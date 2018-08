Neustadt sucht Erfrischung: Waldbad auf Rekordkurs

Anlage könnte bei andauernder Hitze bald 100.000-Besuchermarke reißen - vor 2 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Während Deutschland unter die Hitzewelle ächzt, bereitet sie den Freibädern einen Zustrom wie lange nicht. Das Waldbad in Neustadt erwartet am Wochenende den 80.000sten Besucher und wird bei anhaltend schönem Wetter in dieser Saison wohl die magische Marke von 100.000 Badegästen reißen.

Bei 34 Grad im Schatten bietet auch das auf 25 Grad warme Wasser eine willkommene Erfrischung. © Harald Munzinger



Bei 34 Grad im Schatten bietet auch das auf 25 Grad warme Wasser eine willkommene Erfrischung. Foto: Harald Munzinger



Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres hatten 61.000 Besucher den Eingang zu dem am Waldrand gelegenen Freibad der Kreisstadt passiert, in dem Schwimmmeister Klaus Pfänder mit seinem Team nun schon 78.000 Besucher betreute. Kein leichter Job für die Aufsicht bei sengender Sonne und ein anstrengender dazu auch dann, wenn die Pforten um 20 Uhr geschlossen werden, mit dem Nachlauf das Wasser für den nächsten Tag aufbereitet und die gesamte weitflächige Anlage gereinigt werden muss.

"Es ist enorm, was die Leute leisten müssen", lobt sie der Chef. Schließlich gab es seit Mai kaum eine nennenswerte Phase der Entspannung. So hat Pfänder zwar Verständnis, wenn Leute an den warmen Abend gerne länger baden würden, kann aber die Öffnungszeiten bei enger Personaldecke nicht verlängern. "Wir haben täglich elf Stunden, am Dienstag sogar 13 Stunden geöffnet, mehr geht einfach nicht", wirbt er um ein Ein- und Nachsehen: "Wir sind an der Belastungsgrenze", zumal kein Personal zu finden sei, das auch an Wochenenden arbeiten wolle. Zum Glück erfährt man an diesen die wertvolle Unterstützung durch den DLRG-Ortsverband.

Erfrischung im 25 Grad warmen Wasser

Da die Hitzewelle schon lange andauert und sich nach den Wetterprognosen auch keine Änderung abzeichnet, hat Klaus Pfänder beobachtet, dass viele Leute den Badbesuch "auf den nächsten Tag" verschieben, es also nur selten einen Massenansturm wie an dem Spitzentag mit 3700 Besuchern gibt. Die bisher sehr gute Saison erfreut den Schwimmmeister und seine Kollegen natürlich, wenn sie beobachten, mit welchem Spaß die Menschen bei 32 bis 34 Grad im Schatten sich im 25 Grad warmen Wasser erfrischen, die Rutsche ebenso pausenlos benutzt wird, wie der Springturm mit manch kessen Kapriolen. Oder wenn es im "Whirlpool" eng wird, wenn sich nicht nur die Jugend gerne durch den Strudelkanal treiben lässt.

Wer in Ruhe seinen Bahnen schwimmen möchte, kommt schon am Morgen in das 1966 eröffnete und inzwischen generalsanierte Freibad, das einen bis nach Nürnberg und Fürth reichenden Einzugsbereich hat und wegen der guten Wasserqualität ebenso geschätzt ist, wie wegen der schönen Lage mit dem weitflächigen Wiesen und den schattenspenden Bäumen. Auch für leibliche Wohl ist mit einer einladenden Terrasse gesorgt und wer sich sportlich betätigen möchte, hat dazu ebenfalls reichlich Gelegenheit, wobei gegenwärtig die Adventure-Golfanlage am schattigen Waldsaum eher lockt, als das Beachvolleyball- oder Fußballfeld. Über reichlich Besucher kann man sich auch in den anderen Freibädern im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim freuen.

Harald J. Munzinger