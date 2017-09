Neustadt: Männer schlagen auf zwei Jugendliche ein

Die Täter hatten die beiden zunächst verfolgt und dann angegriffen - vor 24 Minuten

NEUSTADT AN DER AISCH - Am Mittwochabend ist es nahe des Jugendtreffs "Lazarett" in Neustadt zu einem Zwischenfall gekommen. Zwei Jugendliche wurden von zwei Männern verfolgt, dann schlugen die Unbekannten auf sie ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwei Jugendliche, 16 und 18 Jahre alt, sind am Mittwochabend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr in Neustadt Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. An der Nürnberger Straße, nahe Jugendtreffs "Lazarett", sind die beiden zunächst von zwei unbekannten Männern verfolgt worden.

Nach Angaben der Polizei wurden sie plötzlich und grundlos von ihren Verfolgern angeriffen und mit Fäusten attackiert. Einer der Jugendlichen stürzte dabei zu Boden und brach sich mehrere Finger. Das Motiv der Tat ist unklar. Am Folgetag erstatteten die beiden Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizeidienststelle.



Die Polizei Neustadt sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Rufnummer 09161 88530 bei der Inspektion melden sollen.

