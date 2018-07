Neustadt: Straße "An der Bastei" bis Ende August gesperrt

Die Stadt gibt Hinweise, wie die Baustelle umfahren werden kann - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ab Anfang kommender Woche wird die Straße "An der Bastei" von der Nürnberger Straße bis zum Äußeren Stadtmauerweg gesperrt. Dort wird ein neuer und größerer Kanal gebaut. Die Maßnahme dauert bis Ende August.

Die stark frequentierte Bastei wird von der Nürnberger Straße bis zur Einmündung "Äußerer Stadtmauerweg" (l.) ab kommender Woche wegen einer Kanalbaumaßnahme gesperrt. Foto: Harald Munzinger



Begonnen wird beim letzten Revisionsschacht im Äußeren Stadtmauerweg/Einmündungsgereich in die Bastei. Bis der Kanal in die Bastei hinein verlegt ist, wird es nach Mitteilung der Stadt etwa drei Tage dauern. In dieser Zeit können der Äußere Stadtmauerweg und die Anwesen "An der Bastei 4 und 6" nur über die Mühlstraße an- und abgefahren werden. Hierzu werden die Absperrpfosten im Stadtmauerweg entfernt sowie das Zeichen "Verbot der Einfahrt" in der Mühlstraße versetzt.

Ab dem 20./21. Juli ist dann der Stadtmauerweg wieder frei und die betroffenen Anlieger können ihre Anwesen über die Brunnenstraße und die untere Bastei an- und abfahren. Der Stadtmauerweg bleibt jedoch zur Mühlstraße hin, weiterhin geöffnet. Auch die Martin-Luther-Straße ist vom Kanalbau und der Straßensperrung betroffen. "Die Baufirma arbeitet sich die Bastei hoch; es kann nur bergauf der Kanal verlegt werden", heißt es in der Mitteilung der städtischen Verkehrsbehörde.

Der neue Kanal muss dann noch an dem letzten Schacht in der Martin-Luther-Straße angeschlossen werden. Das bedeutet, dass der Verkehr aus der Martin-Luther-Straße über die Mozartstraße zur Nürnberger Straße umgeleitet wird. Die Anfahrt in die Martin-Luther-Straße selbst erfolgt über die Nürnberger Straße, die Zeppelinstraße und die Hermann-Löns-Straße.

Hier wird gebeten, nicht die Mozartstraße benutzen, sondern den kleinen Umweg über die Hermann-Löns-Straße zu nehmen, da ansonsten die Mozartstraße als reine Wohnstraße überlastet werde. Auch hier erfolgen An- und Abfahrt getrennt. Alle Verkehrsteilnehmer(innen) werden gebeten, diese große Innenstadtbaustelle zu beachten. Vor allem in den letzten beiden Wochen vor den Ferien, ist hier mit Verkehrsbehinderungen im Schulverkehr zu rechnen. Die Hauptlast der Baumaßnahme ist dann in den großen Schulferien.

nb