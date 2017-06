Neustadt: Konzertreihe lockt auch 2017 in den Schlosshof

Vor malerischer Kulisse bilden Lizzy Aumeier und die "Weißen Lilien" den Auftakt - vor 33 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Vom Kabarett über klassische Musik bis hin zum Big-Band-Sound spannt sich in diesem Jahr das Spektrum der Schlosshof-Konzerte. Für einen furiosen Auftakt wollen Lizzy Aumeier und die "Weißen Lilien" bei ihrem Auftritt am 2. Juli sorgen.

Ist am 2. Juli in Neustadt zu Gast: Lizzy Aumeier. © Stefanie Taube



Ist am 2. Juli in Neustadt zu Gast: Lizzy Aumeier. Foto: Stefanie Taube



Ein "hochmusikalisches Kabarettfeuerwerk" kündigt die Kreisstadt zum Auftakt ihrer sommerlichen Konzertreihe "Schlosshof 2017" an. Diesen gestalten Lizzy Aumeier und die "Weißen Lilien" mit ihrem aktuellen Programm "Les Femmes Fatales" am Sonntag, 2. Juli, auf der neuen Bühne vor der romantischen Schlosskulisse.

"Fünf hochvirtuose, ausgezeichnete Musikerinnen um die mehrfache Kabarettpreisträgerin Lizzy Aumeier widmen sich den Geheimnissen weiblicher Legenden, die mit magisch-dämonischen Zügen Männer manipulieren und auf fatale Weise ins Unglück stürzen!" verheißt es die Ankündigung des Gastspieles, bei dem die Kabarettistin Aumeier sicher "keine Facette dieses Themas auslässt". Eingebettet in die schönsten Melodien der Salonmusik erfahren die Besucher "Neuigkeiten, Gerüchte und Enthüllungen um Loreley, Mata Hari, Marie Curie, Marie Antoinette oder Zarah Leander und vielleicht sogar wirkliche Wahrheiten".

Wie schon 2009 könnte dieses "bezaubernde und einzigartige Spektakel mit temperamentvoller Konzertmusik, unsterblichen Melodien, höchst schlagfertiger Situationskomik und vielen hinreißend frechen Überraschungen" wieder für den Saisonrekord der Neustädter Schlosshofkonzerte sorgen, setzt man im Kulturamt der Kreisstadt auf deren furiosen Start mit Svetlana Klimova (Solovioline), Alice Graf (Konzertdirektion), Irene von Fritsch (Violoncello), Gaby Athmann (Flöte) sowie Lizzy Aumeier (Kontrabass, Texte und Regie).

Wie dieses Gastspiel beginnen auch alle anderen Schlosshofkonzerte um 20 Uhr am "Original-Schauplatz" mit der "NeuStadtHalle am Schloss" als Schlechtwetteralternative.

Am Sonntag, 9. Juli, bietet das "Elisen-Quartett" einen "ausdrucksstarker Streifzug durch die Quartett-Geschichte". "Präzision und Leidenschaft" sowie "engagierte Individualität" sind Kennzeichen des gemeinsamen Musizierens der vier Musikerinnen, womit ihnen ein immer wieder neuer und lebendiger Zugang zu den Werken ihres breit gefächerten Repertoires gelingt. Sie haben sich damit als feste Größe im Konzertleben der Region Nürnberg und weit darüber hinaus etabliert. Im Oktober 2012 konnte das Ensemble in einem großen Jubiläumskonzert anlässlich seines zehnjährigen Bestehens eine außergewöhnliche Collage aus ganz eigens für diesen Anlass komponierten Werken präsentierten.

Der Bogen der im Schlosshof zur Aufführung kommenden Kompositionen spannt sich von der Barockzeit bis in das Heute. Interpretinnen sind Anja Schaller (Violine), Maria Schalk (Violine), Karoline Hofmann (Viola) sowie Irene von Fritsch (Violoncello).

Preisgekrönte Klänge mit "Cara"

Preisgekrönte Klänge aus Irland und Schottland bietet am Samstag, 22. Juli, "Cara", schon zweimal mit dem "Irish Music Award" ausgezeichnet: 2010 für „Best New Irish Artist“ und 2011 für „Top Group“. "Cara" schreibt mittlerweile seit 14 Jahren eine überaus erstaunliche Erfolgsgeschichte. Was als „Deutsche Irish-Folk-Band“ begann, hat sich zu einer der gefragtesten und modernsten Gruppen des Genres mit überwiegend selbst geschriebenem Material und mit internationalem Renommee entwickelt.

