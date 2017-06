Neustadt: SPD informiert sich über Caritasarbeit

NEUSTADT/AISCH - Wo leistet die Caritas mit ihrem Freiwilligenzentrum Menschen auf vielfältige Weise Hilfe und wo ist sie selbst auf diese durch Staat und Kommunen angewiesen? Mit diesem Fragenkomplex befassten sich der SPD-Kreisverband sowie die Kreistagsfraktion vor einer internen Sitzung im "Haus der kirchlichen Dienste".

Zu einem Informationsbesuch fand sich mit dem SPD-Kreisverband und der Kreistagsfraktion auch MdL Harry Scheuenstuhl (r.) bei der Caritas ein. Foto: Harald Munzinger



Ehe Caritas-Kreisvorsitzende Sabine Herderich und Geschäftsführer Gerhard Behr-Rößler den großen Gästekreis willkommen hießen, war diesem die Gelegenheit zum Blick "hinter die Kulissen" ehrenamtlichen Wirkens etwa in der Kleiderkammer oder in den "Tafel"-Räumen gegeben, Alleine hier seien 25 bis 30 ehrenamtliche Helferinnen tätig, um wöchentlich 60 bis 70 Bedürftige mit gespendeten Lebensmitteln zu versorgen, ließ Behr-Rößler wissen, der auch auf die "Tafel"-Ausgabestellen in Scheinfeld, Bad Windsheim und Uffenheim auch in Regie von Diakonie und katholischer Kirche verwies.

Vorsitzende Herderich freute sich über den ersten Besuch auf politischer Ebene in so großer Runde und sah nicht nur im Logo-Rot, sondern insbesondere im Einsatz für soziale Belange enge Verbindungen. Während sie von einer "relativ guten Unterstützung" von Stadt und Kreis sprach, machte der Geschäftsführer deutlich, dass es "dringend einer Basisfinanzierung durch die öffentliche Hand" bedürfe und dass neben dem schon breiten Spektrum der Hilfen "weitere Felder nicht mehr von Ehrenamtlichen alleine zu bewältigen", mehr Hauptamtliche als bisher nötig seien.

Ein Beispiel sollten die Integrationslotsen im engen Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt sein. Inwieweit vom Bildungsbeauftragten des Landkreises wirksame Hilfe erwartet werden kann, bleibt abzuwarten, bis sich dieser mit der Situation im Landkreis vertraut gemacht habe, war man sich in der Runde einig, der Behr-Rößler darstellte, dass sich die Caritas "bisher mit Spenden und Unterstützung von Projekten durch den Förderverein mit viel Engagement und Herzblut durchhangelt".

Ehrenkreisvorsitzender Gerhard Gröner erinnerte daran, dass die SPD vor 16 Jahren die soziale Leistung des Verbandes mit dem "Bürgerpreis" gewürdigt habe. Über den Träger 2017 wurde in der Vorstandssitzung beraten, die sich ferner mit dem Kreiskonvent zur Nachhaltigkeit am 29. Juli in Burgbernheim sowie dem Herbstkonvent zum Thema "Wohin mit dem Landkreis" befasste. Neben dem Bericht aus dem Kreistag standen der Bundestagswahlkampf und auch schon die Kommunalwahl 2020 auf der Tagesordnung.

Dem Landkreis Dienste abgenommen

Zuvor ließen sich SPD-Kreistagsfraktion und Kreisverband einen Einblick in die auf Beratung, Pflege, Ehrenamt und materielle Hilfen ausgerichtete Caritasarbeit geben, mit der zum Teil dem Landkreis Dienste abgenommen würden, wie es stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein mit dem Hinweis auf verschiedene Berührungspunkte ausführte und insbesondere für das große Engagement in der Asylbetreuung dankte. Der Besuch sollte auch dazu dienen, "zu sehen, wo wir Unterstützung leisten können".

Die Gäste sahen sich auch in der Kleiderkammer um. Foto: Harald Munzinger



Dorothea Hübner blätterte als Leiterin des Freiwilligenzentrums "mach mit" in einem Bilderbuch und überraschte dabei manch einen Gast, was hinter dem "roten Wirbel", dem Symbol für Engagement, Zusammenarbeit, Einmischen und Mitgestalten steckt. Angefangen von Projektbeispielen wie dem inzwischen vielfach übernommenen Freiwilligen Sozialen Schuljahr (FSSJ), der "BücherTauschBörse", der "KleiderTauschparty", der "schnellen Hilfe in Not", dem "interkulturellen NeuStadtGarten", dem Seniorenkino, dem "Reparaturcafé" oder dem "Wunschsternebaum" über die Beratung rund um Ehrenamt und Vermittlung Ehrenamtlicher bis zur Netzwerkarbeit in der Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfe.

Offen, neutral, überparteilich und – wie es Hübner besonders betonten – überkonfessionell versteht sich das Freiwilligenzentrum als "Koordinationsstelle" zwischen Menschen, die eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit suchen und Initiativen, die dazu Möglichkeiten bieten, wie etwa als "Leihgroßeltern" oder Asylbetreuer. Sozialräume gestalten, Solidarität stiften, Netzwerke schaffen sowie bürgerschaftliches Engagement stärken und professionalisieren, nannte Dorothea Hübner die Aufgabenschwerpunkte, wozu auch das Schaffen von Strukturen zählt, "damit das Ehrenamt gut funktionieren kann".

Dass dieses nicht ausgenutzt werden dürfe, mahnte die Leiterin des Freiwilligenzentrums, das "sehr wach gesellschaftliche Veränderungen" beobachte und darauf reagiere. Wie etwa mit den Unterstützerkreisen für die Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge auf vielfältige Weise. Darin habe sich die Caritas auch schon zu Zeiten des Balkankrieges bewährt, erinnerte Kreistagsfraktionsvorsitzender Walter Billmann daran, dass ohne deren Flüchtlingshilfe die damalige Situation nicht zu bewältigen gewesen wäre.

Immer auf Überraschungen gefasst sein und für Überraschungen sorgen, nannte "Ideensammlerin" Hübner eine Formel des Freiwilligenzentrums, das sein 15-jährigs Bestehen Ende September Herbstfestsonntag unter anderem mit Musik, Lesung und Kinderprogramm feiern wird. Erwachsene können die Idee bürgerschaftlichen Engagement im "Leistungsnetzwerk der Caritas" über die Mitgliedschaft im Förderverein schon mit 12 Euro, Familien mit 20 oder Einrichtungen und Vereine mit 25 und Kommunen mit 50 Euro wirkungsvoll unterstützen. Informationen gibt es auf der Homepage des Freiwilligenzentrums.

