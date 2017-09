Neustadt nimmt beim Projekt "Engagierte Stadt" teil

Mit "Über Zaun und Grenze" ging das Freiwilligenzentrum an den Start - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Das Projekt "Die Engagierte Stadt" geht in die zweite Phase. Das Freiwilligenzentrum mit seinem Netzwerk "über Zaun und Grenze" hat es geschafft und nimmt auch 2018/2019 an diesem bundesweiten Netzwerkprogramm teil.

Konnte man 2015 darauf anstoßen, zu den 50 Auserwählten in Deutschland für das Netzwerkprogramm zu gehören, ist die Freude im Freiwilligenzentrum groß, mit der Initiative "über Zaun und Grenze" auch in der zweiten Förderphase zu sein. © Harald Munzinger



Konnte man 2015 darauf anstoßen, zu den 50 Auserwählten in Deutschland für das Netzwerkprogramm zu gehören, ist die Freude im Freiwilligenzentrum groß, mit der Initiative "über Zaun und Grenze" auch in der zweiten Förderphase zu sein. Foto: Harald Munzinger



Mitte 2015 hatten sich 272 Städte zwischen 10.000 und 100.000 Einwohner zur Teilnahme an dem Programm beworben. Eine Fachjury hatte 50 von ihnen ausgewählt, die alle der Wille eint, die Rahmenbedingungen für Bürgerengagement vor Ort grundlegend zu verbessern. Das Freiwilligenzentrum im Landkreis gehörte zu diesen ausgewählten Kommunen in Deutschland, in denen sich gemeinnützige Organisationen, die Kommune und die Wirtschaft gemeinsam vor Ort für bessere Strukturen im bürgerschaftlichen Engagement einsetzen.

Das Freiwilligenzentrum der Caritas erhielt damit für seine Netzwerkarbeit zwei Jahren lang eine finanzielle Förderung sowie ein umfangreiches Angebot an professioneller Beratung und Begleitung im Netzwerkprogramm "Engagierte Stadt". Für die kommenden beiden Jahre 2018 und 2019 sind weitere zwei Millionen Euro in der "zweiten Phase" vorgesehen. "Die Aufbruchsstimmung und die Kreativität in den Engagierten Städten hat uns alle beeindruckt. Ich freue mich auf mehr davon", zeigt sich Bundesfamilienministerin Dr. Katarina Barley begeistert.

Schwerpunkt in dieser zweiten Förderphase wird im Bereich "Nachbarschaftshilfen im Landkreis" liegen. Das Freiwilligenzentrum "mach mit!" mit seinem Netzwerk "über Zaun und Grenze" ist dabei. "Wir freuen uns sehr über die Juryentscheidung und auf die weitere intensive Arbeit mit unseren Partnern hier in Neustadt a. d. Aisch", freut sich Gerhard Behr-Rößler, Geschäftsführer der Caritas. Das Freiwilligenzentrum hatte sich in enger Abstimmung mit dem Regionalmanagement des Landkreises beworben.

Anlaufstelle für Ehrenamtliche

Die erste Phase der engagierten Stadt war sehr interessant, informativ, lehrreich und bereichernd. Netzwerke entwickelten sich an Runden Tischen, durch Begegnungen, einem großen Fest, bei Fachvorträgen und vielen Workshops. "Es hat uns alle ein großes Stück weitergebracht", zieht Dorothea Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums Bilanz. Das Netzwerk "über Zaun und Grenze" im Freiwilligenzentrum sei in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Anlaufstelle für ehrenamtliche Helfer vorwiegend in der Flüchtlings- aber auch in der Nachbarschaftshilfe geworden.

Eine Besonderheit dieses bundesweiten Netzwerkprogramme ist, dass die Fördermittel nicht in einzelne Leuchtturmprojekte fließen. Gefördert wird ausschließlich der Aufbau von Kooperationen und Netzwerken vor Ort. Hübner: "Es geht darum, durch gemeinsames Wirken dauerhafte Strukturen für bürgerschaftliches Engagement zu schaffen, an denen die Kommunen, die gemeinnützigen Organisationen und die Wirtschaft beteiligt sind". Und genau darum gehe es auch im Freiwilligenzentrum der Caritas in Neustadt/Aisch. Nun stehe der demografische Wandel mit dem Aufbau von Nachbarschaftshilfen mehr im Fokus.

Aufbau von Nachbarschaftshilfen

Gemeinsam mit dem Regionalmanagement des Landkreises werden weitere Wege erarbeitet, mit den Kommunen und Kirchen in Kontakt zu treten und den Aufbau von Nachbarschaftshilfen im Landkreis weiter anzustoßen. Unterstützung erfolgt durch Strukturhilfe, Qualifizierung und das Einbinden in das bestehende Netzwerk. Dorothea Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums: "Im Landkreis spielt das bürgerschaftliche Engagement eine wichtige Rolle. Wir wollen unsere gute Zusammenarbeit mit allen Partnern vor Ort weiter sichern und mit allen Beteiligten nachhaltig bessere Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement schaffen".

Auf das Netzwerk "über Zaun und Grenze" warten nun nicht nur Fördergelder, sondern eine breite Palette an professioneller Beratung und Begleitung durch die Programmpartner und die weiteren Teilnehmer im Netzwerkprogramm "Engagierte Stadt": Bundesweite Netzwerktreffen zählen ebenso dazu wie "Webinare", Themen- und Methodenworkshops.

Mehr Informationen zum Netzwerkprogramm finden sich unter www.engagiertestadt.de und zu den Teilnehmern unter https://www.engagiertestadt.de/#orte, zum FWZ-Netzwerk unter www.ueberzaunundgrenze.de.

nb