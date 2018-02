Neustadt: Preise für den schönsten Blumenschmuck

NEUSTADT/ AISCH - Die Neustädter Markgrafenhalle war für die Ehrung frühlingsbunt geschmückt, und um Schmuck ging es auch bei den Preisträgern: 140 Teilnehmer des Blumenschmuckwettbewerbes 2017 wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Für den schönsten Blumenschmuck im Landkreis überreichte amtierender Landrat Bernd Schnizlein (r.) Urkunden und Präsente. Foto: Harald J. Munzinger



Für den Hallenschmuck hatte der Gartenbauverein Neustadt mit Freunden aus Diespeck und Gutenstetten sowie die Gärtnerei Dornauer gesorgt. Ihnen galt der Dank von stellvertretendem Landrat Bernd Schnizlein und Zweitem Bürgermeister Peter Holzmann ebenso, wie der Stadtkapelle "Frankenland" unter der Leitung von Matthias Eckart für den stimmungsvollen musikalischen Rahmen.

Die Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt, Hans Herold sowie Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg, Altlandrat Walter Schneider sowie Bürgermeister, Kreisräte und Vorstände der Gartenbauvereine erwiesen den Preisträgern die verdiente Ehre. Sie waren es mit zahllosen Gartenfreunden aus dem Landkreis, die "mit ihrem Blumenschmuck nicht nur Farbe und Abwechslung in unsere Gärten und Landschaften zaubern, sondern den Menschen damit Freude und Glück schenken und dafür sorgen, dass sie sich bei uns in unseren Dörfern und Städten zu Hause fühlen", wie es Landratsvertreter Schnizlein zum Ausdruck brachte.

Glücksboten und Naturschutzhelfer

Er würdigte die Zeit, Energie und auch das Geld, das dafür investiert würde, dass die Orte schöner und freundlicher seien und die Lebensqualität ganz erheblich gesteigert würde, "so dass sich die Menschen hier bei uns in Frankens Mehrregion rundum wohlfühlen", Einheimische genauso wie zunehmend auch Touristen.

Schnizlein dankte jedoch nicht nur für die optische Wirkung der Blumen als "Glückboten mit positivem Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen" sondern auch für den "aktiv betriebenen Naturschutz, indem mit dem Blumenschmuck Bienen und Insekten Nahrung gegeben" werde.

Der Mensch empfinde ihn als Nahrung und Medizin für die Seele. In der schnelllebigen Zeit seien viele Menschen auf der Suche nach Entspannung, nach Ruhe und Erholung. Dafür suchten sie Orte auf, an denen sie sich wohlfühlten und die Seele baumeln lassen könnten. Orte, wie sie von den Gartenfreunden mit dem Blumenschmuck geschaffen würden.

Wohlfühlfaktor steigt durch Blumenschmuck

Die Preisträger könnten stolz auf die verdiente Ehrung für den besonderen Fleiß sein, mit dem sie Orte und Ortsteile verschönerten, schloss sich Neustadts Zweiter Bürgermeister Peter Holzmann der Würdigung des Stellvertretenden Landrates an. Da der ländliche Raum vom demografischen Wandel besonders betroffen sei, müssten alle Anstrengungen unternommen werden, dem Trend entgegen zu wirken. Die Kreisstadt tue dies mit neuen Baugebieten und dem Bestreben um Arbeitsplätze sowie Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr. Nicht minder wichtig sei der Wohlfühlfaktor in den Orten, für den Blumenschmuck zur Dorfverschönerung wesentlich beitrage, der Augen und Herz erfreue.

Überzeugt davon, dass die Gartler schon in den Startlöchern stehen, rief ihnen Holzmann zu, "in ihrem großartigen Engagement nicht nachzulassen". Besondere Anerkennung des amtierenden Landrates und Bürgermeisters galt auch den Gartenbauvereinen und Kreisfachberater Richard Krämer.

Vortrag über die richtige Ernährung

Ehe Bernd Schnizlein mit Assistenz der stellvertretenden Vorsitzenden des Gartenbaukreisverbandes Christa Götz und Otto Rückert sowie Geschäftsführer Richard Krämer die 140 Preisträger mit Urkunden und Präsenten auszeichnete, nahm Diplom-Biologe Dr. Friedrich Buer das "Essen zwischen Lust und Frust" unter die Lupe. Dabei ging er das Thema launig mit der zentralen Botschaft an, "wieder mehr den gesunden Menschenverstand zu aktivieren". Sicher könne man auf Fachleute hören, doch gehe es grundsätzlich auch ohne sie mit ihren sich ständig ändernden Ernährungsempfehlungen. Mal heiße es raus aus der Butter, dann wieder rein, werde das Fett verteufelt, um dann wieder den mahnenden Zeigefinger zu senken.

Was also solle man noch glauben, fragte Dr. Buer mit der Feststellung, "dass wir uns völlig falsch ernähren und doch immer älter werden". Mit dem Blick auf zweieinhalb Millionen Jahren Evolutionsgeschichte kam er zu dem Schluss, "dass der Mensch offenbar nicht mehr richtig tickt". Dass dafür permanente Einflüsse sorgten, machte der Biologe an Beispielen mutmaßlicher Gesundheits- und Schönheitsideale deutlich und ließ keinen Zweifel daran, dass man "mit natürlicher Ernährung auf der richtigen Seite" sei.

Verbunden war damit auf amüsant-eingängige Weise, dass man dann weder zusätzliche Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel oder Spurenelemente benötige, wie es die Werbung glauben lasse. Da der Mensch seit jeher "Fleischfresser" sei – ihm heute allerdings die Bewegung der Jagd nach der Beute fehle – betrachtete der Wissenschaftler eine rein vegane Ernährung kritisch. Ausgewachsene Menschen verkrafteten diese, bei Kindern könne sie zu irreparablen Entwicklungsverzögerungen und Lernbeeinträchtigungen führen.

Dr. Buer nahm das Food-Design mit verfälschten Produkten ebenso aufs Korn wie falsche Schönheitsideale mit der Folge von gefährlichen Essstörungen oder die Manipulation etwa von Glyphosat-resistentem Soja, "was besonders ängstlich macht" und die Frage nach einer Haftpflicht für die Lebensmittelproduktion aufwirft.

Obstbäume als "Garten der Zukunft"

Das Selbstbewusstsein gegen die täglichen Einflüsse zu stärken, riet Dr. Friedrich Buer, der wieder mehr Obstbäume gepflanzt wissen wollte, da dies "der Garten der Zukunft" sei. Seine Faustformel, dass jedes Zuviel - sei es bei Zucker oder Fett - von Übel sei, mochte man in dem auch beim ernsten Thema immer wieder erheiterten Publikum gerne teilen, das schließlich den Appell mit Beifall quittierte, dass "man aufhören soll, bestimmte Körpergewichte zu diskriminieren".

Zwar könnten sich Dünne bei Gefahr leichter auf Bäume retten, dafür überlebten Dicke leichter Hungersnöte, wähnte dies der Wissenschaftler mit der Evolution belegt. Schließlich wäre sonst einer von beiden ausgestorben.

