Neustadt lädt ein: "Karpfenschmeckerwochen"

Ab 1. September ist wieder Karpfensaison - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Endlich ist es soweit! Die Karpfen-Saison startet wieder und mit ihr auch der "KarpfenMarktPlatz" und die "Karpfenschmeckerwochen". Neustadt lädt ab dem 29. August alle Karpfenliebhaber in die Kreisstadt ein.

Karpfenkönigin Nina Hock zog mit Assistenz von Geschäftsführer Rüdiger Eisen und stellvertretender Landrätin Gisela Keller (v.r.) die Preisträger des letztjährigen Gewinnspieles. © Landratsamt



Die Karpfen-Saison im Aischgrund beginnt traditionell am 1. September und endet mit den "R-Monaten" am 30. April. Die "KarpfenSchmeckerWochen" eröffnet Landrat Helmut Weiß am 29. August im Neuhöfer "Riesengebirge“, am 2. September lädt Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier zum 15. "KarpfenMarktPlatz" im Herzen der Kreisstadt ein.

So lange wollten nach den "entbehrungsreichen Monaten" die eingeschworenen Freunde des köstlichen Fischschmauses nicht warten und besuchten die ersten "Karpfenkirchweihen" im Landkreis. So nahmen denn auch schon zahlreiche "Aischgründer" ihr "letztes Bad"im siedenden Fett oder würzigen Sud. Und da sie nach dem Volksmund "dreimal schwimmen müssen" durften die Biere oder Weine aus der "Schlemmer-Mehrregion" bei den Karpfenpartien nicht fehlen.

Von Adelsdorf bis Ziegenbach laden vom 1. September bis 1. November 20 Gaststätten zu den 39. "Aischgründer KarpfenSchmeckerWochen" ein und bieten ihren Gästen neben den traditionellen Zubereitungen des gebackenen oder blauen Karpfens die Fische aus den über 7000 Weihern des Aischtales in verführerischen Variationen an. Da verheißen "Pfefferkarpfen" oder Filets im Müslimantel, Karpfenknusper, -chips oder -matjes, der Aischgründer mit Meerrettich, Mandelsplittern oder im Bierteig ebenso kulinarische Genüsse, wie Variationen auf dem Wurzelgemüsebeet, "an der süßsauren Asiasoße" oder aus dem Silvanersud.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Aischgründer KarpfenSchmeckerWochen" garantieren nach Auskunft der federführenden Touristinformation des Landkreises "dass nur echte, hochwertige einheimische Aischgründer Karpfen serviert werden, die artgerecht ihr Futter im schlammigen Weihergrund suchen müssen und in dreijähriger Wachstumsphase heranwachsen“. Gütesiegel dafür sind rot-weiße Aushänger mit dem Karpfen.

Erneut Gewinnspiel ausgeschrieben

Auch die 39. "KarpfenSchmeckerWochen" sind wieder mit einem Gewinnspiel verbunden, dessen erster Preisträger sich über zwei KarpfenSchmeckerTage für zwei Personen inklusive Übernachtung sowie freien Eintritten im Neustädter "Karpfenmuseum " und in der Bad Windsheimer "Franken-Therme" samt Saunalandschaft und Salzsee freuen darf. Dazu müssen Stempel von mindestens drei verschiedenen Karpfen-Gaststätten "gesammelt" werden.

Karpfenkönigin Nina Hock zog jetzt die Gewinner der "Aischgründer Karpfenschmeckerwochen" und der "Wildbretwochen" des letzten Jahres. Stellvertretende Landrätin Gisela Keller freute sich mit dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft sowie des Tourismusverbandes Steigerwald, Rüdiger Eisen, mit 490 Einsendungen über erneut sehr gute Rückläufe des Gewinnspiels und des Preisausschreibens der "Karpfenschmeckerwochen“.

Rückläufe aus gesamtem Bundesgebiet

Fast die Hälfte der Einsendungen kamen von einem Umkreis von mehr als 50 Kilometern, viele davon auch aus Unterfranken und dem Großraum Nürnberg, so Eisen. Dass sogar zehn Prozent der Rückläufe sind aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen seien, zeige, "dass die ‘Aischgründer Karpfenschmeckerwochen‘ weit über die Grenzen hinaus bekannt sind“. Insgesamt waren 1608 Stempel in den Aktionswochen 2016 "gesammelt" worden. Den Hauptpreis im Wert von 200 Euro - das Wochenende für zwei Personen - gewann Helga Reim aus Zirndorf. Zudem gab es 20 Gutscheine für ein Karpfenessen für zwei Personen.

Vom 13. bis 15. Oktober 2017 organisiert die Geschäftsstelle der "Aischgründer KarpfenSchmeckerWochen" erstmals "Karpfenschmeckertage“, zu denen man sich zu zweit oder als Einzelperson anmelden kann. Die Gäste übernachten in einem Landgasthof, schauen bei der Zubereitung von Karpfengerichten zu und genießen feine Aischgründer Karpfenspezialitäten. Auch eine Kutschfahrt durch die Teichlandschaft und ein Besuch des "Aischgründer Karpfenmuseums" stehen auf dem Programm. Die Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Auf der Website www.karpfenschmeckerwochen.de finden sich alle Informationen rund um die Karpfenschmeckertage, die kulinarischen Aktionswochen, die beteiligten Gaststätten und den Aischgründer Karpfen. Auch auf Facebook kann unter www.facebook.com/karpfenschmeckerwochen Aktuelles zu den Aischgründer Karpfenschmeckerwochen verfolgt werden. Das Prospekt zu den "Aischgründer Karpfenschmeckerwochen" ist bei der Tourist-Information des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim erhältlich oder kann unter www.karpfenschmeckerwochen.de heruntergeladen werden.

hjm