntag, 16. September, wird von Wanderführer Robert Schütz eine etwa zehn Kilometer lange Wanderung in der Landschaft rund um das Kloster Birkenfeld angeboten. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Neustadt/Aisch.

Die Wanderstrecke führt durch die Pfalzbachschlucht über den Alten Postweg Diebach, wo eine Mittagsrast mit Einkehr vorgesehen ist. Weiter geht es dann nach Birkenfeld, um Kloster und Gruftkirche zu besichtigen. Die Rückkehr zum Bahnhof ist um etwa 16.30 Uhr vorgesehen. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder sind in Begleitung der Eltern herzlich willkommen. Für Kinderwagen ist die Strecke jedoch nicht geeignet.

nb