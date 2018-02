Neustadt: Service-GmbH ist der SPD "ein Dorn im Auge"

SPD-Kreistagsfraktion will "definitive Auflösung" und spricht Mängel an - vor 8 Stunden

NEUSTADT - Die SPD-Kreistagsfraktion will "die definitive Auflösung der Klinik-Service GmbH". Fraktionsvorsitzender Walter Billmann richtete diese Forderung im Rahmen der Haushaltsrede an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Landrat Helmut Weiß.

Einige Zimmer der Neustädter Klinik seien sanierungsbedürftig, sagt Walter Billmann von der SPD. © Harald Munzinger



Einige Zimmer der Neustädter Klinik seien sanierungsbedürftig, sagt Walter Billmann von der SPD. Foto: Harald Munzinger



Bei den zentralen haushaltsrelevanten Themen sprach Billmann auch die Kliniken an. Man sei zwar froh, dass man in den Medien nicht die Berichterstattung erlebe, die "ANregiomed ertragen muss" -der Klinikverbund im Landkreis Ansbach sorgt seit Jahren für Schlagzeilen - doch sei "auch bei uns nicht alles eitel Sonnenschein“. Dabei sprach er unter den Mängeln in der Klinik Neustadt manche Patientenzimmer an, die "in einem erheblich sanierungsbedürftigen Zustand" seien, und empfahl dem Verwaltungsrat einen Klinikrundgang um sich über die Situation vor Ort zu informieren. "Die Kliniken um uns herum sanieren im großen Stil" merkte der SPD-Fraktionschef dazu an.

Weiter machten die Sozialdemokraten in beiden Kliniken Raumprobleme aus, so dass die Patientenversorgung bei der gewünschten guten Belegung teilweise auf den "Gängen" stattfinde. Zudem fehlten den Mitarbeitern teilweise Arbeitsplätze um ein optimales Arbeiten zu ermöglichen. Dauerhaft gelöst werden müsse das Parkplatzproblem – verschärft durch weggefallene Mitarbeiterstellplätze infolge einer großen Baumaßnahme – führte Walter Billmann im Zusammenhang mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr aus, die "eine wichtige Rolle spielt".

Teure Entscheidung

"Die Entscheidungen des Verwaltungsrates waren für die Mitglieder des Kreistages nicht immer nachzuvollziehen", merkte Billmann weiter an und nahm Bezug auf „eine besondere Entscheidung, die eine nicht unerhebliche negative finanzielle Auswirkung auf das Klinikunternehmen und somit auf den Kreishaushalt hatte", ohne dabei konkret zu werden. Für die SPD-Fraktion forderte er "ein Strategiepapier, wie man das Klinikunternehmen für die Zukunft aufstellt. Wir müssen klar sagen, wo wir hin wollen!" Derzeit könne man manchmal den Eindruck haben, dass nur verwaltet und "gespart" werde, "dass Änderungen mit positiven Folgen kaum zu erkennen sind". Billmann; "Wir brauchen ein Zukunftskonzept für die Klinikstandorte Neustadt/Aisch und Bad Windsheim mit einer zeitnahen Umsetzung".

"Die Klinik Service GmbH ist für uns Sozialdemokraten schon seit Jahren ein Dorn im Auge", machte deren Vorsitzender der Kreistagsfraktion deutlich. Hier gelte es, die Mitarbeiterliste der Service GmbH näher zu betrachten! Es würden immer noch Mitarbeiterleistungen ausgelagert und "vor allem werden häufig Klinikmitarbeiter im unteren Lohnbereich schlechter gestellt, als Mitarbeiter in anderen Kreiseinrichtungen" wie etwa im Kreisbauhof, Landratsamt oder auf der Deponie.

Man begrüße, dass für die Mitarbeiter zumindest eine fast „Gleichstellung“ erreicht, die Arbeitszeiten, Urlaubstage und Feiertagsregelung angepasst worden seien. Es bleibe aber immer noch eine Lücke bei der Bezahlung und Altersversorgung der Klinik-Service-GmbH-Mitarbeiter, führte Walter Billmann mit dem Hinweis aus: "Andere Klinikunternehmen wie z.B. Fürth bezahlen alle Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst. Wenn wir als Kommune nicht recht und fair bezahlen, wer soll es dann machen?" Weder Klinikvorstand Stefan Schilling noch der Landkreis wollten zur SPD-Kritik – 'unter den vielfältigen Äußerungen in den Haushaltsreden' – auf nn-online-Anfrage Stellung nehmen.

nb