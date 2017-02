Neustadt: "WuS"-Gemeinschaft gegründet

"Wohlfahrts- und Sozialarbeit" werden im BRK-Kreisverband koordiniert - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die ehrenamtliche Gemeinschaft "Wohlfahrts- und Sozialarbeit" beim BRK-Kreisverband Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ist gegründet. Rund dreißig Interessenten hoben sie im Lehrsaal der BRK-Kreisgeschäftsstelle "aus der Taufe", 20 davon erklärten spontan ihren Beitritt in die neue Gemeinschaft.

Heike Bibelriether (ehrenamtliche "WuS"-Beauftragte im Kreisverband) Waltraud Heller (ehrenamtliche "WuS"-Beauftragte des Landesverbandes) Sigrid Kolb (ehrenamtliche "WuS"-Beauftragte im Kreisverband) und der "WuS"-Beauftragte in der BRK-Kreisgeschäftsstelle, Volker Zeiger-Leix (v. r.) bei der Gründung der Gemeinschaft (v. r.). © oh



Zur Gründungsversammlung kam die Landesbeauftragte der Gemeinschaft "Wohlfahrts- und Sozialarbeit" (kurz WuS), Waltraud Heller, nach Neustadt. Einen Überblick über die Struktur und die Aufgaben der Gemeinschaft gab Christopher Glas, Referent "WuS" in der BRK-Landesgeschäftsstelle.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Volker Zeiger-Leix, "Beauftragter für WuS" in der BRK-Kreisgeschäftsstelle in Neustadt an der Aisch. In der Gemeinschaft "Wohlfahrts- und Sozialarbeit" werden beim BRK verschiedensten soziale Betätigungsfelder zusammengefasst, wie beispielsweise die Arbeit in den Kleiderkammern und RotkreuzLäden oder in den Seniorentreffs, das Angebot Yoga beziehuingsweise Gymnastik für Senioren, die Dementenbetreuung, die Seniorenreisen oder die neugegründete Therapiehundearbeit.

Große Mehrheit für Bibelriether

"Die neue Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit soll lediglich eine neue Organisationsform für altbewährte gut gewachsene Strukturen für unsere bisherigen Arbeitsfelder sein", so Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht. "Sie soll mit einer lockeren Struktur mehr dem gegenseitigen Austausch und der Vernetzung dienen, die doch bisher vielleicht etwas zu kurz kamen."

Bei der Gründungsversammlung wurden auch die ehrenamtlichen Beauftragten der Gemeinschaft "Wohlfahrts- und Sozialarbeit" von den Mitgliedern bestimmt: Mit großer Mehrheit wurden Heike Bibelriether von der Therapiehundearbeit und Sigrid Kolb vom Rot-Kreuz-Laden bestimmt und werden jetzt dem Vorstand des Kreisverbandes zur Berufung in die Vorstandschaft vorgeschlagen.

Heike Bibelriether und Sigrid Kolb vertreten dann im Vorstand neben jeweils zwei gewählten Vertretern des Jugendrotkreuzes, der Bereitschaften und der Wasserwacht die ehrenamtlichen Gemeinschaften des BRK-Kreisverbandes Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

