Neustadt: Skepsis über Fluchttreppe am Rathausgiebel

NEUSTADT/AISCH - Dem Brandschutz wird auch in öffentlichen Gebäuden immer größere Bedeutung beigemessen. So muss nun am Rathaus ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden. Dass dieser nur über eine Außentreppe an der südlichen Giebelseite erfolgen kann, löste im Stadtrat Skepsis aus.

Als zweiter Fluchtweg ist eine Außentreppe am Rathausgiebel geplant, die vielen Stadträten missfiel. © Harald Munzinger



Die in Stahlbau ausgeführte Treppe stieß auch bei offener und transparent-zurückhaltender Gestaltung quer durch die Fraktionen auf wenig Begeisterung, werde damit doch die Optik des historischen Gebäudes stark beeinträchtigt. Dass sowohl der Baugestaltungsbeirat keine Einwände gehabt sowie die Denkmalpflege schon ihre Zustimmung signalisiert habe und es auch keine Alternative etwa an der Rückseite des Rathauses gebe, mochte Kritiker nicht wirklich überzeugen.

Dies müsse auch nicht sein, erklärte Kreisbrandrat Alfred Tilz pragmatisch. Wichtig sei es, im Notfall die Leute aus dem Haus zu bringen wofür im Gebäude bereits Vorkehrungen- wie eine Fluchttüre im Sitzungssaal getroffen wurden. Die Treppe wird vom oberen Giebelfenster bis zum Dach der Toiletten neben dem Rathaus und von dort eine Leiter in den Gang führen. Eine herunterklappbare feste Leiter wurde von Bauamtsleiter Gerald Schorr ebenso ausgeschlossen, wie ein gemauerter Sichtschutz für die geplante Treppe, der das Ganze wuchtiger erscheinen ließe.

Mit den Fußnoten von Stadtrat Wilfried Westhauser, dass dies "optisch nicht der Hit" sei, oder von Monika Gaubitz, die den Brand- über den Denkmalschutz gesetzt wähnte, wurde der zustimmende Grundsatzbeschluss gefasst, der allerdings eine mögliche bessere Lösung bei weiteren Überlegungen nicht ausschließen sollte.

Debatte über "Sisha-Bar"

Durchkreuzt eine "Sisha-Bar" die Pläne der Stadt, die Würzburger Straße attraktiver zu gestalten – wie es der Neustädter Werbegemeinschaft Reinhard Wendel und Stadtrat Gerd Scheuenstuhl einwandten – oder ist sie eher eine "Bereicherung für eine buntere Stadt", wie es Monika Gaubitz in Übereinstimmung mit ihren grünen Ratskollegen meinte, die dort "lauter nette Kerle" antrafen? Die Mehrheit des Stadtrates zeigte sich skeptisch gegenüber der beantragten Umnutzung eines Geschäftshauses für den Genuss von Wasserpfeifen. Mangelnder Raum für Toiletten oder eine Küche wurden als negative Kriterien ebenso angesprochen, wie die Zweifel an der Beschränkung auf Sishas, drohende nächtliche Lärmbelästigung oder bereits erfolgte Randale und Schlägereien, somit also potentielle Angst der Passanten – für Baurechtler Gerald Schott alles keine Ausschlusskriterien für die Gaststättenbewilligung, Die sollte aber schließlich mit den fehlenden Stellplätzen versagt werden, die in diesem Fall nicht abgelöst werden könnten.

Kreiselpflege Sache der Stadt

Für die Gestaltung und Pflege der Kreisverkehre ist die Stadt, im Fall des "Frankenbrunnen-Kreisels" gemeinsam mit der Nachbargemeinde Diespeck zuständig. Das ließ der Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, Andreas Fechner, Bürgermeister Klaus Meier wissen. Der unterrichtete jetzt den Stadtrat über den gescheiterten Versuch, dem Staatlichen Bauamt den "grünen Peter" zuzuschieben, das man insbesondere am "Kreisverkehr Chausseehaus" in der Pflicht wähnte. Dessen "Gestaltung" war wiederholt Anlass zu massiver Kritik.

Nun ist es an der Stadt, den Zustand zu verbessern, was nach Mitteilung des Staatlichen Bauamtes auch für die "durch mangelnde Pflege eingegangenen Strauchgehölze" gilt. "Es obliegt der Stadt, Änderungen an der Bepflanzung auf eigene Kosten vorzunehmen", zitierte der Bürgermeister aus dem Schreiben. Eine Gelegenheit für Blühflächen kam die Anregung aus dem Ratsgremium für die Alternative öder Grasflächen. Auch für den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2255 nördlich von Schellert machte das Staatliche Bauamt deutlich, dass für eine etwaige Umgestaltung die Stadt die Kosten zu tragen hätte. In jedem Fall müssen allerdings Änderungen mit der Staatsbehörde abgeklärt werden.

Klimapakt für die Metropolregion

Wie sich die Stadt auf den Klimawandel und die damit verbundenen Herausforderungen vorbereiten kann, wird am 5. Oktober Thema einer Veranstaltung in der Rathaus-Ehrenhalle sei. In diese sind alle Bürgerinnen und Bürger um 18.30 Uhr eingeladen, wo der Umweltreferent der Stadt Nürnberg und Geschäftsführer des "Forums für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung in der Metropolregion". Dr- Peter Pluschke, den "Klimapakt für die Metropolregion" vorstellt.

Was in 50 bis 100 Jahren zu erwarten sei und wie sich die Klimaerwärmung in der Region auswirken werde, seien Fragen, mit denen sich in Zukunft Jeder befassen müsse, erklärte Bürgermeister Klaus Meier bei der Einladung mit der Umweltreferentin der Stadt, Monika Gaubitz. Es gelte Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln, die vorsorglich ergriffen werden müssten, damit die Ansprüche an Leben und Arbeiten in Neustadt und seinen Ortsteilen auch zukünftig erfüllt werden könnten.

Für die Stadt ergäben sich damit auf vielen Ebenen wichtige Handlungsfelder und neue Aufgaben. Sicht- und Handlungsweisen müssten überprüft werden, womit die Stadt nicht am Anfang stehe. Dennoch müssten sich "die Anstrengungen vervielfachen, um den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu verringern und die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie das ‚Pariser Klimaprotokoll‘ vom Herbst 2015 einzuhalten".

