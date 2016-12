Neustadt: Lesung zu den Nächten zwischen den Jahren

Schaurig-schöne Geschichten über die zwölf Rauhnächte - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - In den Bann der "Rauhnächte" zogen die Schauspielerin Franziska Baumann und ihr Partner Lukas Siegemund bei einer spannenden Lesung "Vom Zauber zwischen den Jahren".

Sorgen mit ihren ausdrucksstarken Lesungen immer wieder für ein besonderes Erlebnis und lassen tief in das Geschehen eintauchen - diesmal in die Geheimnisse der Rauhnächte: Lukas Siegemund und Franziska Baumann. Foto: Harald Munzinger



In der Bühne im Torhaus ließen sich knapp 40 Besucher in die Geheimnisse der zwölf Nächte einweihen, denen im europäischen Brauchtum besondere Bedeutung beigemessen wird.

Das Schauspielerpaar machte die Gäste zwischen den schaurig-schönen Geschichten mit dem Brauch vertraut, der seinen Ursprung vermutlich in der Zeitrechnung nach einem Mondjahr hat. Da dieses nur 354 Tage umfasst, wurden - um mit dem Sonnenjahr in Übereinstimmung zu bleiben - auf dessen 365 Tage die fehlenden elf Tage, beziehungsweise zwölf Nächte als "tote Tage außerhalb der Zeit" eingeschoben. Von solchen Tagen wird in Mythologien oft verbreitet angenommen, dass die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt seien und daher die Grenzen zu anderen Welten fielen. In vielen Kulturen, die so ein Kalendersystem verwenden, verbindet sich diese Zeitspanne oftmals mit Ritualen und Volksbrauchtum.

Franziska Baumann und Lukas Siegemund hatten eigens ein Programmheft zur Rauhnacht-Lesung erstellt, aus dem sie zwischen den Geschichten Hintergrundinformationen zu Bräuchen und Sagengestalten vermittelten. Zum Abschluss amüsierten sie das Publikum mit dem Sagenmärchen "Rauhnacht" zum Thema "Wilde Jagd", das sich noch mit dem ausgehändigten Faltblatt in die Bräuche um die "Winterauskehr" vertiefen kann. Dabei werden sie wohl Bilder der ausdrucksstarken Lesung begleiten, mit der das Schauspielerpaar die Glöckel-, Inner- oder Unternächte vom Weihnachtstag (25. Dezember) bis zum Fest der Erscheinung des Herrn (6. Januar) "erleben" ließ. Nach dem Volksglauben zogen sich die stürmischen Mächte der Mittwinterzeit in der Nacht auf den 6. Januar wieder zurück, die "Wilde Jagd" begab sich am Ende der Rauhnächte zur Ruhe.

Je nach Region unterscheidet sich die Anzahl der Rauhnächte zwischen drei und zwölf Nächten. Als die vier wichtigsten Rauhnächte gelten die Thomasnacht, die Wintersonnenwende vom 21. auf den 22. Dezember - also die längste Nacht des Jahres - die Christnacht an Heiligabend, die Silvesternacht und schließlich die vom 5. auf 6. Januar.

Erbsen, Linsen und Bohnen kochen

In der Zeit der Rauhnächte meinte man früher nicht nur besonderen Schutzes zu bedürfen, sondern auch seine Geschicke für das neue Jahr beeinflussen zu können. So sollte in den Rauhnächten nicht gebacken werden, stattdessen sollte man Erbsen, Linsen und Bohnen kochen um Glück für das kommende Jahr heraufzubeschwören. Auch sollte man in den Rauhnächten keine Wäsche draußen aufhängen, "damit sich die wilde Jagd nicht darin verfing und Unglück ins Haus brachte".

Die Percht oder Frau Berchta erwartete, dass zur Weihnachtszeit Klöße gegessen wurden und bestrafte diejenigen, die nicht tüchtig mitaßen. Ihr selbst wurde als Opfermahlzeit ein Bertabrot oder Berchtnkucha gebacken. In nordischen Ländern war es Brauch, dass die Hausbewohner in dieser Zeit auf dem sogenannten Julstroh schliefen und ihre Betten den gespenstischen Besuchern überließen, die man in diesen Nächten erwartete

Dem Wetter während der Rauhnächte wurde ebenfalls einst Bedeutung für das nächste Jahr beigemessen. So fanden Franziska Baumann und Lukas Siegemund in einer Familienchronik von 1772 vermerkt: Scheint die Sonne am zehnten Tag, kommen gefährliche Gewitter. Scheint die Sonne am elften Tag, gibt es große Nebel und daraus entstehen pestartige Krankheiten. Im Egerland war es Sitte, während dieser Zeit Essensreste unter die Bäume zu legen um sie fruchtbar zu machen und ein Büschel Heu vor der Tür sollte im nächsten Sommer reichlich Futter für das Vieh bescheren.

Selbst im Benediktinerkloster Scheyern bei Pfaffenhofen war es etwa Mitte des 15. Jahrhunderts Brauch während der Rauhnächte eine Pflugschar unter den Tisch zu legen, ein "Frau Perthatisch" wurde gedeckt und die Fenster mit Heu verstopft um die Percht(a) gnädig zu stimmen. "Die Frau Holla oder Holle bestrafte diejenigen, welche während der Rauhnächte flickten oder spannten, indem sie ihnen den Hals umdrehte oder ihnen Unglück prophezeite", ließen Franziska Baumann und Lukas Siegemund wissen, die sich über herzlichen Applaus für ihre temperamentvolle Lesung und die wissenswerte "Rauhnachtlektüre" freuen durften.

