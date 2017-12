Neustadt: SPD-Kreisvorstand debattiert über "Strabs"

NEUSTADT/AISCH - In der letzten Vorstandssitzung 2017 des SPD Kreisverbandes wurde neben organisa­to­rischen Punkten auch die Thematik der Straßenausbaubeiträge behandelt. Hierzu hatte der Vorsitzende Markus Simon den Landtagsabgeordneten Harry Scheuen­stuhl eingeladen.

Vorsitzender Markus Simon hatte zur "Strabs"-Debatte im SPD-Kreisvorstand MdL Harry Scheuenstuhl (v. l.) eingeladen. Foto: privat



Zur momentanen gesetzlichen Lage erklärte Scheuenstuhl, dass erst 2016 die entsprechenden Regelungen im Kommunalabgabengesetz (KAG) geändert worden seien. Hierbei habe die SPD-Landtagsfraktion darauf gedrängt, die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen zu ermöglichen, damit die Beitragslast auf wesentlich mehr Schultern verteilt werden könne. Doch sei diese Regelung sowohl von der Staatsregierung als auch dem Bayerischen Gemeindetag und Städtetag schlecht geredet worden.

Zur Vermeidung von Härten, wie diese immer wieder angeführt würden, seien nach Scheuenstuhl Darstellung Regelungen bereits vorhanden gewesen, wie beispielsweise die günstigere Verzinsung, Verrentung, Ratenzahlung und die Möglichkeit einer Beitragshöchstgrenze neu aufgenommen worden. Zusätzlich seien Regelungen für diejenigen geschaffen worden, die beim Übergang von der Erhebung von Einmalbeiträgen zu wiederkehrenden Beiträgen erst vor kurzem einen Einmalbetrag für den Straßenausbau entrichtet hätten.

Gareis: Ausbaubeiträge derzeit ungerecht

Stadt- und Kreisrätin Heike Gareis führte aus, dass sie aufgrund der jetzigen neuen Diskussion, die Erhebung von Straßenausbau­beiträgen zurzeit für ungerecht halte. Gerade die Einschränkung der Abrechnungsgebiete bei wiederkehrenden Beiträgen sei nicht zielführend. Besser wäre es gewesen, eine Gemeinde samt ihren Ortsteilen als ein Abrechnungsgebiet zu erfassen und entsprechend der anzufertigen Straßenausbauplanungen wieder­kehrende Beiträge von allen Beitragspflichtigen zu erheben. Dennoch, so Gareis, sei es wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, aber gleichzeitig die Gemeinden und Städte nicht allein mit dem Problem stehen zu lassen.

Zu der von Vorsitzendem Simon die von anderer Seite ins Spiel gebrachten "kann"-Lösung anstatt der momentanen "soll"-Lösung angesprochen, wurde seitens Irmi Reuter, Stellvertretende Unterbezirksvorsitzende, eingewandt, dass es nicht einzusehen sei, für eine Straße nochmals zu zahlen, die man schon durch Erschließungsbeiträge bezahlt habe, da die Straße schließlich auch von vielen anderen genutzt werde und nicht nur von Grundstückseigen­tümern.

MdL Scheuenstuhl merkte an, dass mit einer "kann"-Lösung die gesamte Verantwortung auf die Gemeinde- und Stadträte überginge. Zudem dürfte eine solche Regelung einem Bürgerentscheid zugänglich sein, so dass letztendlich eine solche Lösung der Abschaffung gleichkäme, allerdings ohne dass Gemeinden hierfür eine anderweitige Unterstützung erhalten würden. Aus den Gesprächen mit dem Bayerischen Gemeindetag und Städtetag sowie den entsprechenden Verlautbarungen sei eindeutig zu entnehmen, dass ein solche "kann"-Lösung abgelehnt werde. Jedoch würde auch von dortiger Seite nicht an den Straßenausbaubeiträgen festgehalten, wenn es eine andere sichere Finanzierungsmöglichkeit gäbe, führte der Abgeordnete aus.

Großes Misstrauen gegenüber Staat

Da sei das Misstrauen gegenüber dem Freistaat allerdings groß, da Zahlungen des Freistaates immer unter einem Haushaltsvorbehalt stünden. Zudem sei es nicht das erste Mal, dass der Freistaat zunächst fördere und sich dann zurückziehe, wie beispielsweise bei der Schwimmbadförderung und der Schülerbeförderung, so Scheuenstuhl.. Auch eine Grundsteuer­anhebung, wie von Walter Billmann, dem Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, angesprochen, berge Risiken. Zum einen sei die Grundsteuer nicht zweckgebunden und fließe in den allgemeinen gemeindlichen Haushalt, zum anderen müsste die Grundsteuer in einer Größenordnung angehoben werden, die wiederum zu unliebsamen Härtefällen im Einzelfall führen könne, erklärte Scheuenstuhl.

Zudem könne den Gemeinden und Städten nicht vorgeschrieben werden, auf welche Höhe eine Anhebung der Grundsteuer erfolgen solle oder gar müsse, um eine einheitliche Lösung zu schaffen. Auch der Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches sei eventuell nicht zielführend, da sich bei einer Änderung der Erhebung der Kfz-Steuer durch den Bund, auch eine Änderung im Länder-Finanzausgleich ergeben würde.

Auch der SPD-Landtagsfraktion sei daran gelegen, die Bürgerinnen und Bürger nicht allein stehen zu lassen. Sie suche derzeit nach Lösungen, wie allen Seiten auf Dauer sicher geholfen werden könne; Schnellschüsse seien daher zum Wohl aller nicht angebracht, so Scheuenstuhl abschließend zu diesem Thema.

Zu GroKo "Stimmung eher negativ"

In weiterer sehr sachlich geführter Diskussion wurde auch die Frage behandelt, ob sich die Sozialdemokraten an einer erneuten großen Koalition beteiligen sollen. Das Stimmungsbild war eher negativ geprägt. Wie es Simon zusammenfasste, "ist die wohl überwiegende Mehrzahl der SPD-Kreisvorstandsmitglieder eher negativ eingestellt, solange nicht erkennbar sei, dass die Sondierung und sich evtl. anschließende Koalitionsverhandlungen eine eindeutige Handschrift sozialpolitischer Themen zeigt". Diese seien insbesondere die paritätische Krankenversicherung und Ein­führung einer Bürgerversicherung, in welche alle Erwerbstätigen einzahlen würden, ebenso eine Erwerbstätigenversicherung zur Sicherung der Renten­versorgung, gleicher Lohn für alle sowie die Abkehr der sachgrundlosen Befristungs­möglichkeit von Arbeitsverträgen, um nur einige Punkte zu nennen. Dennoch wurde auch zu bedenken gegeben, dass nur diejenigen Änderungen herbeiführen können, die auch an der Regierung beteiligt seien. Demnach solle "der Weg in die große Koalition nicht von vorneherein abgelehnt werden".

Im kommenden Jahr will der SPD-Kreisverband nach Mitteilung von Markus Simon, "verstärkt um soziale Probleme im Landkreis kümmern, insbesondere den Fragen der Migration und Integration, Kinderbetreuung und Bildung". Hierzu würden verschiedene Veranstaltungen angeboten, zu der die gesamte Bevölkerung des Landkreises eingeladen werde, "um im sachlichen Diskurs miteinander Lösungen zu finden".

