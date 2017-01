Neustadt: Silvester-Gala stimmt auf das neue Jahr ein

NEUSTADT - Mit der Silvester-Gala klang das Jahr 2016 in der Evangelischen Stadtkirche aus. Matthias Eckart, Stephen Jenkins und Konrad Bürkle führten dabei auf neuen musikalischen Pfaden dem neuen Jahr entgegen, das von Bläsern des Posaunenchores um Mitternacht vom Kirchturm aus mit Gotteslob begrüßt wurde.

Matthias Eckart, Stephen Jenkins und Konrad Bürkle (von rechts) gestalteten die Silvester-Gala in der Evangelischen Stadtkirche in einer sehr seltenen Formation mit speziell für diese arrangierten Kompositionen aus fünf Jahrhunderten. © Harald Munzinger



Die Silvester-Gala ist schon zu einer guten Tradition in der Kreisstadt geworden und war erneut auch von vielen Musikfreunden aus dem Umland gut besucht. Ihnen wurde mit Trompete, Posaune und Orgel eine sehr seltene und moderne Besetzung mit einer ganz speziell für sie arrangierten Werkauswahl geboten. So spielte der international renommierte Stephen Jenkins Johann Sebastian Bachs Menuett aus der Cello Suite auf der Posaune.

Neben seinem Solo im Kirchenschiff setzten die drei Künstler Klavier-Kompositionen auf der Orgelempore für ihre reizvolle Instrumentalkonstellation um, was für ganz eigene Klangbilder sorgte. Zudem war von Matthias Eckart mit einem kurzweiligen Silvesterkonzert nicht zu viel versprochen, in dem nicht nur die von ihm zum Auftakt für Orgel, Trompete und Posaune arrangierte Ouvertüre aus Purcells Oper "The Indian Queen" und Paul Bryans Orgelsolo "Trumpet Air" oder eine Suite von Antony Holbornes (1564 – 1602) und Arthur Frackenpohls "Slow Rag" für spannende Kontraste sorgten.

Jahrhundertsprünge wurden auch mit Georg Christoph Wagenseils "Memorium from Confitibor" und Trygve Madsens "Andante con moto" (Original für Klavier) oder dem "Prière à Notre Dame" aus der "Suite gothique" von Léon Boellmann (1862-1897) und dem Abschluss mit Boris Blachers 1947 ebenfalls für Klavier komponierten Divertimento, einem musikalischen Feuerwerk mit "Knalleffekten", das frühe Böller von Knallköpfen ebenso übertönte wie der gewaltige Orgelklang bei Edward Elgars "Pomp and Circumstance".

Mit dem "Hirtensolo" des nordischen Komponisten Oskar Lindberg bedankte sich das Trio für herzlichen Applaus eines Publikums, dem ausgezeichnete Interpreten einen außergewöhnlichen "Schlussakkord" eines Jahres bot. Dessen Widersprüchlichkeiten der Ereignisse mochten sich für jene in der Musik spiegeln, die sie mit den emotionalen Empfindungen fröhlicher und beklemmender Momente aufnahmen. Ein Spagat der Gefühle in Klangreflektionen, der Musiker auszeichnen sollte, die eine faszinierende Virtuosität und subtiles Einfühlungsvermögen in beeindruckender Ausdruckstärke ihrer Interpretationen eint.

Dass unter den Konzertbesuchern auch der Kommentar "gewöhnungsbedürftig" zu vernehmen war und sich manch einer einen klassischen Jahresausklang gewünscht hätte, liegt in der Natur individueller Erwartungen und eines mutig-experimentierfreudigen Ensembles. Einig war man sich in den Gesprächsgruppen bei den Neujahrswünschen vor der Kirche im Befremden, dass sich – erneut - kein Pfarrer für einen Segensgruß zum Neuen Jahr und offiziellen Dank für den musikalischen Beschluss des alten fand. Da kann sich Neustadt eines Alleinstellungsmerkmals sicher sein.

