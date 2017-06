Neustadt: Pkw-Fahrer schlägt 19-Jährigen ins Gesicht

Zuvor verfolgte der Fahrer den jungen Erwachsenen über mehrere Kilometer - vor 34 Minuten

NEUSTADT AN DER AISCH - Ein 19-Jähriger war am Donnerstagabend in seinem Pkw unterwegs und schnitt versehentlich einen anderen Pkw-Fahrer. Daraufhin wurde dieser wütend und die Situation eskalierte.

Am Donnerstagabend war ein 19-jähriger Pkw-Fahrer gegen 21.20 Uhr zwischen Neustadt und Schellert unterwegs. Dabei wurde er von einem 38-Jährigen mit dem Auto trotz Überholverbot überholt. Er selbst hatte nicht damit gerechnet und die Kurve in diesem Streckenbereich geschnitten.

Der 38-Jährige wurde deswegen so wütend, dass er sich absichtlich von dem 19-Jährigen überholen ließ und ihm dann bis nach Oberschweinach folgte. Dort überholte er wieder und bremste den 19-Jährigen aus. Doch damit war noch nicht genug. Der Mann stieg aus, beleidigte den 19-Jährigen und schlug ihm durch das geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht. Die Polizei Neustadt, die sich jetzt mit dem Vorfall zu befassen hat, ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung.

