Neustadt: Weingenuss unter Sonnen- und Regenschirmen

Ein Fest der Kontraste im romantischen Altstadtquartier - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ein Weinfest mit "zwei Gesichtern" feierte die Neustädter Fastnachtsgesellschaft Geißbock: Das lachende mit Rekordbesuch, das andere mit "wasserfesten" Gästen.

An einem herrlichen Sommerabend erlebte das "Geißbock-Weinfestla" einen Rekordbesuch. © Michaela Wölfl



"Der Freitag war bombastisch" freute sich Vorsitzende Sylvia Seeberger im Resümee. Bei "1a-Wetter" waren "so viele Gäste wie schon lange nicht mehr" auf den Peter-Kolb-Platz gekommen, der einmal mehr in eine stimmungsvolle Weinlaube verwandelt worden war. Zahlreiche Stammgäste, aber auch viele neue Besucher genossen die einmalige Atmosphäre im romantischen Altstadtquartier.

Die Geiböcke hatten sich wiederum schon bei der Vorbereitung des beliebten "Weinfestlas" sehr viel Mühe gegeben und neun verschiedene Weißweine, einen Rotling und Roten ausgewählt, sodass für jeden Weingeschmack ein guter Tropfen kredenzt werden konnte - den fränkischen Secco inbegriffen. Dazu ließ auch die mobile Küche keine Wünsche offen, konnte unter anderem von der deftigen Brotzeit mit dem Vesperteller über die Sülze mit Bratkartoffeln bis zu den "Käsefüßen", das beliebte Weingebäck vom Oesterers-Beck, eine gute Grundlage für den Weingenuss geschaffen werden. Auch beim Service zeichneten sich die Fosenachter von rund 60 Helferinnen und Helfern als gewohnt beste Gastgeber aus.

Der hatte am Samstag dann deutlich weniger Stress, obwohl etliche treue Gäste, die unter den Schirmen - die tags zuvor noch vor der Sonne schützten - vor dem Regen sicher ihre Schöppchen tranken und dabei mit Ausdauer dem Wetterumschwung trotzten, der für Landwirtschaft und Gartler herbeigesehnt worden war. Auch wenn er sich ein paar Stunden mehr Zeit hätte lassen können, räumten die Geißböcke nach einem insgesamt gelungenen Weinfest ihre Freilichtbühne der guten Laune ab, ohne auch nur annähernd so schwitzen zu müssen, wie beim Aufbau in hochsommerlicher Hitze.

