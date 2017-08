Neustadt: SPD mit einstimmigen Nominierungsvorschlag

Kreisvorstand empfahl Harry Scheuenstuhl und Ronald Reichenberg - vor 53 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Einstimmig empfahl der SPD-Kreisvorstand Neustadt/Aisch-Bad Windsheim Harry Scheuenstuhl bei der anstehenden Stimmkreiskonferenz wieder als Direktkandidaten für den Stimmkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim und Fürth-Land zu nominieren. Bezirksrat Ronald Reichenberg wird ebenso für die Wiederwahl "ins Rennen geschickt".

Der SPD-Kreisvorstand würdigte das Wirken von MdL Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg (v. l.). Foto: Simon



Wie der Kreisvorsitzende Markus Simon betonte, habe Scheuenstuhl in seiner bisherigen Amtszeit "Hervorragendes geleistet". Sein Einsatz für die Entschädigungsleistungen Betroffener bei den Starkregenereignissen des letzten Jahres, insbesondere für eine Gleichbehandlung von Entschädigungszahlungen für alle Geschädigten nach den erlittenen Schäden, sei vorbildlich gewesen.

Als umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion habe er sich zudem für Verbote von Glyphosat eingesetzt und engagiere sich für den Erhalt unseres Trinkwassers und Reinhaltung unseres Grundwassers sowie für eine ausreichende Förderung kommunaler Kläranlagen.

Als profunder Kenner des Kommunalrechts und Mitglied im Kommunalausschuss setze sich Scheuenstuhl federführend die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein, so Simon weiter. Sein Engagement im Bereich der Hilfsfristen für Rettungsdienste habe mittlerweile bayernweites Echo gefunden. Zudem mache er sich federführend für eine bürgerfreundliche und gemeindefreundliche Gestaltung der Änderungen des Gemeindelandkreiswahlgesetztes und der Gemeindeordnung stark.

Gemeinsam mit Markus Rinderspacher engagiere er sich für die Einrichtung eines staatlichen Förderfonds zur Sanierung kommunaler Schwimmbäder. Durch Mitteilungen an die Mitglieder der Gemeinde- und Stadträte sowie der Kreistage halte er die kommunalen Mandatsträger über Fördermöglichkeiten und Entwicklungen auf dem Laufenden.

Lob an die Kompetenz

"Einen kompetenteren und fleißigeren Abgeordneten könne sich unsere SPD nicht vorstellen und wünschen", so Kreisvorsitzender Markus Simon in einer Pressemitteilung zum einstimmigen Nominierungsvorschlag. Die Zusammenarbeit mit Scheuenstuhl sei "erstklassig" und er informiere immer wieder mit zahlreichen Veranstaltungen über aktuelle Themen im Landtag und Initiativen der SPD-Landtagsfraktion. Scheuenstuhl habe "immer ein offenes Ohr für die Probleme in unserem Landkreis und setzt sich für bürgerfreundliche Lösungen, auch direkt bei Ministerien ein".

Ebenso wollen die Vorstandsmitglieder Ronald Reichenberg aus Bad Windsheim auch im nächsten mittelfränkischen Bezirkstag sehen. Als Sprecher der SPD-Bezirkstagsfraktion für Jugend, Kultur und Regionalpartnerschaften setze sich dieser für die Belange des Freilandmuseums in Bad Windsheim und die fränkische Kulturlandschaft besonders ein, wie es Markus Simon betonte.

