Neustadt: Spannende Themen auf der Leinwand

"KinoNEA" zeigt die Doku- Reihe "Filme für die Erde" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Worauf warten wir noch?" lautet die Frage am Dienstag, 18. September, um 18 Uhr im "KinoNEA" in der Serie der Doku- Reihe "Filme für die Erde" mit anschließender Diskussion. In Kooperation mit dem "KinoNEA" laden dazu die Genossenschaft "Regional Versorgt", der "Baumannshof", die VR-Bank und "Emskirchen im Wandel" ein und das schon zwei Tage vor Deutschlandpremiere des Filmes.

Im Emskirchner "Aurach-Treff" wird über "gelingendes Leben im ländlichen Raum" diskutiert und ins "Reparatur-Cafè" eingeladen. Foto: Harald Munzinger



Gesprächspartner ist nach diesem Jürgen Osterlänger, seit vielen Jahren in der Bewegung der Transition Towns aktiv. Wer hätte geglaubt, dass der internationale Champion aller Transition-Städte (Städte im ökologischen und sozialen Wandel) eine kleine französische Stadt im Elsass ist? Das sagt niemand geringeres als Rob Hopkins, der Gründer der Transition Bewegung.

"Worauf warten wir noch?" erzählt die wunderbare Geschichte, wie eine kleine elsässische Stadt mit gerade einmal 2.200 Einwohnern ihren eigenen Transformationsprozess in die Post-Öl-Ära mit geringer Umweltbelastung in Gang setzt. Auf Initiative der Gemeindeverwaltung, startete Ungersheim im Jahr 2009 ein partizipatives Demokratie-Programm mit dem Namen "21 Aktionen für das einundzwanzigste Jahrhundert", die alle Aspekte des täglichen Lebens umfasst: Nahrungsmittel, Energie, Verkehr, Wohnen, Geld, Arbeit und Schule.

120.000 Euro gespart

Um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern, ist das Schlüsselwort des Programms "Autonomie". Dabei wird eine Re-Lokalisierung der Lebensmittelproduktion angestrebt, Energiesparen und die Entwicklung erneuerbarer Energien werden gefördert und die lokale Wirtschaft wird durch eine weitere Währung gestützt.

Das Ergebnis: Seit dem Jahr 2005 hat die Stadt 120.000 Euro an Betriebskosten eingespart und die direkten Treibhausgasenemissionen um 600 Tonnen pro Jahr reduziert. Hunderte von Arbeitsplätzen wurden geschaffen. Und lokale Steuern wurden nicht erhöht. "Worauf warten wir noch?" stellt sich mit und nach dem Film die Frage.

"Dorf macht glücklich"

Nur einen Tag später folgt im Emskirchner "Aurach-Treff" die nächste Veranstaltung in der Reihe "Film & Diskussion". Ab 19.30 Uhr wird am Mittwoch, 19. September,.der Film "Dorf macht glücklich" gezeigt. "Im Dorf ist doch tote Hose" oder "überall sterben doch die Dörfer aus". Diese Aussagen sind vielerorts zu hören. Doch es gibt tolle Ausnahmen von der Regel. Eine dieser Ausnahmen ist der Ort Heckenbeck bei Bad Gandersheim in Niedersachsen mit knapp 500 Einwohnern.

Er gilt als Vorzeigedorf, in dem Alteingesessene und Neubürger eine Heimat gefunden. Hier ist gar nicht genug Platz für alle, die hier leben möchten. Der Film spürt diesem Phänomen nach und taucht ins alternative Landleben ein. Können wir Impulse in unsere fränkische Situation übertragen? Und was macht "gelingendes Leben im ländlichen Raum aus?" Diese Fragen erörtert nach dem Film "Emskirchen im Wandel" mit den Gästen.

Wegwerfen? Denkste!

Am Freitag, 28. September lädt "Emskirchen im Wandel" zum nächsten "Reparatur Café" im Emskirchner "Aurach-Treff" ein. "Wegwerfen? Denkste" heißt es ab 16 Uhr wieder, denn "Reparieren statt wegwerfen" lautet das Motto der Initiative. Sie bietet die Gelegenheit, sich mit der Technik vertraut machen, statt weiter ahnungslos zu bleiben, und gemeinsam zu reparieren, statt einsam an der Tücke verzweifeln.

Damit wolle man "auch dem von Menschen Geschaffenen Wertschätzung entgegenbringen", heißt es in der Einladung ins „Reparatur-Café“. In dem freut man sich auch "über Menschen, die Lust am Reparieren haben und uns helfen wollen". Der erfahrene Reparaturexperte vor Ort ist Daniel Hase.