Nach 2009 ist die Band nun zum zweiten Mal in Neustadt zu Gast, erneut mit der ihr eigenen Live-Energie, die der Band begeisterte Fans und ihren Status als eine der besten Folkbands der letzten Dekade beschert hat. Damit liegen Cara voll im Trend der "neuen handgemachten Musik", die keine Barrieren zwischen ihrer Musik und den Zuhörern braucht und duldet. Ihr 2016 veröffentlichtes neues Album "Yet We Sing" sorgte erneut für internationales Aufsehen und herausragende Kritiken in zahlreichen anerkannten Fachblättern.

Ein "Heimspiel" hat am Freitag, 28. Juli, das Ensemble "Nauswärts" im Neustädter Schlosshof, bietet dort "Virtuose Weltmusik mit fränkischer Seele". Die Menschen hier emotional so direkt ansprechen, wie es irische Musiker in Irland tun, das wollen die regional und überregional bekannten Musiker von "Nauswärts" seit vielen Jahren. "Aus höchst unterschiedlichen Zutaten hat die Formation ´Nauswärts´ nicht nur ein überzeugendes musikalisches Gesamtkonzept gestrickt, sondern ein Alleinstellungsmerkmal kreiert" so das Urteil der Kritiker.

Musikschul-Bigband mit mitreißendem Sound

Am Samstag, 29. Juli, schlägt die Band "The Jazz-Connection" der Musikschule im Landkreis mit „fulminantem Sound in großer Besetzung“ mit weltberühmten Klassiker von Duke Ellington oder Count Basie, aber auch hochinteressanten neue Kompositionen und Arrangements bekannter Musiker und Bands wie beispielsweise Joe Zawinul oder Tower of Power eine wundervolle musikalische Brücke vom New-Orleans- und Dixie-Sound über Swing und Pop bis hin zum fetzigen Funkrock. Der Big-Band-Sound wird von Sängerin Madeleine Windsheimer mit ihrer ebenso gefühlvollen wie ausdrucksstarken Stimme ganz außergewöhnlich bereichert und gibt den Jazz-Standards oder den groovigen Popsongs ebenso wie den sanften Balladen einen höchst lebendigen Charakter.

"Jazz-Connection" ist eines der "großen" Ensembles der Musikschule im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und richtet sich direkt an musikbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Den Freunden des Big-Band-Sounds bietet sich hier eine tolle Gelegenheit, unter hervorragender musikalischer Anleitung das Spielen in einer großen Formation kennen zu lernen. Auch dazu lädt die Big-Band ganz herzlich ein.

Den Abschluss der Schlosshofkonzerte 2017 machen am Sonntag, 6. August, "Lamberts, Saam und Richter" mit feuchtfröhlichen Lieder und Geschichten rund ums Bier. Das Reinheitsgebot feierte seinen 500. Geburtstag: da schäumte das Bier vor Freude! Und zur Schaum-Krönung gibt es jetzt ein feucht-fröhliches Programm mit viel Musik. "Bier gewinnt", das wissen die beiden Oberfranken und der eine Oberbayer, die das köstliche und erfrischende Programm kredenzen, ganz genau. Denn sie sind als Musikanten von Berufswegen mit zahlreichen fröhlichen Kollegen bei "Landmussig" oder "Kellerkommando" unterwegs und so mit der Materie bestens vertraut und wissen, dass im Wirtshaus traditionellerweise nicht nur mit Hingabe getrunken, sondern auch begeistert musiziert und gesungen wird.

Der Kartenvorverkauf oder Reservierungen erfolgen im Kulturamt der Kreisstadt (Rathaus) unter Telefon 091651/66614 oder 66618, per Fax 66615 oder E-Mail info@neustadt-aisch.de. Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr haben in Begleitung mindestens eines Elternteiles freien Eintritt. Im Vorverkauf beträgt der Eintrittspreis für Erwachsene 12, an der Abendkasse 14 Euro (ermäßigt jeweils 10 Euro).

hjm