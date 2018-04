Neustadt: Schnäppchenmarkt "KATZE" super gestartet

Basar für Kinderkleidung ist über die Stadtgrenze hinaus bekannt - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Der „Frühjahrs-Sommerbasar“ der Neustädter „KinderAusstattungsTauschZentrale“ – in der Region als „KATZE“ zum Begriff geworden – ist erwartet stark gestartet.

Emsige Helferinnen sortieren "Berge" von Kinderkleidung und sorgen für ein bestens präsentiertes Sortiment der Schnäppchen beim "KATZ"-Basar. Foto: Harald Munzinger



Anlieferer von Sommermode für Babys und Kinder sowie allerlei Zubehör für die Kinderzimmer und zahlreiche Kunden gaben sich die Tür der "Loscher-Festhalle" am Neustädter Festplatz buchstäblich in die Hände. Die Einen trugen Waschkörbe voller Kinderkleidung in die Halle, die Andere verließen sie mit sichtbarer Freude über die Schnäppchen bis hin zum Babybettchen.

Wo sonst zünftig Kirchweih gefeiert wird, hatten emsige Hände wiederum ein Secondhand-Kaufhaus eingerichtet, in dem perfekt nach Größen geordnet, die Kinderkleidung attraktiv präsentiert und ständig mit "Neuware" ergänzt wird. Dafür sortieren ehrenamtliche Helferinnen des gemeinnützigen Vereins Katze e. V. - 60 Frauen, mit einem ebenso engagierten "Hahn im Korb" - "Berge" von Kleidungsstücken und zeichnen sie aus, womit der Basar stets ein überwältigendes Sortiment an gut erhaltener und gereinigter Baby- und Kinderkleidung bis Größe 164 für Frühjahr und Sommer bietet.

Dazu kommen Spielzeug und Kinderausstattung vom Stühlchen über den Laufstall bis zum Dreirad und Kinderfahrrad oder Autositz. Dieses Angebot hat sich längst in der Metriopolregion herumgesprochen, was Autokennzeichen vom Bamberg bis Schwabach, Ansbach bis Kitzingen auf dem großen Parkplatz verraten. Apropos Parkplatz: Der sollte unbedingt benutzt werden, da mit dem verbotenen Parken auf der Straße an der Festhalle das Schnäppchen mit einem "Knöllchen" einen "teuren Zuschlag" bekommen kann.

Der "Katze"-Schnäppchenmarkt ist bis einschließlich 26. April, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 bis 11 und von 15 bis 17.30 Uhr in der "Loscher-Festhalle" geöffnet. "Sperrige" Kinderbedarfsartikel können weiterhin ohne Terminabsprache abgegeben werden. Wie seit vielen Jahren lässt die "KATZE" den sozialen Erlös ihrer Basare Kindern und Jugendlichen über kommunale, soziale und karitative Einrichtungen zugutekommen.

hjm