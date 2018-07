Neustadt: Urgesteine der SPD werden feierlich geehrt

Dr. Wolfgang Mück und Günter Scheller - Große Vorbilder für soziales Engagement - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die SPD würdigte mit Dr. Wolfgang Mück und Günter Scheller zwei Urgesteine der Sozialdemokratie und große Vorbilder für soziales Engagement. Im Rahmen eines Ehrenamtsempfanges für sozial engagierte Schülerinnen und Schüler sollten diese ermuntert werden, ebenfalls ihre Zukunft sowie jene des Landes "selbst in die Hand zu nehmen".

Als Vorbilder für die Jugend ehrten MdL Harry Scheuenstuhl, Generalsekretär Uli Grötsch, Bezirksrat Ronald Reichenberg und Ortsvorsitzender Elmar Etzel (v. r.) sowie Bürgermeister Klaus Meier (l.) die SPD-Urgesteine Günter Scheller (v. l.) und Dr. Wolfgang Mück (4. v. l.) mit ihren Frauen Dagmar Mück und Gisela Scheller. © Harald Munzinger



Als Vorbilder für die Jugend ehrten MdL Harry Scheuenstuhl, Generalsekretär Uli Grötsch, Bezirksrat Ronald Reichenberg und Ortsvorsitzender Elmar Etzel (v. r.) sowie Bürgermeister Klaus Meier (l.) die SPD-Urgesteine Günter Scheller (v. l.) und Dr. Wolfgang Mück (4. v. l.) mit ihren Frauen Dagmar Mück und Gisela Scheller. Foto: Harald Munzinger



Ebenso hattem es Dr. Mück und Scheller getan, die vor 40 beziehungsweise 50 Jahren in die SPD eingetreten waren und sich politisch wie sozial in einem Maße engagiert hatten, dem der Generalsekretär der Bayern-SPD und Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch ebenso höchsten Respekt zollte wie der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl, der Bezirksrat Ronald Reichenberg und Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier.

Scheuenstuhl hatte zum Ehrenamtsempfang in den Neustädter Schlosshof eingeladen; für Grötsch der denkbar beste Rahmen: "Nirgendwo ist es so schön wie hier". Dazu sollte Dr. Wolfgang Mück maßgeblich beigetragen haben, wie Scheuenstuhl ihm und dem Stadtrat in der Laudatio dieses Kulturareal verdankte. Weder verzagt, noch verwegen habe Mück diesen Leitsatz gelebt. Schon in früher Jugend habe er sich für die Mitmenschen eingebracht und sich in der Kirche sowie in Initiativen, wie etwa für die Gemeinschaftsschule, die Menschenwürde und den Frieden, mit der von ihm mitinitiierten ersten Friedenswoche in Neustadt eingesetzt.

1978 sei der Gymnasiallehrer in den Stadtrat und 1990 zum Ersten Bürgermeister gewählt worden und habe bis 2012 die Stadt geprägt, zehn Jahre zudem das Amt des stellvertretenden Landrates begleitet und zahlreiche Ehrungen erfahren. Seine Ernennung zum Ehrenbürger – "der erste Sozialdemokrat in dieser Galerie" - habe seine Leistungen für Neustadt gewürdigt, dessen Historie ihm ein besonderes Anliegen gewesen sei. Scheuenstuhl nannte Dr. Mück als "großes Vorbild für alle" und zeigte sich gespannt, "was er noch anzettelt und wo er noch seine Nase reinsteckt - sowie wie wir ihn wollen".

Werte gegen Despoten verteidigen

Dass es für ihn nicht immer leicht gewesen sei, den Wendungen der Partei zu folgen, führte der für 40-jährige Mitgliedschaft Geehrte aus. Letztlich sei es aber entscheidend gewesen, dass sie den Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit treu geblieben sei. Sie seien heute wichtiger denn je, rief Dr. Wolfgang Mück die Jugend dazu auf, "diese Werte gegen alle Despoten der Welt zu verteidigen". An ihr liege es, ob man weiter in Frieden leben könne.

Wie bei Dr. Mück mochten die vielfältigen Leistungen auch bei Günter Scheller nur angeschnitten werden können, machte Generalsekretär Uli Grötsch in der Laudation auf "den Mann aus der Mitte und für die Menschen", deutlich. Vor 50 Jahren in die SPD eingetreten, habe er 34 Jahre im Stadtrat engagiert die Bürgerinteressen vertreten, sich aber schon viel früher engagiert in das gesellschaftliche Leben Neustadts eingebracht. Grötsch erwähnte unter anderem Schellers Mitwirken etwa bei den Alumen, in der Feuerwehr oder Nachbarschaftshilfe sowie seinen mutigen Einsatz für Arbeiterrechte bis hin zum Spuren von Langlaufloipen.

Besondere Würdigung sollte sein soziales Engagement an der Spitze der Arbeiterwohlfahrt in Neustadt und im Kreis erfahren, menschliche Hilfe als Vorbild für die Jugend und Beispiel für deren Bereitschaft gelten, sich im Freiwilligen Sozialen Schuljahr einzubringen. Dessen 15-jähriges Bestehen sollte bei dem SPD-Ehrenamtsempfang als ganz hervorragendes Projekt und großartige Erfolgsgeschichte auf eindrucksvolle Weise hohe Anerkennung finden. Das Fest der Jugend rahmte eine junge Percussionsgruppe der Musikschule im Landkreis mit ihrem Leiter Wolfgang Schniske temperamentvoll ein. Das Bild der zahlreichen Schülerinnen und Schüler, die ihre FSSJ-Zeugnisse erhielten und dazu von den SPD-Politikern von Bund, Land, Bezirk und Kommune beglückwünscht wurden, sollten diese zuversichtlich in eine soziale Zukunft schauen lassen.

Harald J. Munzinger