Neustadt: Markus Söder kommt zum Kirchweihfrühschoppen

Wahlkampf-Charakter soll jedoch vermieden werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die "Lex Söder" ist beschlossene Sache. Gegen zwei Stimmen befürwortete der Neustädter Stadtrat den Auftritt des Bayerischen Ministerpräsidenten im Festzelt beim Kirchweihfrühschoppen des CSU Orts- und Kreisverbandes.

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat seinen Besuch des CSU-Kerwafrühschoppens zugesagt, was der Stadtrat als Sonderfall im Kirchweihmodus behandelte. © Harald Munzinger



CSU-Stadtrat Richard Dollinger hatte es bei seiner Anfrage in der Staatskanzlei kaum zu hoffen gewagt, doch Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat seine Teilnahme an der wiederbelebten Traditionsveranstaltung angekündigt. Zu der hatte einst Neustadts Ehrenbürger, Bundesminister Dr. Werner Dollinger, bei Milch und Schnittlauchbroten politische Prominenz und Journalisten eingeladen und viele Jahre den Kirchweihauftakt in den nationalen Medienfokus gerückt.

Vor drei Jahren griff der CSU-Ortsverband im kleinen Rahmen den Brauch wieder auf und adressierte nun eine Einladung an die Staatskanzlei. Mit überraschendem Erfolg und der Folge, dass der Kerwa-Frühschoppen in weit größerer Dimension geplant werden muss, was aber gegen einen Grundsatz verstößt, der dies vor der offiziellen Kirchweihauftakt ausschließt.

Da nun nicht alle Tage ein Ministerpräsident nach Neustadt kommt, legte Erster Bürgermeister Klaus Meier die Parteibrille zur Seite und signalisierte die Bereitschaft zur Ausnahme von der Regel. Nun hatte der Stadtrat – völlig unpolitisch – darüber zu entscheiden, ob Dr. Markus Söder am Kirchweihsamstag beim Frühschoppen im Festzelt sprechen darf. Die Mehrheit teilte die Ansicht des Bürgermeisters, dass der Besuch des Ministerpräsidenten für die Kreisstadt schon ein besonderes Ereignis sei, zu dem der hohe Gast vom Stadtoberhaupt begrüßt werden und sich auch ins Goldene Buch eintragen sollte.

Allerdings wurde der CSU-Ortsverband als Veranstalter in die Pflicht genommen, jeglichen Charakter einer Wahlkampfveranstaltung zu vermeiden, die nach der Versicherung von Fraktionsvorsitzendem Christian Köstner und Organisator Richard Dollinger auch nicht beabsichtigt sei. Den Gruß des Gastgebers, vielleicht auch des Landrates – und natürlich des Bürgermeisters - wollte man sich auf der eng begrenzten Rednerliste aber nicht versagen lassen.

Neustadt präsentiert sich bestens

Im Beschluss wurde die Einmaligkeit der Ausnahme von der Regel fixiert und der Zugang zum Festzelt festgelegt, für den der Festplatz selbst streng geschütztes Tabu sein muss, um nicht letzte Aufbauarbeiten zu behindern und damit verbundene Gefahren heraufzubeschwören. Für Bürgermeister Klaus Meier bietet der Frühschoppen eine ideale Möglichkeit, Neustadt als einen der ersten "Botschafter kulinarischer Vielfalt" in Bayern zu präsentieren; eine Auszeichnung, über die er den Stadtrat stolz informierte. Nordbayern.de berichtete über die Verleihung des Titels durch Staatsminister Brunner.

Sehr zufrieden zeigte sich Meier zudem mit dem Gästeansturm beim Gewerbetag, der "von tausenden Besuchern bestens angenommen" worden sei. Mit einer "überwältigenden Besucherresonanz" im Gewerbegebiet und "Massen an Menschen" in Innenstadt am verkaufsoffenen Marktsonntag sprach der Bürgermeister von der "besten Werbung für unsere Kreisstadt als 1A-Einkaufsstadt und zentraler Wirtschaftsstandort". Auf der Freizeitmesse habe sich Neustadt erfolgreich in Szene setzen und mit der guten Erreichbarkeit der meisten Rundwanderwege mit öffentlichen Verkehrsmitteln punkten können. Ebenso seien die beiden städtischen Wohnmobilstellplätze, der Aischtal- und der Allianzradweg sowie das "Aischgründer Karpfenmuseum" auf großes Interesse gestoßen.

